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Текущая цена ApeCoin сегодня составляет 0,1319 RUB. Рыночная капитализация APE составляет 131 900 000 RUB. Отслеживайте обновления цен APE в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена ApeCoin сегодня составляет 0,1319 RUB. Рыночная капитализация APE составляет 131 900 000 RUB. Отслеживайте обновления цен APE в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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ApeCoin Курс (APE)

Текущая цена 1 APE в RUB:

₽10,884388
₽10,884388₽10,884388
-1,27%1D
RUB
График цены ApeCoin (APE) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 15:56:52 (UTC+8)

Сегодняшняя цена ApeCoin

Текущая цена ApeCoin (APE) сегодня составляет ₽ 0,1319 с изменением 1,27% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации APE на RUB составляет ₽ 0,1319 за APE.

На данный момент ApeCoin занимает #158 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 131,90M, при оборотном предложении 1,00B APE. В течение последних 24 часов, APE торговался в диапазоне от ₽ 0,1295 (минимум) до ₽ 0,1342 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 3 251,19367546146413712, тогда как исторический минимум составил ₽ 6,7366426202526016844.

В краткосрочной перспективе APE изменился на +0,22% за последний час и на +0,91% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 119,73K.

Рыночная информация ApeCoin (APE)

No.158

₽ 131,90M
₽ 131,90M₽ 131,90M

₽ 119,73K
₽ 119,73K₽ 119,73K

₽ 131,90M
₽ 131,90M₽ 131,90M

1,00B
1,00B 1,00B

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100,00%

0,01%

ETH

Текущая рыночная капитализация ApeCoin составляет ₽ 131,90M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 119,73K. Циркулируещее обращение APE составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 131,90M.

История цен ApeCoin в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,1295
₽ 0,1295₽ 0,1295
Мин 24Ч
₽ 0,1342
₽ 0,1342₽ 0,1342
Макс 24Ч

₽ 0,1295
₽ 0,1295₽ 0,1295

₽ 0,1342
₽ 0,1342₽ 0,1342

₽ 3 251,19367546146413712
₽ 3 251,19367546146413712₽ 3 251,19367546146413712

₽ 6,7366426202526016844
₽ 6,7366426202526016844₽ 6,7366426202526016844

+0,22%

-1,27%

+0,91%

+0,91%

История цен ApeCoin (APE) в RUB

Отслеживайте изменения цены ApeCoin за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,14001-1,27%
30 дней₽ -0,0252-16,05%
60 дней₽ +0,0062+4,93%
90 дней₽ -0,0262-16,58%
Изменение цены ApeCoin сегодня

Сегодня для APE зафиксировано изменение ₽ -0,14001 (-1,27%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены ApeCoin за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,0252 (-16,05%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены ApeCoin за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то APE изменился на ₽ +0,0062 (+4,93%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены ApeCoin за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,0262 (-16,58%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены ApeCoin (APE)?

Просмотеть страницу истории цен ApeCoin.

Анализ по ApeCoin

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний ApeCoin, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке ApeCoin: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке APE: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотS1 ≤ Цена < ПивотМежду S1-ПивотЧуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
Группа МА3-4 Покупка40–60% нейтральноМА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.

APE_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,1334. Цена находится между ключевым уровнем поддержки S1 — 0,1329 и центральным уровнем сопротивления — 0,1357. Текущая структура расположена в нижней части диапазона. Стороны длинных и коротких позиций временно достигли баланса около уровня 0,1330. Цена пока не смогла эффективно пробить центральный уровень сопротивления. Ниже, ключевой уровень поддержки S2 — 0,1314 — формирует нижнюю границу текущей структуры. Выше, уровень сопротивления R1 — 0,1372 — выступает верхней границей долгосрочной структуры. Краткосрочная группа скользящих средних демонстрирует «покупательную» конфигурацию. Показатели EMA подтверждают наличие краткосрочной бычьей динамики. Линия сигнала MACD завершила пересечение вверх («золотой крест»). Индикатор RSI находится в нейтральной зоне. Быстрые и медленные индикаторы проявляют явное разделение. Волатильность сохраняется на низком уровне, характеризуясь колебаниями вокруг узкого диапазона. Распределение рыночной силы не демонстрирует односторонней концентрации: покупательские заявки ограничены краткосрочным временным окном, тогда как продажные давления на центральном уровне пока не проявилось. Ближайшая поддержка расположена на уровне 0,1329; расстояние до текущей цены составляет всего 0,0005. Ближайшее сопротивление находится на отметке 0,1357; отставание от текущего курса — 0,0023. Дальний ориентир поддержки — 0,1314, а дальний ориентир сопротивления — 0,1372. Разница между ключевыми уровнями крайне мала, что существенно ограничивает пространство для ценовых колебаний.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены ApeCoin?

Несколько ключевых факторов влияют на цены ApeCoin (APE):

1. Популярность Bored Ape Yacht Club — поскольку APE привязан к NFT-коллекции BAYC, спрос на эту коллекцию напрямую отражается на стоимости токена.

2. Рост полезности и экосистемы — использование APE в играх, метавселенных и голосовании по вопросам управления влияет на уровень спроса.

3. Настроения рынка — общие тренды на рынке криптовалют и уровень доверия инвесторов оказывают влияние на ценообразование APE.

4. Динамика предложения токенов — стейкинговые вознаграждения, сжигание токенов и изменения в объеме обращения влияют на степень дефицита.

5. Объявления о партнерствах — сотрудничество с крупными брендами или платформами может вызвать колебания цен.

6. Регуляторные изменения — нормативные акты, касающиеся NFT и криптовалют, влияют на уровень доверия инвесторов.

7. Активность сообщества — высокий уровень вовлеченности в Discord и социальных сетях коррелирует с динамикой цен.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену ApeCoin?

Люди хотят знать текущую цену ApeCoin (APE) по нескольким причинам: принятие торговых решений, управление портфелем, определение рыночного момента, планирование инвестиций и постоянное отслеживание стоимости своих активов. Волатильность APE делает актуальную цену критически важной для покупателей, продавцов и держателей, следящих за показателями своей деятельности.

Прогноз цены ApeCoin

Прогноз цены ApeCoin (APE) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена APE в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены ApeCoin (APE) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена ApeCoin потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену ApeCoin достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены APE, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены ApeCoin».

Как купить и инвестировать ApeCoin в Россия

Готовы приступить к работе с ApeCoin? Покупка APE на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить ApeCoin. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке ApeCoin (APE).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и ApeCoin будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке ApeCoin (APE)

Что вы можете сделать с ApeCoin

Владение ApeCoin позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое ApeCoin (APE)

APE — это токен чейна ERC-20, выпущенный от ApeCoin DAO, который служит как токеном управления так и вспомоательным токеном для экосистемы APE. Владельцы токенов могут делегировать и голосовать за предложения по ассигнованиям в Экосистемный фонд DAO, правилам управления, проектам, партнерствам и т. д.

Источники ApeCoin

Для более глубокого понимания ApeCoin рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт ApeCoin
Обозреватель блоков

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Airdropped Tokens by NFT ProjectsApeChain EcosystemAptos Ecosystem

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Страница обновлена: 2026-08-10 15:56:52 (UTC+8)

Важные обновления индустрии ApeCoin (APE)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о ApeCoin

APE USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по APE с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами APE USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте ApeCoin (APE) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы ApeCoin в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
APE/USDT
₽10,884388
₽10,884388₽10,884388
-1,34%
906.33K (USDT)
APE/USDC
₽10,8645832
₽10,8645832₽10,8645832
-1,38%
205.74K (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 APE = 10,884388 RUB