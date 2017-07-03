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Текущая цена STORJ сегодня составляет 0,04463 RUB. Рыночная капитализация STORJ составляет 18.967.749,9107400499856 RUB. Отслеживайте обновления цен STORJ в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена STORJ сегодня составляет 0,04463 RUB. Рыночная капитализация STORJ составляет 18.967.749,9107400499856 RUB. Отслеживайте обновления цен STORJ в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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STORJ Курс (STORJ)

Текущая цена 1 STORJ в RUB:

₽3,6859917
₽3,6859917₽3,6859917
-1,99%1D
RUB
График цены STORJ (STORJ) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 22:57:58 (UTC+8)

Сегодняшняя цена STORJ

Текущая цена STORJ (STORJ) сегодня составляет ₽ 0,04463 с изменением 1,99% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации STORJ на RUB составляет ₽ 0,04463 за STORJ.

На данный момент STORJ занимает #546 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 18,97M, при оборотном предложении 425,00M STORJ. В течение последних 24 часов, STORJ торговался в диапазоне от ₽ 0,04417 (минимум) до ₽ 0,04558 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 322,7520388002, тогда как исторический минимум составил ₽ 3,993468722966535.

В краткосрочной перспективе STORJ изменился на +0,22% за последний час и на +0,35% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 57,71K.

Рыночная информация STORJ (STORJ)

No.546

₽ 18,97M
₽ 18,97M₽ 18,97M

₽ 57,71K
₽ 57,71K₽ 57,71K

₽ 18,97M
₽ 18,97M₽ 18,97M

425,00M
425,00M 425,00M

424.999.998,00000112
424.999.998,00000112 424.999.998,00000112

2017-07-03 00:00:00

₽ 33,837123
₽ 33,837123₽ 33,837123

ETH

Текущая рыночная капитализация STORJ составляет ₽ 18,97M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 57,71K. Циркулируещее обращение STORJ составляет 425,00M, а общее предложение – 424999998.00000112. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 18,97M.

История цен STORJ в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,04417
₽ 0,04417₽ 0,04417
Мин 24Ч
₽ 0,04558
₽ 0,04558₽ 0,04558
Макс 24Ч

₽ 0,04417
₽ 0,04417₽ 0,04417

₽ 0,04558
₽ 0,04558₽ 0,04558

₽ 322,7520388002
₽ 322,7520388002₽ 322,7520388002

₽ 3,993468722966535
₽ 3,993468722966535₽ 3,993468722966535

+0,22%

-1,99%

+0,35%

+0,35%

История цен STORJ (STORJ) в RUB

Отслеживайте изменения цены STORJ за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,0748406-1,99%
30 дней₽ -0,0324-42,07%
60 дней₽ -0,03213-41,86%
90 дней₽ -0,06301-58,54%
Изменение цены STORJ сегодня

Сегодня для STORJ зафиксировано изменение ₽ -0,0748406 (-1,99%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены STORJ за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,0324 (-42,07%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены STORJ за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то STORJ изменился на ₽ -0,03213 (-41,86%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены STORJ за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,06301 (-58,54%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены STORJ (STORJ)?

Просмотеть страницу истории цен STORJ.

Анализ по STORJ

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний STORJ, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке STORJ: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке STORJ: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI> 80Зона перекупленностиКраткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
Точка пивотЦена < S2Ниже S2Ниже, чем недавний «самый дешевый» диапазон, в низкой территории.
Группа МА3-4 Покупка40–60% нейтральноМА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.

STORJ_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется вблизи уровня 0,04521. Цена находится в небольшом диапазоне ниже ключевой точки S2 — 0,04524. Центральная ось на уровне 0,04562 выступает верхней структурной опорой. Краткосрочная группа скользящих средних демонстрирует «покупательную» конфигурацию. Индикатор EMA одновременно подтверждает направленность быков. MACD сформировал «золотое пересечение». Показатели RSI находятся в нейтральной зоне и не достигают экстремальных значений. Значения KDJ и StochRSI указывают на разрозненность импульса. Ширина полос Боллинджера сохраняет обычный уровень колебаний. Направление быстрых и медленных индикаторов проявляет явное разделение. Ближайший уровень сопротивления S1 расположен на отметке 0,04546, что составляет примерно 0,55% от текущего курса. Центральное сопротивление на уровне 0,04562 служит дальним ориентиром. Ниже расположена поддержка S2, близкая к текущему уровню — 0,04524. Уровень сопротивления R1 на отметке 0,04584 задаёт верхнюю границу восходящего движения. Ключевые ценовые уровни сосредоточены в пределах текущего торгового диапазона. Рынок пребывает в фазе консолидации ниже ключевой точки. Силы быков и медведей ведут борьбу в узком ценовом коридоре.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены STORJ?

Цены на STORJ зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Уровень внедрения сети и использование децентрализованной облачной платформы хранения данных Storj.
2. Конкуренция со стороны традиционных поставщиков облачных услуг, таких как AWS и Google Cloud.
3. Динамика предложения токенов и механизмы стейкинга.
4. Общая рыночная конъюнктура криптовалют и тенденции в отношении биткоина.
5. Партнерские отношения с предприятиями и разработчиками.
6. Обновления технологий и улучшения платформы.
7. Регуляторные изменения, влияющие на криптовалюты и услуги по хранению данных.
8. Рост спроса на хранилища данных в цифровой экономике.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену STORJ?

Люди хотят знать текущую цену STORJ по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, мониторинг эффективности портфеля, определение оптимального времени для совершения покупок или продаж, анализ рыночных тенденций и оценка инвестиционных возможностей. Децентрализованная служба хранения данных STORJ повышает интерес к волатильности.

Прогноз цены STORJ

Прогноз цены STORJ (STORJ) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена STORJ в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены STORJ (STORJ) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена STORJ потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену STORJ достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены STORJ, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены STORJ».

Как купить и инвестировать STORJ в Россия

Готовы приступить к работе с STORJ? Покупка STORJ на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить STORJ. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке STORJ (STORJ).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и STORJ будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке STORJ (STORJ)

Что вы можете сделать с STORJ

Владение STORJ позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое STORJ (STORJ)

Storj — это протокол, создающий распределенную сеть для формирования и исполнения контрактов хранения между узлами. Протокол Storj позволяет узлам сети заключать контракты, передавать данные, проверять целостность и доступность удаленных данных, извлекать данные и платить другим узлам. Каждый узел является автономным агентом, способным выполнять эти действия без существенного взаимодействия с человеком. Многие из основных инструментов для такого взаимодействия описаны в этой полной документации протокола, которую можно найти в другом месте.

Источники STORJ

Для более глубокого понимания STORJ рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт STORJ
Обозреватель блоков

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DePINEnergi EcosystemEthereum Ecosystem

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Страница обновлена: 2026-08-10 22:57:58 (UTC+8)

Важные обновления индустрии STORJ (STORJ)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о STORJ

STORJ USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по STORJ с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами STORJ USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте STORJ (STORJ) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы STORJ в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
STORJ/USDT
₽3,6868176
₽3,6868176₽3,6868176
-2,01%
1.29M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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