Terra Classic Курс (LUNC)
Текущая цена Terra Classic (LUNC) сегодня составляет ₽ 0,00005039 с изменением 0,31% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации LUNC на RUB составляет ₽ 0,00005039 за LUNC.
На данный момент Terra Classic занимает #93 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 278,00M, при оборотном предложении 5,52T LUNC. В течение последних 24 часов, LUNC торговался в диапазоне от ₽ 0,00004926 (минимум) до ₽ 0,00005058 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 9 845,8417769544305374, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,0003641785095099404.
В краткосрочной перспективе LUNC изменился на -0,26% за последний час и на +1,16% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 71,22K.
No.93
85,45%
0,01%
LUNA
Текущая рыночная капитализация Terra Classic составляет ₽ 278,00M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 71,22K. Циркулируещее обращение LUNC составляет 5,52T, а общее предложение – 6455869419998.315108. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 325,31M.
-0,26%
+0,31%
+1,16%
+1,16%
Отслеживайте изменения цены Terra Classic за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ +0,0000128645
|+0,31%
|30 дней
|₽ -0,00001094
|-17,84%
|60 дней
|₽ -0,00001993
|-28,35%
|90 дней
|₽ -0,00004831
|-48,95%
Сегодня для LUNC зафиксировано изменение ₽ +0,0000128645 (+0,31%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,00001094 (-17,84%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то LUNC изменился на ₽ -0,00001993 (-28,35%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,00004831 (-48,95%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен Terra Classic.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Terra Classic, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке LUNC: Бычье, бычье 60% | медвежье 40%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Нейтрально
|K ≈ D (±1%)
|Нет четкого краткосрочного направления, ожидайте.
|StochRSI
|> 80
|Зона перекупленности
|Краткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
|Точка пивот
|S2 ≤ Цена < S1
|Между S2‑S1
|Ниже центрального пивота, входит в зону низкой цены.
|Группа МА
|3-4 Покупка
|40–60% нейтрально
|МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Средняя < Цена ≤ Верхняя
|Между средней и верхней полосой
|Относительно сильный, но не слишком сильный.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|3-4 Покупка
|40–60% нейтрально
|МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
LUNC_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется ниже центрального уровня 5,01E-5. Цена находится между уровнями S1 и S2, что соответствует нижней границе диапазона. Скользящие средние MA и EMA расположены в восходящем порядке, а индикаторы демонстрируют согласованное направление движения. Система уровней поддержки и сопротивления указывает на ограниченность пространства выше центрального уровня. Индикатор MACD сформировал «золотой перекресток», что свидетельствует о концентрации краткосрочного бычьего импульса. Показатель RSI находится в нейтральной зоне, не сигнализируя ни о перекупленности, ни о перепроданности. Быстрые и медленные индикаторы движутся в одном направлении, а уровень волатильности остаётся стабильным. Значения KDJ и StochRSI совпадают с трендом скользящих средних, подтверждая текущую направленность рыночной динамики в пользу быков. В ближайшей перспективе следует обратить внимание на уровень S1 — 4,991E-5, который находится примерно на 0,14% ниже текущей цены. Этот уровень является первым ключевым тестовым уровнем для возможного краткосрочного отката. Выше расположен уровень R1 — 5,032E-5, который служит отдалённым ориентиром и находится примерно на 0,96% выше текущей цены. Ниже же уровень S2 — 4,969E-5 — обеспечивает ближайшую поддержку, находясь примерно на 0,30% ниже текущей цены. Центральный уровень 5,01E-5 выступает рубежом между быками и медведями, определяя дальнейшее развитие структуры рынка.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Terra Classic потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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Terra Classic is a blockchain protocol that uses fiat-pegged stablecoins to power price-stable global payments systems. Terra stablecoins offer instant settlements, low fees, and seamless cross-border exchange - loved by millions of users and merchants. Terra aims to make its stablecoins available to every developer on every blockchain. Now live on Ethereum and Solana, and coming to more soon. Terra was founded in January 2018 by Daniel Shin and Do Kwon. LUNA, a native token on Terra, is used to stabilize the price of the protocol's stablecoins. LUNA holders are also able to submit and vote on governance proposals, giving it the functionality of a governance token.
Для более глубокого понимания Terra Classic рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:
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