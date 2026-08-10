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Текущая цена CELO сегодня составляет 0,06575 RUB. Рыночная капитализация CELO составляет 39 595 377,984 RUB. Отслеживайте обновления цен CELO в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена CELO сегодня составляет 0,06575 RUB. Рыночная капитализация CELO составляет 39 595 377,984 RUB. Отслеживайте обновления цен CELO в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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CELO Курс (CELO)

Текущая цена 1 CELO в RUB:

₽5,43358
₽5,43358₽5,43358
+3,44%1D
RUB
График цены CELO (CELO) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 17:08:34 (UTC+8)

Сегодняшняя цена CELO

Текущая цена CELO (CELO) сегодня составляет ₽ 0,06575 с изменением 3,44% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CELO на RUB составляет ₽ 0,06575 за CELO.

На данный момент CELO занимает #503 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 39,60M, при оборотном предложении 602,21M CELO. В течение последних 24 часов, CELO торговался в диапазоне от ₽ 0,06284 (минимум) до ₽ 0,06582 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 880,806680328, тогда как исторический минимум составил ₽ 4,6625126571524623992.

В краткосрочной перспективе CELO изменился на +0,75% за последний час и на +6,75% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 56,97K.

Рыночная информация CELO (CELO)

No.503

₽ 39,60M
₽ 39,60M₽ 39,60M

₽ 56,97K
₽ 56,97K₽ 56,97K

₽ 65,75M
₽ 65,75M₽ 65,75M

602,21M
602,21M 602,21M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

60,22%

CELO

Текущая рыночная капитализация CELO составляет ₽ 39,60M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 56,97K. Циркулируещее обращение CELO составляет 602,21M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 65,75M.

История цен CELO в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,06284
₽ 0,06284₽ 0,06284
Мин 24Ч
₽ 0,06582
₽ 0,06582₽ 0,06582
Макс 24Ч

₽ 0,06284
₽ 0,06284₽ 0,06284

₽ 0,06582
₽ 0,06582₽ 0,06582

₽ 880,806680328
₽ 880,806680328₽ 880,806680328

₽ 4,6625126571524623992
₽ 4,6625126571524623992₽ 4,6625126571524623992

+0,75%

+3,44%

+6,75%

+6,75%

История цен CELO (CELO) в RUB

Отслеживайте изменения цены CELO за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0,1806991+3,44%
30 дней₽ -0,00387-5,56%
60 дней₽ +0,00502+8,26%
90 дней₽ -0,03033-31,57%
Изменение цены CELO сегодня

Сегодня для CELO зафиксировано изменение ₽ +0,1806991 (+3,44%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены CELO за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,00387 (-5,56%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены CELO за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то CELO изменился на ₽ +0,00502 (+8,26%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены CELO за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,03033 (-31,57%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены CELO (CELO)?

Просмотеть страницу истории цен CELO.

Анализ по CELO

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний CELO, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке CELO: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке CELO: Бычье, бычье 60% | медвежье 40%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI> 80Зона перекупленностиКраткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
Точка пивотR1 < Цена ≤ R2Между R1-R2Выше центрального пивота, но не в зоне экстремально высоких цен.
Группа МА1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Цена > Верхняя полосаКасание или прорыв верхней полосыВходит в «дорогую» зону, волатильность растет.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

CELO_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной зоны 0,06313; цена пробила сопротивление R1 на уровне 0,06351 и достигла уровня R2 — 0,06381. Текущая цена находится в верхней части пивотной структуры; краткосрочные скользящие средние и EMA образуют бычью конфигурацию, а индикаторы указывают на продолжение восходящего движения. Цена вышла из нижнего диапазона колебаний, закрепив за собой контроль над ключевой зоной. MACD сформировал «золотое пересечение», разница между сигнальной и основной линиями расширяется, что свидетельствует о концентрации бычьей динамики. Индекс относительной силы (RSI) остаётся в нейтральном диапазоне и не достигает зоны перекупленности, сохраняя пространство для дальнейшего роста. KDJ и StochRSI одновременно демонстрируют восходящее расхождение, подтверждая усиление краткосрочного импульса. Полосы Боллинджера расширяются, волатильность повышается, а цена движется вдоль верхней границы. Скоростные и медленные индикаторы находятся в согласованной направленности, отсутствуют признаки дивергенции, что говорит об равномерном и устойчивом распределении рыночной энергии. Ближайшее ключевое сопротивление расположено на уровне R2 — 0,06381, что всего на 0,00001 выше текущей цены и представляет собой точку немедленного тестирования. Первый уровень поддержки ниже находится на уровне R1/бывшем сопротивлении — 0,06351, до которого остаётся 0,00029. Крепкая поддержка располагается в центральной зоне 0,06313, до которой необходимо пройти 0,00067. Уровень S1 — 0,06283 — служит отдалённым ориентиром, до него ещё 0,00097. Уровень S2 — 0,06245 — обеспечивает глубокую ликвидность, до него остаётся 0,00135.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены CELO?

Цены на Celo зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Принятие мобильно-ориентированной DeFi-экосистемы Celo и внедрение реальных сценариев использования для платежей.
2. Спрос на стейкинг и участие валидаторов в сети.
3. Интеграция с традиционными финансовыми системами и заключение партнерских соглашений.
4. Общие настроения на рынке криптовалют и корреляция с биткоином.
5. Регуляторные изменения, влияющие на DeFi и мобильные платежи.
6. Использование сети, объем транзакций и развитие dApp.
7. Динамика предложения токенов через механизм поддержания стабильности.
8. Конкуренция со стороны других блокчейн-платформ, ориентированных на мобильные устройства.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену CELO?

Люди хотят знать текущую цену CELO по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, управление портфелем и определение оптимальных моментов входа в рынок или выхода из него. CELO — это блокчейн-платформа, ориентированная на мобильные устройства и сосредоточенная на финансовой инклюзии, поэтому инвесторы отслеживают её цену, чтобы воспользоваться волатильностью и оценить эффективность своих инвестиций.

Прогноз цены CELO

Прогноз цены CELO (CELO) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена CELO в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены CELO (CELO) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена CELO потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену CELO достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены CELO, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены CELO».

Как купить и инвестировать CELO в Россия

Готовы приступить к работе с CELO? Покупка CELO на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить CELO. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке CELO (CELO).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и CELO будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке CELO (CELO)

Что вы можете сделать с CELO

Владение CELO позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое CELO (CELO)

Celo is an open platform that makes financial tools accessible to anyone with a mobile phone. The system offers a stablecoin called Celo Dollars and a governance token called Celo Gold(CELO or cGLD).

Whitepaper

Источники CELO

Для более глубокого понимания CELO рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт CELO
Обозреватель блоков

Категория :

Celo EcosystemCoinList LaunchpadLayer 2 (L2)

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Страница обновлена: 2026-08-10 17:08:34 (UTC+8)

Важные обновления индустрии CELO (CELO)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о CELO

CELO USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по CELO с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами CELO USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте CELO (CELO) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы CELO в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
CELO/USDT
₽5,437712
₽5,437712₽5,437712
+3,45%
892.23K (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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