Сегодняшняя цена Spring Dev Bank

Текущая цена Spring Dev Bank (SDB) сегодня составляет ₽ 0,00123 с изменением 2,38% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SDB на RUB составляет ₽ 0,00123 за SDB.

На данный момент Spring Dev Bank занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- SDB. В течение последних 24 часов, SDB торговался в диапазоне от ₽ 0,00122 (минимум) до ₽ 0,001261 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе SDB изменился на 0,00% за последний час и на -0,89% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 6,48K.

Рыночная информация Spring Dev Bank (SDB)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 6,48K₽ 6,48K ₽ 6,48K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 123,00M₽ 123,00M ₽ 123,00M Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 100 000 000 000 100 000 000 000 100 000 000 000 Публичный блокчейн MATIC

Текущая рыночная капитализация Spring Dev Bank составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 6,48K. Циркулируещее обращение SDB составляет --, а общее предложение – 100000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 123,00M.