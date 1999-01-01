USDE

Ethena – это протокол синтетического доллара, построенный на Ethereum, который обеспечит крипто-нативное решение для денег, не зависящее от традиционной инфраструктуры банковской системы, наряду с глобально доступным сберегательным инструментом, деноминированным в долларах – «интернет-облигацией». Синтетический доллар Ethena, USDe, станет первым устойчивым к цензуре, масштабируемым и стабильным крипто-нативным решением для денег, достигаемым за счет дельта-хеджирования залогового обеспечения Ethereum. USDe будет полностью обеспечен прозрачным ончейном и свободен для составления в рамках DeFi.

Название криптовалютыUSDE

Макс. предложениеБез ограничений

Время выпуска--

Оборотное предложение5,417,276,075.367259

Цена выпуска--

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