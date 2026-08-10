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Текущая цена COTI сегодня составляет 0,01042 RUB. Рыночная капитализация COTI составляет 30 000 812,0492542786124 RUB. Отслеживайте обновления цен COTI в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена COTI сегодня составляет 0,01042 RUB. Рыночная капитализация COTI составляет 30 000 812,0492542786124 RUB. Отслеживайте обновления цен COTI в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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COTI Курс (COTI)

Текущая цена 1 COTI в RUB:

₽0,8611088
₽0,8611088₽0,8611088
-5,64%1D
RUB
График цены COTI (COTI) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 17:29:12 (UTC+8)

Сегодняшняя цена COTI

Текущая цена COTI (COTI) сегодня составляет ₽ 0,01042 с изменением 5,64% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации COTI на RUB составляет ₽ 0,01042 за COTI.

На данный момент COTI занимает #597 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 30,00M, при оборотном предложении 2,88B COTI. В течение последних 24 часов, COTI торговался в диапазоне от ₽ 0,010073 (минимум) до ₽ 0,011273 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 56,4075419663032668056, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,5144806161529856.

В краткосрочной перспективе COTI изменился на -1,48% за последний час и на -3,49% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 94,12K.

Рыночная информация COTI (COTI)

No.597

₽ 30,00M
₽ 30,00M₽ 30,00M

₽ 94,12K
₽ 94,12K₽ 94,12K

₽ 51,16M
₽ 51,16M₽ 51,16M

2,88B
2,88B 2,88B

4 910 000 000
4 910 000 000 4 910 000 000

2 879 188 189,617188
2 879 188 189,617188 2 879 188 189,617188

58,63%

ETH

Текущая рыночная капитализация COTI составляет ₽ 30,00M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 94,12K. Циркулируещее обращение COTI составляет 2,88B, а общее предложение – 2879188189.617188. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 51,16M.

История цен COTI в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,010073
₽ 0,010073₽ 0,010073
Мин 24Ч
₽ 0,011273
₽ 0,011273₽ 0,011273
Макс 24Ч

₽ 0,010073
₽ 0,010073₽ 0,010073

₽ 0,011273
₽ 0,011273₽ 0,011273

₽ 56,4075419663032668056
₽ 56,4075419663032668056₽ 56,4075419663032668056

₽ 0,5144806161529856
₽ 0,5144806161529856₽ 0,5144806161529856

-1,48%

-5,64%

-3,49%

-3,49%

История цен COTI (COTI) в RUB

Отслеживайте изменения цены COTI за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,05146941-5,64%
30 дней₽ +0,002306+28,42%
60 дней₽ +0,000776+8,04%
90 дней₽ -0,00435-29,46%
Изменение цены COTI сегодня

Сегодня для COTI зафиксировано изменение ₽ -0,05146941 (-5,64%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены COTI за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,002306 (+28,42%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены COTI за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то COTI изменился на ₽ +0,000776 (+8,04%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены COTI за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,00435 (-29,46%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены COTI (COTI)?

Просмотеть страницу истории цен COTI.

Анализ по COTI

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний COTI, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке COTI: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке COTI: Медвежье, бычье 35% | медвежье 65%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI< 20Зона перепроданностиКраткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
Точка пивотЦена < S2Ниже S2Ниже, чем недавний «самый дешевый» диапазон, в низкой территории.
Группа МА5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Цена < Нижняя полосаКасание или прорыв нижней полосыВходит в «дешевую» зону, волатильность растет.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.

COTI_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,011405. Цена находится ниже центральной точки 0,012551 и расположена в низком ценовом диапазоне, определённом уровнями S2 и S1. Согласно системе ключевых уровней, выше наблюдается плотная зона сопротивления от 0,012551 до 0,012745. Текущая структура демонстрирует признаки медвежьего распределения: хотя краткосрочные скользящие средние подают сигналы к покупке, общий ценовой центр остаётся ниже ключевого уровня Pivot. Рынок пребывает в состоянии низкочастотной консолидации, не сумев эффективно пробить нижнюю границу нисходящего канала. Индикаторы динамики показывают состояние разнонаправленного дивергенции. MACD сохраняет формирование «медвежьего пересечения», что свидетельствует о продолжающемся снижении бычьей энергии. RSI находится в нейтральной зоне, не предоставляя чётких направлений. Значения KDJ и StochRSI указывают на необходимость коррекции после кратковременной перепроданности, однако резонанса «золотого пересечения» пока не наблюдается. Боллинджеры сужаются, что говорит о сжатии волатильности. Показатели быстрых и медленных индикаторов находятся в рассинхроне, ограничивая потенциал краткосрочного восстановления, а среднесрочный тренд по-прежнему остаётся под давлением. Объём торгов недостаточен, что отражает осторожность участников рынка — как быков, так и медведей — при текущих ценах. Ближайший ключевой уровень поддержки — 0,012162 (S2), что примерно соответствует 6,6% от текущей цены. Первое сопротивление расположено на отметке 0,012357 (S1), второе — на уровне 0,012551 (центральный уровень). Внизу следует обратить внимание на предыдущий минимум как возможную точку поддержки. Если цена не сможет удержаться выше уровня 0,012162, последует дальнейшее тестирование более низких уровней поддержки.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены COTI?

Цены на COTI зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Настроения рынка и общие тенденции в сфере криптовалют.
2. Принятие платежных решений COTI бизнес-сообществом.
3. Объявления о партнерствах и интеграциях.
4. Технические разработки и обновления платформы.
5. Объем торгов и уровень ликвидности.
6. Регуляторные новости, влияющие на платежные токены.
7. Конкуренция со стороны других криптовалют для платежей.
8. Общая экономическая ситуация.
9. Спекулятивные движения инвесторов и действия крупных держателей («китов»).
10. Листинг и делистинг на биржах.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену COTI?

Люди хотят знать текущую цену COTI по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, управление портфелем и определение оптимального времени для входа в рынок. Поскольку COTI — это криптовалюта, ориентированная на платежные операции, инвесторы отслеживают её ежедневную стоимость, чтобы покупать или продавать в наиболее выгодные моменты, рассчитывать прибыль и убытки, а также анализировать рыночные тенденции.

Прогноз цены COTI

Прогноз цены COTI (COTI) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена COTI в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены COTI (COTI) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена COTI потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену COTI достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены COTI, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены COTI».

Как купить и инвестировать COTI в Россия

Готовы приступить к работе с COTI? Покупка COTI на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить COTI. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке COTI (COTI).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и COTI будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке COTI (COTI)

Что вы можете сделать с COTI

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Что такое COTI (COTI)

COTI — это быстрая и легковесная конфиденциальная прослойка для Web3, основанная на продвинутом криптографическом протоколе Garbled Circuits. COTI стремится предложить наиболее сложное и соответствующее нормативным требованиям решение для защиты данных в публичных блокчейнах и открыть новые варианты использования, включая конфиденциальные транзакции, искусственный интеллект, DeFi, децентрализованную идентификацию и многое другое.

Источники COTI

Для более глубокого понимания COTI рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт COTI
Обозреватель блоков

Категория :

Alleged SEC SecuritiesEthereum EcosystemLayer 2 (L2)

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Страница обновлена: 2026-08-10 17:29:12 (UTC+8)

Важные обновления индустрии COTI (COTI)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о COTI

COTI USDT (фьючерсная торговля)

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Торгуйте COTI (COTI) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы COTI в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
COTI/USDT
₽0,8611088
₽0,8611088₽0,8611088
-5,67%
8.85M (USDT)
COTI/USDC
₽0,86284424
₽0,86284424₽0,86284424
-5,20%
5.25M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 COTI = 0,8611088 RUB