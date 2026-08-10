Сегодняшняя цена Terra Classic

Текущая цена Terra Classic (LUNC) сегодня составляет ₽ 0,00005039 с изменением 0,31% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации LUNC на RUB составляет ₽ 0,00005039 за LUNC.

На данный момент Terra Classic занимает #93 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 278,00M, при оборотном предложении 5,52T LUNC. В течение последних 24 часов, LUNC торговался в диапазоне от ₽ 0,00004926 (минимум) до ₽ 0,00005058 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 9 845,8417769544305374, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,0003641785095099404.

В краткосрочной перспективе LUNC изменился на -0,26% за последний час и на +1,16% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 71,22K.

Рыночная информация Terra Classic (LUNC)

Место No.93 Рыночная капитализация ₽ 278,00M₽ 278,00M ₽ 278,00M Объем (24Ч) ₽ 71,22K₽ 71,22K ₽ 71,22K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 325,31M₽ 325,31M ₽ 325,31M Оборотное предложение 5,52T 5,52T 5,52T Макс. предложение 6 455 869 419 998,315108 6 455 869 419 998,315108 6 455 869 419 998,315108 Общее предложение 6 455 869 419 998,315108 6 455 869 419 998,315108 6 455 869 419 998,315108 Коэффициент обращения 85,45% Доля рынка 0,01% Публичный блокчейн LUNA

Текущая рыночная капитализация Terra Classic составляет ₽ 278,00M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 71,22K. Циркулируещее обращение LUNC составляет 5,52T, а общее предложение – 6455869419998.315108. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 325,31M.