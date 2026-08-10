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Текущая цена Terra Classic сегодня составляет 0,00005039 RUB. Рыночная капитализация LUNC составляет 278 000 997,02663173777271 RUB. Отслеживайте обновления цен LUNC в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Terra Classic сегодня составляет 0,00005039 RUB. Рыночная капитализация LUNC составляет 278 000 997,02663173777271 RUB. Отслеживайте обновления цен LUNC в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Terra Classic Курс (LUNC)

Текущая цена 1 LUNC в RUB:

₽0,0041627179
₽0,0041627179₽0,0041627179
+0,31%1D
RUB
График цены Terra Classic (LUNC) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 20:01:42 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Terra Classic

Текущая цена Terra Classic (LUNC) сегодня составляет ₽ 0,00005039 с изменением 0,31% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации LUNC на RUB составляет ₽ 0,00005039 за LUNC.

На данный момент Terra Classic занимает #93 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 278,00M, при оборотном предложении 5,52T LUNC. В течение последних 24 часов, LUNC торговался в диапазоне от ₽ 0,00004926 (минимум) до ₽ 0,00005058 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 9 845,8417769544305374, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,0003641785095099404.

В краткосрочной перспективе LUNC изменился на -0,26% за последний час и на +1,16% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 71,22K.

Рыночная информация Terra Classic (LUNC)

No.93

₽ 278,00M
₽ 278,00M₽ 278,00M

₽ 71,22K
₽ 71,22K₽ 71,22K

₽ 325,31M
₽ 325,31M₽ 325,31M

5,52T
5,52T 5,52T

6 455 869 419 998,315108
6 455 869 419 998,315108 6 455 869 419 998,315108

6 455 869 419 998,315108
6 455 869 419 998,315108 6 455 869 419 998,315108

85,45%

0,01%

LUNA

Текущая рыночная капитализация Terra Classic составляет ₽ 278,00M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 71,22K. Циркулируещее обращение LUNC составляет 5,52T, а общее предложение – 6455869419998.315108. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 325,31M.

История цен Terra Classic в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,00004926
₽ 0,00004926₽ 0,00004926
Мин 24Ч
₽ 0,00005058
₽ 0,00005058₽ 0,00005058
Макс 24Ч

₽ 0,00004926
₽ 0,00004926₽ 0,00004926

₽ 0,00005058
₽ 0,00005058₽ 0,00005058

₽ 9 845,8417769544305374
₽ 9 845,8417769544305374₽ 9 845,8417769544305374

₽ 0,0003641785095099404
₽ 0,0003641785095099404₽ 0,0003641785095099404

-0,26%

+0,31%

+1,16%

+1,16%

История цен Terra Classic (LUNC) в RUB

Отслеживайте изменения цены Terra Classic за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0,0000128645+0,31%
30 дней₽ -0,00001094-17,84%
60 дней₽ -0,00001993-28,35%
90 дней₽ -0,00004831-48,95%
Изменение цены Terra Classic сегодня

Сегодня для LUNC зафиксировано изменение ₽ +0,0000128645 (+0,31%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Terra Classic за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,00001094 (-17,84%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Terra Classic за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то LUNC изменился на ₽ -0,00001993 (-28,35%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Terra Classic за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,00004831 (-48,95%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Terra Classic (LUNC)?

Просмотеть страницу истории цен Terra Classic.

Анализ по Terra Classic

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Terra Classic, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Terra Classic: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке LUNC: Бычье, бычье 60% | медвежье 40%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJНейтральноK ≈ D (±1%)Нет четкого краткосрочного направления, ожидайте.
StochRSI> 80Зона перекупленностиКраткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
Точка пивотS2 ≤ Цена < S1Между S2‑S1Ниже центрального пивота, входит в зону низкой цены.
Группа МА3-4 Покупка40–60% нейтральноМА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA3-4 Покупка40–60% нейтральноМА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.

LUNC_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется ниже центрального уровня 5,01E-5. Цена находится между уровнями S1 и S2, что соответствует нижней границе диапазона. Скользящие средние MA и EMA расположены в восходящем порядке, а индикаторы демонстрируют согласованное направление движения. Система уровней поддержки и сопротивления указывает на ограниченность пространства выше центрального уровня. Индикатор MACD сформировал «золотой перекресток», что свидетельствует о концентрации краткосрочного бычьего импульса. Показатель RSI находится в нейтральной зоне, не сигнализируя ни о перекупленности, ни о перепроданности. Быстрые и медленные индикаторы движутся в одном направлении, а уровень волатильности остаётся стабильным. Значения KDJ и StochRSI совпадают с трендом скользящих средних, подтверждая текущую направленность рыночной динамики в пользу быков. В ближайшей перспективе следует обратить внимание на уровень S1 — 4,991E-5, который находится примерно на 0,14% ниже текущей цены. Этот уровень является первым ключевым тестовым уровнем для возможного краткосрочного отката. Выше расположен уровень R1 — 5,032E-5, который служит отдалённым ориентиром и находится примерно на 0,96% выше текущей цены. Ниже же уровень S2 — 4,969E-5 — обеспечивает ближайшую поддержку, находясь примерно на 0,30% ниже текущей цены. Центральный уровень 5,01E-5 выступает рубежом между быками и медведями, определяя дальнейшее развитие структуры рынка.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Terra Classic?

Цены на Terra Classic (LUNC) зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Настроения рынка и уровень доверия инвесторов после краха Terra в мае 2022 года.
2. Механизмы сжигания токенов и инициативы по сокращению предложения токенов, реализуемые сообществом.
3. Прогресс в разработке и усилия по возрождению экосистемы.
4. Регуляторные изменения, влияющие на стейблкоины и DeFi.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Terra Classic?

Люди хотят знать текущую цену Terra Classic (LUNC), потому что они являются инвесторами или трейдерами, отслеживающими стоимость своего портфеля, ищут возможности для покупки/продажи либо следят за восстановлением рынка после краха экосистемы Terra в 2022 году. Осведомленность о цене помогает принимать обоснованные решения.

Прогноз цены Terra Classic

Прогноз цены Terra Classic (LUNC) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена LUNC в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Terra Classic (LUNC) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Terra Classic потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Terra Classic достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены LUNC, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Terra Classic».

Как купить и инвестировать Terra Classic в Россия

Готовы приступить к работе с Terra Classic? Покупка LUNC на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Terra Classic. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Terra Classic (LUNC).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Terra Classic будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Terra Classic (LUNC)

Что вы можете сделать с Terra Classic

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Что такое Terra Classic (LUNC)

Terra Classic is a blockchain protocol that uses fiat-pegged stablecoins to power price-stable global payments systems. Terra stablecoins offer instant settlements, low fees, and seamless cross-border exchange - loved by millions of users and merchants. Terra aims to make its stablecoins available to every developer on every blockchain. Now live on Ethereum and Solana, and coming to more soon. Terra was founded in January 2018 by Daniel Shin and Do Kwon. LUNA, a native token on Terra, is used to stabilize the price of the protocol's stablecoins. LUNA holders are also able to submit and vote on governance proposals, giving it the functionality of a governance token.

Источники Terra Classic

Для более глубокого понимания Terra Classic рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Terra Classic
Обозреватель блоков

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Страница обновлена: 2026-08-10 20:01:42 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Terra Classic (LUNC)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Terra Classic

LUNC USDT (фьючерсная торговля)

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Торгуйте Terra Classic (LUNC) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Terra Classic в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
LUNC/USDT
₽0,0041594135
₽0,0041594135₽0,0041594135
+0,25%
1.43B (USDT)
LUNC/USDC
₽0,0041618918
₽0,0041618918₽0,0041618918
+0,35%
518.08M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 LUNC = 0,0041627179 RUB