Текущее общее настроение на рынке CELO: Бычье, бычье 60% | медвежье 40%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Золотой крест K > D Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается. StochRSI > 80 Зона перекупленности Краткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката. Точка пивот R1 < Цена ≤ R2 Между R1-R2 Выше центрального пивота, но не в зоне экстремально высоких цен. Группа МА 1-2 Покупка 20-40% продаж Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Цена > Верхняя полоса Касание или прорыв верхней полосы Входит в «дорогую» зону, волатильность растет. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 1-2 Покупка 20-40% продаж Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

CELO_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной зоны 0,06313; цена пробила сопротивление R1 на уровне 0,06351 и достигла уровня R2 — 0,06381. Текущая цена находится в верхней части пивотной структуры; краткосрочные скользящие средние и EMA образуют бычью конфигурацию, а индикаторы указывают на продолжение восходящего движения. Цена вышла из нижнего диапазона колебаний, закрепив за собой контроль над ключевой зоной. MACD сформировал «золотое пересечение», разница между сигнальной и основной линиями расширяется, что свидетельствует о концентрации бычьей динамики. Индекс относительной силы (RSI) остаётся в нейтральном диапазоне и не достигает зоны перекупленности, сохраняя пространство для дальнейшего роста. KDJ и StochRSI одновременно демонстрируют восходящее расхождение, подтверждая усиление краткосрочного импульса. Полосы Боллинджера расширяются, волатильность повышается, а цена движется вдоль верхней границы. Скоростные и медленные индикаторы находятся в согласованной направленности, отсутствуют признаки дивергенции, что говорит об равномерном и устойчивом распределении рыночной энергии. Ближайшее ключевое сопротивление расположено на уровне R2 — 0,06381, что всего на 0,00001 выше текущей цены и представляет собой точку немедленного тестирования. Первый уровень поддержки ниже находится на уровне R1/бывшем сопротивлении — 0,06351, до которого остаётся 0,00029. Крепкая поддержка располагается в центральной зоне 0,06313, до которой необходимо пройти 0,00067. Уровень S1 — 0,06283 — служит отдалённым ориентиром, до него ещё 0,00097. Уровень S2 — 0,06245 — обеспечивает глубокую ликвидность, до него остаётся 0,00135.

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