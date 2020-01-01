Протокол DOMANI - это инфраструктура управления цифровыми активами на блокчейне, которая позволяет любому человеку создавать, майнить и погашать фонды XTF. Каждый фонд XTF представляет собой токен ERC20 со своим собственным адресом и контрактом, позволяющим пользователям удерживать, торговать, передавать, погашать и использовать фонд XTF, как любой другой токен. Фонды XTF также являются композитными, как для последующего использования (как и любой ERC20, они могут использоваться другими протоколами в качестве залога или основы для любого приложения DeFi), так и для последующего (они могут содержать различные другие ERC20, такие как децентрализованные опционы, токены, приносящие доход, пулы ликвидности и т.д.).