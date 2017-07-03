Сегодняшняя цена STORJ

Текущая цена STORJ (STORJ) сегодня составляет ₽ 0,04463 с изменением 1,99% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации STORJ на RUB составляет ₽ 0,04463 за STORJ.

На данный момент STORJ занимает #546 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 18,97M, при оборотном предложении 425,00M STORJ. В течение последних 24 часов, STORJ торговался в диапазоне от ₽ 0,04417 (минимум) до ₽ 0,04558 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 322,7520388002, тогда как исторический минимум составил ₽ 3,993468722966535.

В краткосрочной перспективе STORJ изменился на +0,22% за последний час и на +0,35% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 57,71K.

Рыночная информация STORJ (STORJ)

Место No.546 Рыночная капитализация ₽ 18,97M₽ 18,97M ₽ 18,97M Объем (24Ч) ₽ 57,71K₽ 57,71K ₽ 57,71K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 18,97M₽ 18,97M ₽ 18,97M Оборотное предложение 425,00M 425,00M 425,00M Общее предложение 424.999.998,00000112 424.999.998,00000112 424.999.998,00000112 Дата выпуска 2017-07-03 00:00:00 Цена выпуска ₽ 33,837123₽ 33,837123 ₽ 33,837123 Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация STORJ составляет ₽ 18,97M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 57,71K. Циркулируещее обращение STORJ составляет 425,00M, а общее предложение – 424999998.00000112. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 18,97M.