Текущее общее настроение на рынке KSM: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Золотой крест K > D Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается. StochRSI < 20 Зона перепроданности Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока. Точка пивот Пивот ≤ Цена ≤ R1 Между Пивот‑R1 Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении. Группа МА 5-6 Покупка 60–80% покупок Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд. MACD Крест смерти DIF < DEA Наблюдается медвежий момент. BOLL (20,2) Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя Между нижней и средней полосой Относительно слабый, но не слишком слабый. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 5-6 Покупка 60–80% покупок Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.

KSM_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной зоны 3,067; текущая цена 3,075 находится в непосредственной близости к уровню сопротивления R1 — 3,076. Ценовой диапазон располагается в верхней части интервала между уровнями S2 и R2. Краткосрочные скользящие средние формируют сигнал к покупке, что совпадает со структурным дивергенцией, возникшей вследствие пересечения MACD линий в направлении «снизу вверх». Система ключевых уровней показывает, что цена пока не смогла эффективно пробить уровень R1 и продолжает колебаться в узком диапазоне между центральной зоной и первым уровнем сопротивления. Распределение импульса демонстрирует выраженную разностороннюю дифференциацию быстрых и медленных индикаторов: MA и EMA в краткосрочной перспективе указывают на силу покупателей, тогда как MACD подтверждает нисходящее пересечение. Показатель RSI находится в нейтральной зоне, без явных экстремальных значений перекупленности или перепроданности. Волатильность сокращается, а сужение полос Боллинджера свидетельствует о накоплении энергии перед возможным изменением тренда. Значения KDJ и StochRSI не дают однозначного сигнала о преобладании какой-либо стороны, что говорит о временной балансировке силы быков и медведей на текущем уровне и отсутствии выраженного концентрированного импульса для дальнейшего роста или падения. Ближайшие ключевые уровни расположены следующим образом: сверху — 3,076 (R1), снизу — 3,067 (центральная зона); расстояние до них составляет менее 0,3% от текущей цены. Второстепенные ориентиры находятся на отметках 3,050 (S1) и 3,093 (R2), что соответствует расстояниям 0,8% и 0,6% соответственно. Дальний защитный уровень — 3,041 (S2), удалён от текущей цены на 1,1%. В настоящее время цена находится в зоне между R1 и центральной зоной, с симметричными пространствами выше и ниже; необходимо наблюдать за фактическим пробитием уровня 3,076 либо за возможным откатом к уровню 3,067 для его подтверждения.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.