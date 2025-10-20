Текущая цена Quack AI сегодня составляет 0.032936 USD. Следите за обновлениями цены Q к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены Q прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Quack AI сегодня составляет 0.032936 USD. Следите за обновлениями цены Q к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены Q прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о Q

Информация о цене Q

Whitepaper Q

Официальный сайт Q

Токеномика Q

Прогноз цен Q

История Q

Руководство по покупке Q

Конвертер валют Q в фиат

Q на споте

Фьючерсы Q USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Quack AI

Quack AI Курс (Q)

Текущая цена 1 Q в USD:

$0.032936
$0.032936$0.032936
-2.36%1D
USD
График цены Quack AI (Q) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 16:52:31 (UTC+8)

Информация о ценах Quack AI (Q) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0.030504
$ 0.030504$ 0.030504
Мин 24Ч
$ 0.034471
$ 0.034471$ 0.034471
Макс 24Ч

$ 0.030504
$ 0.030504$ 0.030504

$ 0.034471
$ 0.034471$ 0.034471

--
----

--
----

+0.17%

-2.36%

+34.96%

+34.96%

Текущая цена Quack AI (Q) составляет $ 0.032936. За последние 24 часа Q торговался в диапазоне от $ 0.030504 до $ 0.034471, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена Q за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, Q изменился на +0.17% за последний час, на -2.36% за 24 часа и на +34.96% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Quack AI (Q)

--
----

$ 364.59K
$ 364.59K$ 364.59K

$ 329.36M
$ 329.36M$ 329.36M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BSC

Текущая рыночная капитализация Quack AI составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 364.59K. Циркулируещее обращение Q составляет --, а общее предложение – 10000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 329.36M.

История цен Quack AI (Q) в USD

Отслеживайте изменения цены Quack AI за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.00079608-2.36%
30 дней$ +0.008994+37.56%
60 дней$ +0.030936+1,546.80%
90 дней$ +0.030936+1,546.80%
Изменение цены Quack AI сегодня

Сегодня для Q зафиксировано изменение $ -0.00079608 (-2.36%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Quack AI за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +0.008994 (+37.56%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Quack AI за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то Q изменился на $ +0.030936 (+1,546.80%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Quack AI за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0.030936 (+1,546.80%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Quack AI (Q)?

Просмотеть страницу истории цен Quack AI.

Что такое Quack AI (Q)

Quack AI – уровень ИИ-управления для Web3. Quack AI – это модульная, готовая к использованию инфраструктура управления, которая автоматизирует создание предложений, оценку рисков, голосование и исполнение между сетями – обеспечивая масштабируемое управление с использованием ИИ.

Quack AI доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Quack AI. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга Q, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Quack AI в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Quack AI простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Quack AI (USD)

Сколько будет стоить Quack AI (Q) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Quack AI (Q) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Quack AI.

Проверьте прогноз цены Quack AI!

Токеномика Quack AI (Q)

Понимание токеномики Quack AI (Q) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена Q прямо сейчас!

Как купить Quack AI (Q)

Ищете как купить Quack AI? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Quack AI на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

Q на местную валюту

1 Quack AI (Q) в VND
866.71084
1 Quack AI (Q) в AUD
A$0.05039208
1 Quack AI (Q) в GBP
0.02437264
1 Quack AI (Q) в EUR
0.02832496
1 Quack AI (Q) в USD
$0.032936
1 Quack AI (Q) в MYR
RM0.13898992
1 Quack AI (Q) в TRY
1.38265328
1 Quack AI (Q) в JPY
¥5.006272
1 Quack AI (Q) в ARS
ARS$48.01146592
1 Quack AI (Q) в RUB
2.67143896
1 Quack AI (Q) в INR
2.89375696
1 Quack AI (Q) в IDR
Rp548.93311376
1 Quack AI (Q) в PHP
1.9300496
1 Quack AI (Q) в EGP
￡E.1.56709488
1 Quack AI (Q) в BRL
R$0.17752504
1 Quack AI (Q) в CAD
C$0.04578104
1 Quack AI (Q) в BDT
4.02082688
1 Quack AI (Q) в NGN
48.15177328
1 Quack AI (Q) в COP
$128.1556228
1 Quack AI (Q) в ZAR
R.0.57209832
1 Quack AI (Q) в UAH
1.3734312
1 Quack AI (Q) в TZS
T.Sh.81.72673168
1 Quack AI (Q) в VES
Bs6.91656
1 Quack AI (Q) в CLP
$31.2892
1 Quack AI (Q) в PKR
Rs9.3143008
1 Quack AI (Q) в KZT
17.71693312
1 Quack AI (Q) в THB
฿1.07964208
1 Quack AI (Q) в TWD
NT$1.0144288
1 Quack AI (Q) в AED
د.إ0.12087512
1 Quack AI (Q) в CHF
Fr0.02601944
1 Quack AI (Q) в HKD
HK$0.25591272
1 Quack AI (Q) в AMD
֏12.57562352
1 Quack AI (Q) в MAD
.د.م0.30399928
1 Quack AI (Q) в MXN
$0.60635176
1 Quack AI (Q) в SAR
ريال0.12351
1 Quack AI (Q) в ETB
Br4.93842384
1 Quack AI (Q) в KES
KSh4.25500184
1 Quack AI (Q) в JOD
د.أ0.023351624
1 Quack AI (Q) в PLN
0.1202164
1 Quack AI (Q) в RON
лв0.14425968
1 Quack AI (Q) в SEK
kr0.3095984
1 Quack AI (Q) в BGN
лв0.05533248
1 Quack AI (Q) в HUF
Ft11.07835296
1 Quack AI (Q) в CZK
0.69066792
1 Quack AI (Q) в KWD
د.ك0.010078416
1 Quack AI (Q) в ILS
0.1086888
1 Quack AI (Q) в BOB
Bs0.22692904
1 Quack AI (Q) в AZN
0.0559912
1 Quack AI (Q) в TJS
SM0.3030112
1 Quack AI (Q) в GEL
0.0889272
1 Quack AI (Q) в AOA
Kz30.02346952
1 Quack AI (Q) в BHD
.د.ب0.012383936
1 Quack AI (Q) в BMD
$0.032936
1 Quack AI (Q) в DKK
kr0.21210784
1 Quack AI (Q) в HNL
L0.86391128
1 Quack AI (Q) в MUR
1.49957608
1 Quack AI (Q) в NAD
$0.5747332
1 Quack AI (Q) в NOK
kr0.32903064
1 Quack AI (Q) в NZD
$0.05697928
1 Quack AI (Q) в PAB
B/.0.032936
1 Quack AI (Q) в PGK
K0.1383312
1 Quack AI (Q) в QAR
ر.ق0.11955768
1 Quack AI (Q) в RSD
дин.3.32752408
1 Quack AI (Q) в UZS
soʻm396.81918584
1 Quack AI (Q) в ALL
L2.73994584
1 Quack AI (Q) в ANG
ƒ0.05895544
1 Quack AI (Q) в AWG
ƒ0.0592848
1 Quack AI (Q) в BBD
$0.065872
1 Quack AI (Q) в BAM
KM0.05533248
1 Quack AI (Q) в BIF
Fr96.864776
1 Quack AI (Q) в BND
$0.04248744
1 Quack AI (Q) в BSD
$0.032936
1 Quack AI (Q) в JMD
$5.28721608
1 Quack AI (Q) в KHR
132.806186
1 Quack AI (Q) в KMF
Fr13.964864
1 Quack AI (Q) в LAK
715.99998568
1 Quack AI (Q) в LKR
රු9.97433824
1 Quack AI (Q) в MDL
L0.56057072
1 Quack AI (Q) в MGA
Ar147.03552608
1 Quack AI (Q) в MOP
P0.26315864
1 Quack AI (Q) в MVR
0.5039208
1 Quack AI (Q) в MWK
MK56.9825736
1 Quack AI (Q) в MZN
MT2.1046104
1 Quack AI (Q) в NPR
रु4.61729784
1 Quack AI (Q) в PYG
233.582112
1 Quack AI (Q) в RWF
Fr47.724264
1 Quack AI (Q) в SBD
$0.27106328
1 Quack AI (Q) в SCR
0.45023512
1 Quack AI (Q) в SRD
$1.30558304
1 Quack AI (Q) в SVC
$0.28753128
1 Quack AI (Q) в SZL
L0.5747332
1 Quack AI (Q) в TMT
m0.11560536
1 Quack AI (Q) в TND
د.ت0.096700096
1 Quack AI (Q) в TTD
$0.22297672
1 Quack AI (Q) в UGX
Sh114.749024
1 Quack AI (Q) в XAF
Fr18.60884
1 Quack AI (Q) в XCD
$0.0889272
1 Quack AI (Q) в XOF
Fr18.60884
1 Quack AI (Q) в XPF
Fr3.359472
1 Quack AI (Q) в BWP
P0.47230224
1 Quack AI (Q) в BZD
$0.065872
1 Quack AI (Q) в CVE
$3.12924936
1 Quack AI (Q) в DJF
Fr5.829672
1 Quack AI (Q) в DOP
$2.0897892
1 Quack AI (Q) в DZD
د.ج4.29781864
1 Quack AI (Q) в FJD
$0.0757528
1 Quack AI (Q) в GNF
Fr286.37852
1 Quack AI (Q) в GTQ
Q0.25163104
1 Quack AI (Q) в GYD
$6.8786836
1 Quack AI (Q) в ISK
kr4.018192

Источники Quack AI

Для более глубокого понимания Quack AI рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Quack AI
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Quack AI

Сколько стоит Quack AI (Q) на сегодня?
Актуальная цена Q в USD – 0.032936 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена Q в USD?
Текущая цена Q в USD составляет $ 0.032936. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Quack AI?
Рыночная капитализация Q составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение Q?
Циркулирующее предложение Q составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) Q?
Q достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена Q за все время (ATL)?
Q достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов Q?
Объем торгов за последние 24 часа для Q составляет $ 364.59K USD.
Вырастет ли Q в цене в этом году?
Q может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены Q для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 16:52:31 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Quack AI (Q)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Посмотреть больше

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор Q в USD

Сумма

Q
Q
USD
USD

1 Q = 0.032936 USD

Торговля Q

Q/USDT
$0.032936
$0.032936$0.032936
-2.71%

Присоединяйтесь к MEXC сейчас

-- комиссия мейкера на споте, -- комиссия тейкера на споте
-- комиссия мейкера на фьючерсах, -- комиссия тейкера на фьючерсах