Сегодняшняя цена SILVER

Текущая цена SILVER (KAG) сегодня составляет ₽ 50,99 с изменением 1,67% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации KAG на RUB составляет ₽ 50,99 за KAG.

На данный момент SILVER занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- KAG. В течение последних 24 часов, KAG торговался в диапазоне от ₽ 50,49 (минимум) до ₽ 52,32 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе KAG изменился на -0,36% за последний час и на -1,74% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 120,75K.

Рыночная информация SILVER (KAG)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 120,75K₽ 120,75K ₽ 120,75K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 0,00₽ 0,00 ₽ 0,00 Оборотное предложение ---- -- Общее предложение ---- -- Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация SILVER составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 120,75K. Циркулируещее обращение KAG составляет --, а общее предложение – --. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна --.