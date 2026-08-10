Сегодняшняя цена AIVIVE

Текущая цена AIVIVE (AVV) сегодня составляет ₽ 0,009293 с изменением 0,01% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации AVV на RUB составляет ₽ 0,009293 за AVV.

На данный момент AIVIVE занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- AVV. В течение последних 24 часов, AVV торговался в диапазоне от ₽ 0,009253 (минимум) до ₽ 0,009297 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе AVV изменился на +0,01% за последний час и на -0,90% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 75,44K.

Рыночная информация AIVIVE (AVV)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 75,44K₽ 75,44K ₽ 75,44K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 92,93M₽ 92,93M ₽ 92,93M Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 10 000 000 000 10 000 000 000 10 000 000 000 Публичный блокчейн SOL

Текущая рыночная капитализация AIVIVE составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 75,44K. Циркулируещее обращение AVV составляет --, а общее предложение – 10000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 92,93M.