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Domani Protocol

DEXTF/USDT
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DEXTF
Протокол DOMANI - это инфраструктура управления цифровыми активами на блокчейне, которая позволяет любому человеку создавать, майнить и погашать фонды XTF. Каждый фонд XTF представляет собой токен ERC20 со своим собственным адресом и контрактом, позволяющим пользователям удерживать, торговать, передавать, погашать и использовать фонд XTF, как любой другой токен. Фонды XTF также являются композитными, как для последующего использования (как и любой ERC20, они могут использоваться другими протоколами в качестве залога или основы для любого приложения DeFi), так и для последующего (они могут содержать различные другие ERC20, такие как децентрализованные опционы, токены, приносящие доход, пулы ликвидности и т.д.).
Обзор
Название криптовалюты
DEXTF
Время выпуска
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Макс. предложение
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