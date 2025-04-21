IMT

Immortal Rising 2 – это мобильная idle-RPG нового поколения от лауреата премии BAFTA 2024 года. После запуска игра заняла топовые позиции в Google Play Store и iOS App Store, а сейчас лидирует в чартах как игра №1 на Immutable zkEVM, привлекая новый миллион игроков из Web2 в Web3.

Название криптовалютыIMT

МестоNo.3584

Рыночная капитализация$0,00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0,00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0,00%

Оборотное предложение0

Макс. предложение1 000 000 000

Общее предложение1 000 000 000

Коэффициент обращения0%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.006611422430750961,2025-05-18

Наименьшая цена0.002325794475909858,2025-04-21

Публичный блокчейнETH

ВведениеImmortal Rising 2 – это мобильная idle-RPG нового поколения от лауреата премии BAFTA 2024 года. После запуска игра заняла топовые позиции в Google Play Store и iOS App Store, а сейчас лидирует в чартах как игра №1 на Immutable zkEVM, привлекая новый миллион игроков из Web2 в Web3.

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