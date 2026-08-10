Текущее общее настроение на рынке RE: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Крест смерти K < D Краткосрочная динамика снижается, температура падает. StochRSI 20‑80 Нейтральная зона Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов. Точка пивот Цена > R2 Выше R2 Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории. Группа МА 1-2 Покупка 20-40% продаж Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд. MACD Крест смерти DIF < DEA Наблюдается медвежий момент. BOLL (20,2) Средняя < Цена ≤ Верхняя Между средней и верхней полосой Относительно сильный, но не слишком сильный. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 1-2 Покупка 20-40% продаж Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

RE_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,42053, при этом цена пробила уровень R2 — 0,4193. В настоящее время котировки находятся в расширенной зоне выше центрального уровня 0,4054, а краткосрочная структура демонстрирует высокую степень дисперсии. Скользящие средние MA и EMA сохраняют бычью конфигурацию, что обеспечивает локальную поддержку со стороны покупателей. Цена вышла за пределы обычного диапазона колебаний, поэтому необходимо отслеживать, удастся ли закрепиться выше данного уровня прорыва. Индикатор MACD сформировал сигнал «мертвого пересечения», при этом быстрая и медленная линии показывают разнонаправленное расхождение. Показатель RSI находится в нейтральной зоне и не указывает на экстремальные условия перекупленности или перепроданности. Значения KDJ и StochRSI свидетельствуют о рассредоточении краткосрочной динамики и отсутствии одностороннего импульса. Расширение полос Боллинджера сигнализирует об изменении волатильности, а участники рынка находятся в состоянии равновесия на текущем уровне. Несогласованность направлений быстрых и медленных индикаторов указывает на ослабление восходящего тренда. Ближайший ключевой уровень сопротивления — R2 на отметке 0,4193, что всего на 0,00123 выше текущей цены. Первый уровень поддержки расположен на S1 — 0,3978, что на 0,02273 ниже текущего курса. Далее следующий защитный уровень находится на S2 — 0,3915, отстоящий от текущей цены на 0,02903. Выше пока отсутствуют чётко определённые уровни сопротивления; стоит обратить внимание на предыдущие максимумы. Если цена вернётся ниже уровня 0,4193, это может привести к повторному тестированию эффективности центральной зоны.

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