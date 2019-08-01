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Текущая цена Kusama сегодня составляет 3,052 RUB. Рыночная капитализация KSM составляет 56 039 402,07370727292 RUB. Отслеживайте обновления цен KSM в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Kusama сегодня составляет 3,052 RUB. Рыночная капитализация KSM составляет 56 039 402,07370727292 RUB. Отслеживайте обновления цен KSM в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Kusama Курс (KSM)

Текущая цена 1 KSM в RUB:

₽252,48672
₽252,48672₽252,48672
+0,03%1D
RUB
График цены Kusama (KSM) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 19:45:44 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Kusama

Текущая цена Kusama (KSM) сегодня составляет ₽ 3,052 с изменением 0,03% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации KSM на RUB составляет ₽ 3,052 за KSM.

На данный момент Kusama занимает #319 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 56,04M, при оборотном предложении 18,36M KSM. В течение последних 24 часов, KSM торговался в диапазоне от ₽ 3,03 (минимум) до ₽ 3,086 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 51 534,4591549944, тогда как исторический минимум составил ₽ 75,66235423020936.

В краткосрочной перспективе KSM изменился на +0,22% за последний час и на -3,30% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 58,78K.

Рыночная информация Kusama (KSM)

No.319

₽ 56,04M
₽ 56,04M₽ 56,04M

₽ 58,78K
₽ 58,78K₽ 58,78K

₽ 56,04M
₽ 56,04M₽ 56,04M

18,36M
18,36M 18,36M

--
----

18 361 534,10016621
18 361 534,10016621 18 361 534,10016621

0,01%

2019-08-01 00:00:00

KSM

Текущая рыночная капитализация Kusama составляет ₽ 56,04M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 58,78K. Циркулируещее обращение KSM составляет 18,36M, а общее предложение – 18361534.10016621. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 56,04M.

История цен Kusama в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 3,03
₽ 3,03₽ 3,03
Мин 24Ч
₽ 3,086
₽ 3,086₽ 3,086
Макс 24Ч

₽ 3,03
₽ 3,03₽ 3,03

₽ 3,086
₽ 3,086₽ 3,086

₽ 51 534,4591549944
₽ 51 534,4591549944₽ 51 534,4591549944

₽ 75,66235423020936
₽ 75,66235423020936₽ 75,66235423020936

+0,22%

+0,03%

-3,30%

-3,30%

История цен Kusama (KSM) в RUB

Отслеживайте изменения цены Kusama за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0,07572+0,03%
30 дней₽ -0,323-9,58%
60 дней₽ -0,581-16,00%
90 дней₽ -2,601-46,02%
Изменение цены Kusama сегодня

Сегодня для KSM зафиксировано изменение ₽ +0,07572 (+0,03%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Kusama за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,323 (-9,58%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Kusama за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то KSM изменился на ₽ -0,581 (-16,00%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Kusama за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -2,601 (-46,02%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Kusama (KSM)?

Просмотеть страницу истории цен Kusama.

Анализ по Kusama

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Kusama, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Kusama: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке KSM: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI< 20Зона перепроданностиКраткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
Точка пивотПивот ≤ Цена ≤ R1Между Пивот‑R1Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
Группа МА5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.

KSM_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной зоны 3,067; текущая цена 3,075 находится в непосредственной близости к уровню сопротивления R1 — 3,076. Ценовой диапазон располагается в верхней части интервала между уровнями S2 и R2. Краткосрочные скользящие средние формируют сигнал к покупке, что совпадает со структурным дивергенцией, возникшей вследствие пересечения MACD линий в направлении «снизу вверх». Система ключевых уровней показывает, что цена пока не смогла эффективно пробить уровень R1 и продолжает колебаться в узком диапазоне между центральной зоной и первым уровнем сопротивления. Распределение импульса демонстрирует выраженную разностороннюю дифференциацию быстрых и медленных индикаторов: MA и EMA в краткосрочной перспективе указывают на силу покупателей, тогда как MACD подтверждает нисходящее пересечение. Показатель RSI находится в нейтральной зоне, без явных экстремальных значений перекупленности или перепроданности. Волатильность сокращается, а сужение полос Боллинджера свидетельствует о накоплении энергии перед возможным изменением тренда. Значения KDJ и StochRSI не дают однозначного сигнала о преобладании какой-либо стороны, что говорит о временной балансировке силы быков и медведей на текущем уровне и отсутствии выраженного концентрированного импульса для дальнейшего роста или падения. Ближайшие ключевые уровни расположены следующим образом: сверху — 3,076 (R1), снизу — 3,067 (центральная зона); расстояние до них составляет менее 0,3% от текущей цены. Второстепенные ориентиры находятся на отметках 3,050 (S1) и 3,093 (R2), что соответствует расстояниям 0,8% и 0,6% соответственно. Дальний защитный уровень — 3,041 (S2), удалён от текущей цены на 1,1%. В настоящее время цена находится в зоне между R1 и центральной зоной, с симметричными пространствами выше и ниже; необходимо наблюдать за фактическим пробитием уровня 3,076 либо за возможным откатом к уровню 3,067 для его подтверждения.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Kusama?

Цены KSM (Kusama) зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Принятие сети и аукционы парачейнов — повышенный спрос на слоты парачейнов стимулирует стейкинг KSM.
2. Развитие экосистемы Polkadot, поскольку Kusama выступает в роли канарейной сети Polkadot.
3. Общая рыночная конъюнктура криптовалют и корреляция с биткоином.
4. Динамика предложения токенов через вознаграждения за стейкинг и сжигание.
5. Активность разработчиков и успешные запуски проектов на Kusama.
6. Регуляторные новости, влияющие на широкий сектор DeFi и парачейнов.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Kusama?

Люди хотят знать текущую цену KSM по нескольким причинам: принятие торговых решений, управление портфелем, определение оптимального времени для инвестирования, анализ рынка и расчет прибыли/убытков. KSM — это собственный токен Kusama, используемый для управления сетью и стейкинга. Отслеживание цены помогает инвесторам принимать обоснованные решения.

Прогноз цены Kusama

Прогноз цены Kusama (KSM) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена KSM в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Kusama (KSM) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Kusama потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Kusama достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены KSM, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Kusama».

Как купить и инвестировать Kusama в Россия

Готовы приступить к работе с Kusama? Покупка KSM на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Kusama. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Kusama (KSM).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Kusama будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Kusama (KSM)

Что вы можете сделать с Kusama

Владение Kusama позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Kusama (KSM)

Kusama is an early, unaudited and unrefined release of Polkadot. Kusama will serve as a proving ground, allowing teams and developers to build and deploy a parachain or try out Polkadot’s governance, staking, nomination and validation functionality in a real environment.

Источники Kusama

Для более глубокого понимания Kusama рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Kusama
Обозреватель блоков

Категория :

Polkadot EcosystemHydration EcosystemMade in USA

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Страница обновлена: 2026-08-10 19:45:44 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Kusama (KSM)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Kusama

KSM USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по KSM с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами KSM USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Kusama (KSM) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Kusama в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
KSM/USDT
₽252,23886
₽252,23886₽252,23886
-0,19%
19.24K (USDT)

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1 KSM = 252,15624 RUB