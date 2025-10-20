Текущая цена Shopify сегодня составляет 162.83 USD. Следите за обновлениями цены SHOPON к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SHOPON прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Shopify сегодня составляет 162.83 USD. Следите за обновлениями цены SHOPON к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SHOPON прямо сейчас на MEXC.

Логотип Shopify

Shopify Курс (SHOPON)

Текущая цена 1 SHOPON в USD:

-0,06%1D
График цены Shopify (SHOPON) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 16:53:57 (UTC+8)

Информация о ценах Shopify (SHOPON) (USD)

Текущая цена Shopify (SHOPON) составляет $ 162,83. За последние 24 часа SHOPON торговался в диапазоне от $ 159,35 до $ 164,54, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена SHOPON за все время составляет $ 168,98402259520915, а минимальная – $ 138,6031384583193.

Что касается краткосрочной динамики, SHOPON изменился на 0,00% за последний час, на -0,06% за 24 часа и на +3,25% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Shopify (SHOPON)

No.2443

$ 56,30K
$ 56,30K$ 56,30K

3,53K
3,53K 3,53K

3 534,59274148
3 534,59274148 3 534,59274148

Текущая рыночная капитализация Shopify составляет $ 575,54K, при 24-часовом объеме торгов $ 56,30K. Циркулируещее обращение SHOPON составляет 3,53K, а общее предложение – 3534.59274148. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 575,54K.

История цен Shopify (SHOPON) в USD

Отслеживайте изменения цены Shopify за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,0978-0,06%
30 дней$ +5,25+3,33%
60 дней$ +62,83+62,83%
90 дней$ +62,83+62,83%
Изменение цены Shopify сегодня

Сегодня для SHOPON зафиксировано изменение $ -0,0978 (-0,06%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Shopify за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +5,25 (+3,33%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Shopify за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то SHOPON изменился на $ +62,83 (+62,83%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Shopify за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +62,83 (+62,83%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Shopify (SHOPON)?

Просмотеть страницу истории цен Shopify.

Что такое Shopify (SHOPON)

Ondo – компания, занимающаяся технологиями блокчейна. Ее миссия – ускорить переход к открытой экономике путем создания платформ, активов и инфраструктуры, которые выводят финансовые рынки в блокчейн.

Shopify доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Shopify. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга SHOPON, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Shopify в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Shopify простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Shopify (USD)

Сколько будет стоить Shopify (SHOPON) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Shopify (SHOPON) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Shopify.

Проверьте прогноз цены Shopify!

Токеномика Shopify (SHOPON)

Понимание токеномики Shopify (SHOPON) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SHOPON прямо сейчас!

Как купить Shopify (SHOPON)

Ищете как купить Shopify? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Shopify на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

SHOPON на местную валюту

1 Shopify (SHOPON) в VND
4 284 871,45
1 Shopify (SHOPON) в AUD
A$249,1299
1 Shopify (SHOPON) в GBP
120,4942
1 Shopify (SHOPON) в EUR
140,0338
1 Shopify (SHOPON) в USD
$162,83
1 Shopify (SHOPON) в MYR
RM687,1426
1 Shopify (SHOPON) в TRY
6 835,6034
1 Shopify (SHOPON) в JPY
¥24 750,16
1 Shopify (SHOPON) в ARS
ARS$237 360,5476
1 Shopify (SHOPON) в RUB
13 207,1413
1 Shopify (SHOPON) в INR
14 306,2438
1 Shopify (SHOPON) в IDR
Rp2 713 832,2478
1 Shopify (SHOPON) в PHP
9 541,838
1 Shopify (SHOPON) в EGP
￡E.7 747,4514
1 Shopify (SHOPON) в BRL
R$877,6537
1 Shopify (SHOPON) в CAD
C$226,3337
1 Shopify (SHOPON) в BDT
19 878,2864
1 Shopify (SHOPON) в NGN
238 054,2034
1 Shopify (SHOPON) в COP
$633 579,6715
1 Shopify (SHOPON) в ZAR
R.2 828,3571
1 Shopify (SHOPON) в UAH
6 790,011
1 Shopify (SHOPON) в TZS
T.Sh.404 043,1054
1 Shopify (SHOPON) в VES
Bs34 194,3
1 Shopify (SHOPON) в CLP
$154 688,5
1 Shopify (SHOPON) в PKR
Rs46 048,324
1 Shopify (SHOPON) в KZT
87 589,5136
1 Shopify (SHOPON) в THB
฿5 337,5674
1 Shopify (SHOPON) в TWD
NT$5 015,164
1 Shopify (SHOPON) в AED
د.إ597,5861
1 Shopify (SHOPON) в CHF
Fr128,6357
1 Shopify (SHOPON) в HKD
HK$1 265,1891
1 Shopify (SHOPON) в AMD
֏62 171,7506
1 Shopify (SHOPON) в MAD
.د.م1 502,9209
1 Shopify (SHOPON) в MXN
$2 997,7003
1 Shopify (SHOPON) в SAR
ريال610,6125
1 Shopify (SHOPON) в ETB
Br24 414,7302
1 Shopify (SHOPON) в KES
KSh21 036,0077
1 Shopify (SHOPON) в JOD
د.أ115,44647
1 Shopify (SHOPON) в PLN
594,3295
1 Shopify (SHOPON) в RON
лв713,1954
1 Shopify (SHOPON) в SEK
kr1 530,602
1 Shopify (SHOPON) в BGN
лв273,5544
1 Shopify (SHOPON) в HUF
Ft54 769,4988
1 Shopify (SHOPON) в CZK
3 414,5451
1 Shopify (SHOPON) в KWD
د.ك49,82598
1 Shopify (SHOPON) в ILS
537,339
1 Shopify (SHOPON) в BOB
Bs1 121,8987
1 Shopify (SHOPON) в AZN
276,811
1 Shopify (SHOPON) в TJS
SM1 498,036
1 Shopify (SHOPON) в GEL
439,641
1 Shopify (SHOPON) в AOA
Kz148 430,9431
1 Shopify (SHOPON) в BHD
.د.ب61,22408
1 Shopify (SHOPON) в BMD
$162,83
1 Shopify (SHOPON) в DKK
kr1 048,6252
1 Shopify (SHOPON) в HNL
L4 271,0309
1 Shopify (SHOPON) в MUR
7 413,6499
1 Shopify (SHOPON) в NAD
$2 841,3835
1 Shopify (SHOPON) в NOK
kr1 626,6717
1 Shopify (SHOPON) в NZD
$281,6959
1 Shopify (SHOPON) в PAB
B/.162,83
1 Shopify (SHOPON) в PGK
K683,886
1 Shopify (SHOPON) в QAR
ر.ق591,0729
1 Shopify (SHOPON) в RSD
дин.16 450,7149
1 Shopify (SHOPON) в UZS
soʻm1 961 806,7777
1 Shopify (SHOPON) в ALL
L13 545,8277
1 Shopify (SHOPON) в ANG
ƒ291,4657
1 Shopify (SHOPON) в AWG
ƒ293,094
1 Shopify (SHOPON) в BBD
$325,66
1 Shopify (SHOPON) в BAM
KM273,5544
1 Shopify (SHOPON) в BIF
Fr478 883,03
1 Shopify (SHOPON) в BND
$210,0507
1 Shopify (SHOPON) в BSD
$162,83
1 Shopify (SHOPON) в JMD
$26 139,0999
1 Shopify (SHOPON) в KHR
656 571,2675
1 Shopify (SHOPON) в KMF
Fr69 039,92
1 Shopify (SHOPON) в LAK
3 539 782,5379
1 Shopify (SHOPON) в LKR
රු49 311,4372
1 Shopify (SHOPON) в MDL
L2 771,3666
1 Shopify (SHOPON) в MGA
Ar726 918,7124
1 Shopify (SHOPON) в MOP
P1 301,0117
1 Shopify (SHOPON) в MVR
2 491,299
1 Shopify (SHOPON) в MWK
MK281 712,183
1 Shopify (SHOPON) в MZN
MT10 404,837
1 Shopify (SHOPON) в NPR
रु22 827,1377
1 Shopify (SHOPON) в PYG
1 154 790,36
1 Shopify (SHOPON) в RWF
Fr235 940,67
1 Shopify (SHOPON) в SBD
$1 340,0909
1 Shopify (SHOPON) в SCR
2 225,8861
1 Shopify (SHOPON) в SRD
$6 454,5812
1 Shopify (SHOPON) в SVC
$1 421,5059
1 Shopify (SHOPON) в SZL
L2 841,3835
1 Shopify (SHOPON) в TMT
m571,5333
1 Shopify (SHOPON) в TND
د.ت478,06888
1 Shopify (SHOPON) в TTD
$1 102,3591
1 Shopify (SHOPON) в UGX
Sh567 299,72
1 Shopify (SHOPON) в XAF
Fr91 998,95
1 Shopify (SHOPON) в XCD
$439,641
1 Shopify (SHOPON) в XOF
Fr91 998,95
1 Shopify (SHOPON) в XPF
Fr16 608,66
1 Shopify (SHOPON) в BWP
P2 334,9822
1 Shopify (SHOPON) в BZD
$325,66
1 Shopify (SHOPON) в CVE
$15 470,4783
1 Shopify (SHOPON) в DJF
Fr28 820,91
1 Shopify (SHOPON) в DOP
$10 331,5635
1 Shopify (SHOPON) в DZD
د.ج21 247,6867
1 Shopify (SHOPON) в FJD
$374,509
1 Shopify (SHOPON) в GNF
Fr1 415 806,85
1 Shopify (SHOPON) в GTQ
Q1 244,0212
1 Shopify (SHOPON) в GYD
$34 007,0455
1 Shopify (SHOPON) в ISK
kr19 865,26

Источники Shopify

Для более глубокого понимания Shopify рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт Shopify
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Shopify

Сколько стоит Shopify (SHOPON) на сегодня?
Актуальная цена SHOPON в USD – 162,83 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена SHOPON в USD?
Текущая цена SHOPON в USD составляет $ 162,83. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Shopify?
Рыночная капитализация SHOPON составляет $ 575,54K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение SHOPON?
Циркулирующее предложение SHOPON составляет 3,53K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) SHOPON?
SHOPON достиг максимальной цены (ATH) в 168,98402259520915 USD.
Какова была минимальная цена SHOPON за все время (ATL)?
SHOPON достиг минимальной цены (ATL) в 138,6031384583193 USD.
Каков объем торгов SHOPON?
Объем торгов за последние 24 часа для SHOPON составляет $ 56,30K USD.
Вырастет ли SHOPON в цене в этом году?
SHOPON может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SHOPON для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 16:53:57 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Shopify (SHOPON)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

