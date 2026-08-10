Сегодняшняя цена Splendor

Текущая цена Splendor (SPLD) сегодня составляет ₽ 0,1343 с изменением 0,73% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SPLD на RUB составляет ₽ 0,1343 за SPLD.

На данный момент Splendor занимает #4115 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 0,00, при оборотном предложении 0,00 SPLD. В течение последних 24 часов, SPLD торговался в диапазоне от ₽ 0,1338 (минимум) до ₽ 0,1357 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 821,69390956078097484, тогда как исторический минимум составил ₽ 11,0556323438800832286.

В краткосрочной перспективе SPLD изменился на +0,22% за последний час и на -1,69% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 27,43K.

Рыночная информация Splendor (SPLD)

Место No.4115 Рыночная капитализация ₽ 0,00₽ 0,00 ₽ 0,00 Объем (24Ч) ₽ 27,43K₽ 27,43K ₽ 27,43K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 3,49B₽ 3,49B ₽ 3,49B Оборотное предложение 0,00 0,00 0,00 Макс. предложение 26 000 000 000 26 000 000 000 26 000 000 000 Общее предложение 26 000 000 000 26 000 000 000 26 000 000 000 Коэффициент обращения 0,00% Публичный блокчейн SPLENDOR

Текущая рыночная капитализация Splendor составляет ₽ 0,00, при 24-часовом объеме торгов ₽ 27,43K. Циркулируещее обращение SPLD составляет 0,00, а общее предложение – 26000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 3,49B.