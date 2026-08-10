Сегодняшняя цена ApeCoin

Текущая цена ApeCoin (APE) сегодня составляет ₽ 0,1319 с изменением 1,27% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации APE на RUB составляет ₽ 0,1319 за APE.

На данный момент ApeCoin занимает #158 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 131,90M, при оборотном предложении 1,00B APE. В течение последних 24 часов, APE торговался в диапазоне от ₽ 0,1295 (минимум) до ₽ 0,1342 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 3 251,19367546146413712, тогда как исторический минимум составил ₽ 6,7366426202526016844.

В краткосрочной перспективе APE изменился на +0,22% за последний час и на +0,91% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 119,73K.

Рыночная информация ApeCoin (APE)

Место No.158 Рыночная капитализация ₽ 131,90M₽ 131,90M ₽ 131,90M Объем (24Ч) ₽ 119,73K₽ 119,73K ₽ 119,73K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 131,90M₽ 131,90M ₽ 131,90M Оборотное предложение 1,00B 1,00B 1,00B Макс. предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Общее предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Коэффициент обращения 100,00% Доля рынка 0,01% Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация ApeCoin составляет ₽ 131,90M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 119,73K. Циркулируещее обращение APE составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 131,90M.