Сегодняшняя цена Handy

Текущая цена Handy (HANDY) сегодня составляет ₽ 0,001839 с изменением 2,01% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации HANDY на RUB составляет ₽ 0,001839 за HANDY.

На данный момент Handy занимает #2061 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 12,13M, при оборотном предложении 6,60B HANDY. В течение последних 24 часов, HANDY торговался в диапазоне от ₽ 0,0016982 (минимум) до ₽ 0,0021 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 23,1310899743, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,01487594467359465843.

В краткосрочной перспективе HANDY изменился на 0,00% за последний час и на -15,23% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 86,15K.

Рыночная информация Handy (HANDY)

Место No.2061 Рыночная капитализация ₽ 12,13M₽ 12,13M ₽ 12,13M Объем (24Ч) ₽ 86,15K₽ 86,15K ₽ 86,15K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 18,39M₽ 18,39M ₽ 18,39M Оборотное предложение 6,60B 6,60B 6,60B Макс. предложение 10 000 000 000 10 000 000 000 10 000 000 000 Общее предложение 10 000 000 000 10 000 000 000 10 000 000 000 Коэффициент обращения 65,95% Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация Handy составляет ₽ 12,13M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 86,15K. Циркулируещее обращение HANDY составляет 6,60B, а общее предложение – 10000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 18,39M.