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Текущая цена Spring Dev Bank сегодня составляет 0,00123 RUB. Рыночная капитализация SDB составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен SDB в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Spring Dev Bank сегодня составляет 0,00123 RUB. Рыночная капитализация SDB составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен SDB в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Spring Dev Bank Курс (SDB)

Текущая цена 1 SDB в RUB:

₽0,1016841
₽0,1016841₽0,1016841
-2,38%1D
RUB
График цены Spring Dev Bank (SDB) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 22:18:50 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Spring Dev Bank

Текущая цена Spring Dev Bank (SDB) сегодня составляет ₽ 0,00123 с изменением 2,38% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SDB на RUB составляет ₽ 0,00123 за SDB.

На данный момент Spring Dev Bank занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- SDB. В течение последних 24 часов, SDB торговался в диапазоне от ₽ 0,00122 (минимум) до ₽ 0,001261 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе SDB изменился на 0,00% за последний час и на -0,89% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 6,48K.

Рыночная информация Spring Dev Bank (SDB)

--
----

₽ 6,48K
₽ 6,48K₽ 6,48K

₽ 123,00M
₽ 123,00M₽ 123,00M

--
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100 000 000 000
100 000 000 000 100 000 000 000

MATIC

Текущая рыночная капитализация Spring Dev Bank составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 6,48K. Циркулируещее обращение SDB составляет --, а общее предложение – 100000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 123,00M.

История цен Spring Dev Bank в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,00122
₽ 0,00122₽ 0,00122
Мин 24Ч
₽ 0,001261
₽ 0,001261₽ 0,001261
Макс 24Ч

₽ 0,00122
₽ 0,00122₽ 0,00122

₽ 0,001261
₽ 0,001261₽ 0,001261

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--
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0,00%

-2,38%

-0,89%

-0,89%

История цен Spring Dev Bank (SDB) в RUB

Отслеживайте изменения цены Spring Dev Bank за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,00247908-2,38%
30 дней₽ -0,000008-0,65%
60 дней₽ -0,000102-7,66%
90 дней₽ 00,00%
Изменение цены Spring Dev Bank сегодня

Сегодня для SDB зафиксировано изменение ₽ -0,00247908 (-2,38%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Spring Dev Bank за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,000008 (-0,65%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Spring Dev Bank за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то SDB изменился на ₽ -0,000102 (-7,66%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Spring Dev Bank за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ 0 (0,00%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Spring Dev Bank (SDB)?

Просмотеть страницу истории цен Spring Dev Bank.

Анализ по Spring Dev Bank

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Spring Dev Bank, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены Spring Dev Bank?

Несколько ключевых факторов влияют на цены токенов Spring Dev Bank (SDB):

1. Настроения рынка и общие тренды криптовалютного рынка
2. Объём торгов и уровень ликвидности на биржах
3. Полезность токена и его внедрение в экосистему Spring
4. Анонсы партнёрств и развитие платформы
5. Механика предложения, включая вознаграждения за стейкинг и сжигание токенов
6. Регуляторные новости, затрагивающие DeFi-проекты
7. Конкуренция со стороны аналогичных банковских/DeFi-протоколов
8. Обновления команды и прогресс по дорожной карте
9. Движение крупных инвесторов и поведение крупных держателей
10. Интеграция с другими DeFi-платформами и кросс-чейн совместимость

Все эти факторы взаимодействуют друг с другом, формируя ценовую волатильность, характерную для развивающихся DeFi-токенов.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Spring Dev Bank?

Люди хотят знать текущую цену Spring Dev Bank (SDB) по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, мониторинг эффективности портфеля, оптимальное планирование покупок и продаж, оценка рыночных тенденций, расчет прибыли и убытков, а также постоянное отслеживание волатильности для целей управления рисками.

Прогноз цены Spring Dev Bank

Прогноз цены Spring Dev Bank (SDB) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена SDB в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Spring Dev Bank (SDB) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Spring Dev Bank потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Spring Dev Bank достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены SDB, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Spring Dev Bank».

Как купить и инвестировать Spring Dev Bank в Россия

Готовы приступить к работе с Spring Dev Bank? Покупка SDB на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Spring Dev Bank. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Spring Dev Bank (SDB).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Spring Dev Bank будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Spring Dev Bank (SDB)

Что вы можете сделать с Spring Dev Bank

Владение Spring Dev Bank позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Spring Dev Bank (SDB)

DeFi/Инфраструктура – мобильная необанковская платформа, сочетающая традиционные банковские услуги с финансовыми продуктами на основе блокчейна для населения Юго-Восточной Азии, не имеющего доступа к банковским услугам.

Источники Spring Dev Bank

Для более глубокого понимания Spring Dev Bank рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт Spring Dev Bank
Обозреватель блоков

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Страница обновлена: 2026-08-10 22:18:50 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Spring Dev Bank (SDB)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Spring Dev Bank

SDB USDT (фьючерсная торговля)

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
SDB/USDT
₽0,1016841
₽0,1016841₽0,1016841
-2,38%
5.25M (USDT)

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