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Artube
ATT/USDT
0.0007980.00%
$0.00
Макс 24ч
0.000840
Мин 24ч
0.000734
Объем 24ч (ATT)
99.89M
Сумма за 24ч (USDT)
76.96K
Обратный отсчет
00:00:00:00
Макс 24ч
0.000840
Мин 24ч
0.000734
Объем 24ч (ATT)
99.89M
Сумма за 24ч (USDT)
76.96K
Обратный отсчет
00:00:00:00
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ATT
Проект Artube - это основанная на блокчейне цифровая медиаплатформа, где вы можете наслаждаться различными жанрами веб-мультфильмов.Проект Artube выступает за открытую платформу веб-мультфильмов, где любой может свободно публиковать веб-мультфильмы независимо от читателей и писателей.В конечном итоге, благодаря рыночной площадке NFT, совместному переводу и системе стимулов, которая будет обновляться, любой может мечтать стать писателем, а писатели могут получать различные доходы, обеспечивая среду для концентрации на контенте.
Обзор
Название криптовалюты
ATT
Время выпуска
--
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Цена выпуска
--
Макс. предложение
5,000,000,000
Книга ордеров
0.000001
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(ATT)

(USDT)

0.000798$0.00
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