CELO Курс (CELO)
Текущая цена CELO (CELO) сегодня составляет ₽ 0,06575 с изменением 3,44% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CELO на RUB составляет ₽ 0,06575 за CELO.
На данный момент CELO занимает #503 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 39,60M, при оборотном предложении 602,21M CELO. В течение последних 24 часов, CELO торговался в диапазоне от ₽ 0,06284 (минимум) до ₽ 0,06582 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 880,806680328, тогда как исторический минимум составил ₽ 4,6625126571524623992.
В краткосрочной перспективе CELO изменился на +0,75% за последний час и на +6,75% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 56,97K.
No.503
60,22%
CELO
Текущая рыночная капитализация CELO составляет ₽ 39,60M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 56,97K. Циркулируещее обращение CELO составляет 602,21M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 65,75M.
+0,75%
+3,44%
+6,75%
+6,75%
Отслеживайте изменения цены CELO за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ +0,1806991
|+3,44%
|30 дней
|₽ -0,00387
|-5,56%
|60 дней
|₽ +0,00502
|+8,26%
|90 дней
|₽ -0,03033
|-31,57%
Сегодня для CELO зафиксировано изменение ₽ +0,1806991 (+3,44%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,00387 (-5,56%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то CELO изменился на ₽ +0,00502 (+8,26%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,03033 (-31,57%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены CELO (CELO)?
Просмотеть страницу истории цен CELO.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний CELO, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке CELO: Бычье, бычье 60% | медвежье 40%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|> 80
|Зона перекупленности
|Краткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
|Точка пивот
|R1 < Цена ≤ R2
|Между R1-R2
|Выше центрального пивота, но не в зоне экстремально высоких цен.
|Группа МА
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Цена > Верхняя полоса
|Касание или прорыв верхней полосы
|Входит в «дорогую» зону, волатильность растет.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
CELO_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной зоны 0,06313; цена пробила сопротивление R1 на уровне 0,06351 и достигла уровня R2 — 0,06381. Текущая цена находится в верхней части пивотной структуры; краткосрочные скользящие средние и EMA образуют бычью конфигурацию, а индикаторы указывают на продолжение восходящего движения. Цена вышла из нижнего диапазона колебаний, закрепив за собой контроль над ключевой зоной. MACD сформировал «золотое пересечение», разница между сигнальной и основной линиями расширяется, что свидетельствует о концентрации бычьей динамики. Индекс относительной силы (RSI) остаётся в нейтральном диапазоне и не достигает зоны перекупленности, сохраняя пространство для дальнейшего роста. KDJ и StochRSI одновременно демонстрируют восходящее расхождение, подтверждая усиление краткосрочного импульса. Полосы Боллинджера расширяются, волатильность повышается, а цена движется вдоль верхней границы. Скоростные и медленные индикаторы находятся в согласованной направленности, отсутствуют признаки дивергенции, что говорит об равномерном и устойчивом распределении рыночной энергии. Ближайшее ключевое сопротивление расположено на уровне R2 — 0,06381, что всего на 0,00001 выше текущей цены и представляет собой точку немедленного тестирования. Первый уровень поддержки ниже находится на уровне R1/бывшем сопротивлении — 0,06351, до которого остаётся 0,00029. Крепкая поддержка располагается в центральной зоне 0,06313, до которой необходимо пройти 0,00067. Уровень S1 — 0,06283 — служит отдалённым ориентиром, до него ещё 0,00097. Уровень S2 — 0,06245 — обеспечивает глубокую ликвидность, до него остаётся 0,00135.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена CELO потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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Celo is an open platform that makes financial tools accessible to anyone with a mobile phone. The system offers a stablecoin called Celo Dollars and a governance token called Celo Gold(CELO or cGLD).
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