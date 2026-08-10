Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний COTI, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Текущее общее настроение на рынке COTI: Медвежье, бычье 35% | медвежье 65%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Крест смерти K < D Краткосрочная динамика снижается, температура падает. StochRSI < 20 Зона перепроданности Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока. Точка пивот Цена < S2 Ниже S2 Ниже, чем недавний «самый дешевый» диапазон, в низкой территории. Группа МА 5-6 Покупка 60–80% покупок Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд. MACD Крест смерти DIF < DEA Наблюдается медвежий момент. BOLL (20,2) Цена < Нижняя полоса Касание или прорыв нижней полосы Входит в «дешевую» зону, волатильность растет. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 5-6 Покупка 60–80% покупок Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.

COTI_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,011405. Цена находится ниже центральной точки 0,012551 и расположена в низком ценовом диапазоне, определённом уровнями S2 и S1. Согласно системе ключевых уровней, выше наблюдается плотная зона сопротивления от 0,012551 до 0,012745. Текущая структура демонстрирует признаки медвежьего распределения: хотя краткосрочные скользящие средние подают сигналы к покупке, общий ценовой центр остаётся ниже ключевого уровня Pivot. Рынок пребывает в состоянии низкочастотной консолидации, не сумев эффективно пробить нижнюю границу нисходящего канала. Индикаторы динамики показывают состояние разнонаправленного дивергенции. MACD сохраняет формирование «медвежьего пересечения», что свидетельствует о продолжающемся снижении бычьей энергии. RSI находится в нейтральной зоне, не предоставляя чётких направлений. Значения KDJ и StochRSI указывают на необходимость коррекции после кратковременной перепроданности, однако резонанса «золотого пересечения» пока не наблюдается. Боллинджеры сужаются, что говорит о сжатии волатильности. Показатели быстрых и медленных индикаторов находятся в рассинхроне, ограничивая потенциал краткосрочного восстановления, а среднесрочный тренд по-прежнему остаётся под давлением. Объём торгов недостаточен, что отражает осторожность участников рынка — как быков, так и медведей — при текущих ценах. Ближайший ключевой уровень поддержки — 0,012162 (S2), что примерно соответствует 6,6% от текущей цены. Первое сопротивление расположено на отметке 0,012357 (S1), второе — на уровне 0,012551 (центральный уровень). Внизу следует обратить внимание на предыдущий минимум как возможную точку поддержки. Если цена не сможет удержаться выше уровня 0,012162, последует дальнейшее тестирование более низких уровней поддержки.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.