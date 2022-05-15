Проект Artube - это основанная на блокчейне цифровая медиаплатформа, где вы можете наслаждаться различными жанрами веб-мультфильмов.Проект Artube выступает за открытую платформу веб-мультфильмов, где любой может свободно публиковать веб-мультфильмы независимо от читателей и писателей.В конечном итоге, благодаря рыночной площадке NFT, совместному переводу и системе стимулов, которая будет обновляться, любой может мечтать стать писателем, а писатели могут получать различные доходы, обеспечивая среду для концентрации на контенте.