Что такое OKZOO (AIOT)

OKZOO представляет первую в мире децентрализованную экологическую сеть городского масштаба, основанную на взаимосвязанной системе физических AIoT-устройств. Объединяя искусственный интеллект и децентрализованный Интернет вещей (DeIoT), OKZOO распространяет портативные устройства с микросенсорными нодами, которые собирают данные об окружающей среде – как вне дома, так и внутри – с помощью интерактивных ИИ-питомцев. Пользователи вносят вклад в эту народную сеть и получают вознаграждение в виде токенов $AIOT, которые можно стейкать для получения ончейн-наград и игровых бонусов, формируя устойчивую экосистему для инновационных ИИ-приложений в сфере экологии.

OKZOO доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в OKZOO. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.



Кроме того, вы можете:

- Проверить доступность стейкинга AIOT, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.

- Прочитать обзоры и аналитику о OKZOO в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки OKZOO простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

OKZOO Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как OKZOO, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена AIOT в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены OKZOO.

История цен OKZOO

Отслеживание траектории движения цены AIOT дает ценное представление о ее прошлых результатах и помогает инвесторам понять факторы, влияющие на ее стоимость с течением времени. Понимание этих исторических закономерностей может дать ценный контекст для оценки потенциальной траектории AIOT в будущем. Для получения подробной информации об истории цен перейдите на страницу Истории цен OKZOO.

Как купить OKZOO (AIOT)

Ищете как купить OKZOO? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести OKZOO на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

AIOT на местную валюту

1 AIOT к VND ₫ 8,482.29921 1 AIOT к AUD A$ 0.5094474 1 AIOT к GBP ￡ 0.2414913 1 AIOT к EUR € 0.2878047 1 AIOT к USD $ 0.33081 1 AIOT к MYR RM 1.389402 1 AIOT к TRY ₺ 12.8982819 1 AIOT к JPY ¥ 47.1139602 1 AIOT к RUB ₽ 26.3820975 1 AIOT к INR ₹ 28.2114768 1 AIOT к IDR Rp 5,335.6444143 1 AIOT к PHP ₱ 18.3136416 1 AIOT к EGP ￡E. 16.474338 1 AIOT к BRL R$ 1.8723846 1 AIOT к CAD C$ 0.4532097 1 AIOT к BDT ৳ 40.3025823 1 AIOT к NGN ₦ 523.4307387 1 AIOT к UAH ₴ 13.7550798 1 AIOT к VES Bs 31.09614 1 AIOT к PKR Rs 93.1594041 1 AIOT к KZT ₸ 168.4352196 1 AIOT к THB ฿ 10.7943303 1 AIOT к TWD NT$ 9.9077595 1 AIOT к AED د.إ 1.2140727 1 AIOT к CHF Fr 0.2712642 1 AIOT к HKD HK$ 2.5902423 1 AIOT к MAD .د.م 3.0335277 1 AIOT к MXN $ 6.3647844

Источники OKZOO

Для более глубокого понимания OKZOO рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Люди также спрашивают: Другие вопросы о OKZOO Какова цена OKZOO (AIOT) сегодня? Текущая цена OKZOO (AIOT) составляет 0.33081 USD . Какова рыночная капитализация OKZOO (AIOT)? Текущая рыночная капитализация OKZOO составляет $ 23.29M USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения AIOT на его рыночную цену в реальном времени 0.33081 USD . Каково оборотное предложение OKZOO (AIOT)? Текущее оборотное предложение OKZOO (AIOT) составляет 70.42M USD . Какова была самая высокая цена OKZOO (AIOT)? По состоянию на 2025-05-27 самая высокая цена OKZOO (AIOT) составляет 0.5 USD . Каков 24-часовой объем торгов OKZOO (AIOT)? 24-часовой объем торгов OKZOO (AIOT) составляет $ 78.08K USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

Главные новости

Что такое Elderglade (ELDE)? Полное руководство по играм NFT в стиле фэнтези с ИИ В быстро развивающемся мире блокчейн-игр, где сложная токеномика зачастую затмевает сам игровой процесс, Elderglade выступает в роли свежего парадигмального сдвига. Этот полный справочник исследует Elderglade, игру в стиле ретро с ИИ, которая уделяет первоочередное внимание увлекательному игровому процессу, одновременно организуя интеграцию элементов Web3. Независимо от того, являетесь ли вы энтузиастом игр, интересующимся пересечением ИИ и блокчейна, или инвестором, ищущим следующий инновационный проект GameFi, эта статья предоставит вам всю информацию, необходимую для понимания Elderglade и его родного токена, $ELDE. Мы рассмотрим его уникальный подход к решению основных проблем GameFi, исследуем токеномику и будущее этого проекта, чтобы дать вам знания для обоснованных решений о данной революционной инициативе.

Что такое AWE Network (AWE)? Полное руководство по Autonomous Worlds Engine и монете AWE В стремительно развивающемся мире технологий ИИ и блокчейна революционный проект меняет наше представление о сотрудничестве в области искусственного интеллекта и автономных систем. AWE Network представляет собой парадигмальный сдвиг от изолированных инструментов ИИ к динамическим, совместным экосистемам, в которых тысячи агентов ИИ взаимодействуют, обучаются и развиваются вместе. Это всестороннее руководство исследует революционный Autonomous Worlds Engine AWE, уникальную утилиту токена $AWE и то, как эта инновационная платформа создает инфраструктуру для следующего поколения приложений на базе ИИ. Независимо от того, являетесь ли вы энтузиастом ИИ, инвестором в блокчейн или разработчиком, заинтересованным в многопользовательских системах, понимание AWE Network предлагает идеи о будущем автономных миров и децентрализованного сотрудничества ИИ.