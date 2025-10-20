Текущая цена SharpLink Gaming сегодня составляет 13.81 USD. Следите за обновлениями цены SBETON к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SBETON прямо сейчас на MEXC.Текущая цена SharpLink Gaming сегодня составляет 13.81 USD. Следите за обновлениями цены SBETON к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SBETON прямо сейчас на MEXC.

SharpLink Gaming Курс (SBETON)

Текущая цена 1 SBETON в USD:

$13,81
$13,81$13,81
+3,21%1D
USD
График цены SharpLink Gaming (SBETON) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 16:53:50 (UTC+8)

Информация о ценах SharpLink Gaming (SBETON) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 12,87
$ 12,87$ 12,87
Мин 24Ч
$ 14,05
$ 14,05$ 14,05
Макс 24Ч

$ 12,87
$ 12,87$ 12,87

$ 14,05
$ 14,05$ 14,05

$ 19,465904770814774
$ 19,465904770814774$ 19,465904770814774

$ 12,90058678956203
$ 12,90058678956203$ 12,90058678956203

-0,08%

+3,21%

-11,65%

-11,65%

Текущая цена SharpLink Gaming (SBETON) составляет $ 13,81. За последние 24 часа SBETON торговался в диапазоне от $ 12,87 до $ 14,05, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена SBETON за все время составляет $ 19,465904770814774, а минимальная – $ 12,90058678956203.

Что касается краткосрочной динамики, SBETON изменился на -0,08% за последний час, на +3,21% за 24 часа и на -11,65% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация SharpLink Gaming (SBETON)

No.2809

$ 241,17K
$ 241,17K$ 241,17K

$ 66,22K
$ 66,22K$ 66,22K

$ 241,17K
$ 241,17K$ 241,17K

17,46K
17,46K 17,46K

17 463,36142029
17 463,36142029 17 463,36142029

ETH

Текущая рыночная капитализация SharpLink Gaming составляет $ 241,17K, при 24-часовом объеме торгов $ 66,22K. Циркулируещее обращение SBETON составляет 17,46K, а общее предложение – 17463.36142029. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 241,17K.

История цен SharpLink Gaming (SBETON) в USD

Отслеживайте изменения цены SharpLink Gaming за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,4295+3,21%
30 дней$ -3,01-17,90%
60 дней$ +3,81+38,10%
90 дней$ +3,81+38,10%
Изменение цены SharpLink Gaming сегодня

Сегодня для SBETON зафиксировано изменение $ +0,4295 (+3,21%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены SharpLink Gaming за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -3,01 (-17,90%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены SharpLink Gaming за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то SBETON изменился на $ +3,81 (+38,10%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены SharpLink Gaming за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +3,81 (+38,10%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены SharpLink Gaming (SBETON)?

Просмотеть страницу истории цен SharpLink Gaming.

Что такое SharpLink Gaming (SBETON)

Ondo – компания, занимающаяся технологиями блокчейна. Ее миссия – ускорить переход к открытой экономике путем создания платформ, активов и инфраструктуры, которые выводят финансовые рынки в блокчейн.

SharpLink Gaming доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в SharpLink Gaming. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга SBETON, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о SharpLink Gaming в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки SharpLink Gaming простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены SharpLink Gaming (USD)

Сколько будет стоить SharpLink Gaming (SBETON) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов SharpLink Gaming (SBETON) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для SharpLink Gaming.

Проверьте прогноз цены SharpLink Gaming!

Токеномика SharpLink Gaming (SBETON)

Понимание токеномики SharpLink Gaming (SBETON) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SBETON прямо сейчас!

Как купить SharpLink Gaming (SBETON)

Ищете как купить SharpLink Gaming? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести SharpLink Gaming на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

SBETON на местную валюту

1 SharpLink Gaming (SBETON) в VND
363 410,15
1 SharpLink Gaming (SBETON) в AUD
A$21,1293
1 SharpLink Gaming (SBETON) в GBP
10,2194
1 SharpLink Gaming (SBETON) в EUR
11,8766
1 SharpLink Gaming (SBETON) в USD
$13,81
1 SharpLink Gaming (SBETON) в MYR
RM58,2782
1 SharpLink Gaming (SBETON) в TRY
579,7438
1 SharpLink Gaming (SBETON) в JPY
¥2 099,12
1 SharpLink Gaming (SBETON) в ARS
ARS$20 131,1132
1 SharpLink Gaming (SBETON) в RUB
1 120,1291
1 SharpLink Gaming (SBETON) в INR
1 213,3466
1 SharpLink Gaming (SBETON) в IDR
Rp230 166,5746
1 SharpLink Gaming (SBETON) в PHP
809,266
1 SharpLink Gaming (SBETON) в EGP
￡E.657,0798
1 SharpLink Gaming (SBETON) в BRL
R$74,4359
1 SharpLink Gaming (SBETON) в CAD
C$19,1959
1 SharpLink Gaming (SBETON) в BDT
1 685,9248
1 SharpLink Gaming (SBETON) в NGN
20 189,9438
1 SharpLink Gaming (SBETON) в COP
$53 735,4005
1 SharpLink Gaming (SBETON) в ZAR
R.239,8797
1 SharpLink Gaming (SBETON) в UAH
575,877
1 SharpLink Gaming (SBETON) в TZS
T.Sh.34 267,8578
1 SharpLink Gaming (SBETON) в VES
Bs2 900,1
1 SharpLink Gaming (SBETON) в CLP
$13 119,5
1 SharpLink Gaming (SBETON) в PKR
Rs3 905,468
1 SharpLink Gaming (SBETON) в KZT
7 428,6752
1 SharpLink Gaming (SBETON) в THB
฿452,6918
1 SharpLink Gaming (SBETON) в TWD
NT$425,348
1 SharpLink Gaming (SBETON) в AED
د.إ50,6827
1 SharpLink Gaming (SBETON) в CHF
Fr10,9099
1 SharpLink Gaming (SBETON) в HKD
HK$107,3037
1 SharpLink Gaming (SBETON) в AMD
֏5 272,9342
1 SharpLink Gaming (SBETON) в MAD
.د.م127,4663
1 SharpLink Gaming (SBETON) в MXN
$254,2421
1 SharpLink Gaming (SBETON) в SAR
ريال51,7875
1 SharpLink Gaming (SBETON) в ETB
Br2 070,6714
1 SharpLink Gaming (SBETON) в KES
KSh1 784,1139
1 SharpLink Gaming (SBETON) в JOD
د.أ9,79129
1 SharpLink Gaming (SBETON) в PLN
50,4065
1 SharpLink Gaming (SBETON) в RON
лв60,4878
1 SharpLink Gaming (SBETON) в SEK
kr129,814
1 SharpLink Gaming (SBETON) в BGN
лв23,2008
1 SharpLink Gaming (SBETON) в HUF
Ft4 645,1316
1 SharpLink Gaming (SBETON) в CZK
289,5957
1 SharpLink Gaming (SBETON) в KWD
د.ك4,22586
1 SharpLink Gaming (SBETON) в ILS
45,573
1 SharpLink Gaming (SBETON) в BOB
Bs95,1509
1 SharpLink Gaming (SBETON) в AZN
23,477
1 SharpLink Gaming (SBETON) в TJS
SM127,052
1 SharpLink Gaming (SBETON) в GEL
37,287
1 SharpLink Gaming (SBETON) в AOA
Kz12 588,7817
1 SharpLink Gaming (SBETON) в BHD
.د.ب5,19256
1 SharpLink Gaming (SBETON) в BMD
$13,81
1 SharpLink Gaming (SBETON) в DKK
kr88,9364
1 SharpLink Gaming (SBETON) в HNL
L362,2363
1 SharpLink Gaming (SBETON) в MUR
628,7693
1 SharpLink Gaming (SBETON) в NAD
$240,9845
1 SharpLink Gaming (SBETON) в NOK
kr137,9619
1 SharpLink Gaming (SBETON) в NZD
$23,8913
1 SharpLink Gaming (SBETON) в PAB
B/.13,81
1 SharpLink Gaming (SBETON) в PGK
K58,002
1 SharpLink Gaming (SBETON) в QAR
ر.ق50,1303
1 SharpLink Gaming (SBETON) в RSD
дин.1 395,2243
1 SharpLink Gaming (SBETON) в UZS
soʻm166 385,5039
1 SharpLink Gaming (SBETON) в ALL
L1 148,8539
1 SharpLink Gaming (SBETON) в ANG
ƒ24,7199
1 SharpLink Gaming (SBETON) в AWG
ƒ24,858
1 SharpLink Gaming (SBETON) в BBD
$27,62
1 SharpLink Gaming (SBETON) в BAM
KM23,2008
1 SharpLink Gaming (SBETON) в BIF
Fr40 615,21
1 SharpLink Gaming (SBETON) в BND
$17,8149
1 SharpLink Gaming (SBETON) в BSD
$13,81
1 SharpLink Gaming (SBETON) в JMD
$2 216,9193
1 SharpLink Gaming (SBETON) в KHR
55 685,3725
1 SharpLink Gaming (SBETON) в KMF
Fr5 855,44
1 SharpLink Gaming (SBETON) в LAK
300 217,3853
1 SharpLink Gaming (SBETON) в LKR
රු4 182,2204
1 SharpLink Gaming (SBETON) в MDL
L235,0462
1 SharpLink Gaming (SBETON) в MGA
Ar61 651,7068
1 SharpLink Gaming (SBETON) в MOP
P110,3419
1 SharpLink Gaming (SBETON) в MVR
211,293
1 SharpLink Gaming (SBETON) в MWK
MK23 892,681
1 SharpLink Gaming (SBETON) в MZN
MT882,459
1 SharpLink Gaming (SBETON) в NPR
रु1 936,0239
1 SharpLink Gaming (SBETON) в PYG
97 940,52
1 SharpLink Gaming (SBETON) в RWF
Fr20 010,69
1 SharpLink Gaming (SBETON) в SBD
$113,6563
1 SharpLink Gaming (SBETON) в SCR
188,7827
1 SharpLink Gaming (SBETON) в SRD
$547,4284
1 SharpLink Gaming (SBETON) в SVC
$120,5613
1 SharpLink Gaming (SBETON) в SZL
L240,9845
1 SharpLink Gaming (SBETON) в TMT
m48,4731
1 SharpLink Gaming (SBETON) в TND
د.ت40,54616
1 SharpLink Gaming (SBETON) в TTD
$93,4937
1 SharpLink Gaming (SBETON) в UGX
Sh48 114,04
1 SharpLink Gaming (SBETON) в XAF
Fr7 802,65
1 SharpLink Gaming (SBETON) в XCD
$37,287
1 SharpLink Gaming (SBETON) в XOF
Fr7 802,65
1 SharpLink Gaming (SBETON) в XPF
Fr1 408,62
1 SharpLink Gaming (SBETON) в BWP
P198,0354
1 SharpLink Gaming (SBETON) в BZD
$27,62
1 SharpLink Gaming (SBETON) в CVE
$1 312,0881
1 SharpLink Gaming (SBETON) в DJF
Fr2 444,37
1 SharpLink Gaming (SBETON) в DOP
$876,2445
1 SharpLink Gaming (SBETON) в DZD
د.ج1 802,0669
1 SharpLink Gaming (SBETON) в FJD
$31,763
1 SharpLink Gaming (SBETON) в GNF
Fr120 077,95
1 SharpLink Gaming (SBETON) в GTQ
Q105,5084
1 SharpLink Gaming (SBETON) в GYD
$2 884,2185
1 SharpLink Gaming (SBETON) в ISK
kr1 684,82

Источники SharpLink Gaming

Для более глубокого понимания SharpLink Gaming рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт SharpLink Gaming
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о SharpLink Gaming

Сколько стоит SharpLink Gaming (SBETON) на сегодня?
Актуальная цена SBETON в USD – 13,81 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена SBETON в USD?
Текущая цена SBETON в USD составляет $ 13,81. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация SharpLink Gaming?
Рыночная капитализация SBETON составляет $ 241,17K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение SBETON?
Циркулирующее предложение SBETON составляет 17,46K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) SBETON?
SBETON достиг максимальной цены (ATH) в 19,465904770814774 USD.
Какова была минимальная цена SBETON за все время (ATL)?
SBETON достиг минимальной цены (ATL) в 12,90058678956203 USD.
Каков объем торгов SBETON?
Объем торгов за последние 24 часа для SBETON составляет $ 66,22K USD.
Вырастет ли SBETON в цене в этом году?
SBETON может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SBETON для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии SharpLink Gaming (SBETON)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
