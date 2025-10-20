Текущая цена Netflix сегодня составляет 1124.64 USD. Следите за обновлениями цены NFLXON к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены NFLXON прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Netflix сегодня составляет 1124.64 USD. Следите за обновлениями цены NFLXON к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены NFLXON прямо сейчас на MEXC.

$1 124,72
$1 124,72
+0,53%1D
График цены Netflix (NFLXON) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 16:50:16 (UTC+8)

Информация о ценах Netflix (NFLXON) (USD)

$ 1 112,99
$ 1 112,99
$ 1 163,54
$ 1 163,54
$ 1 112,99
$ 1 112,99

$ 1 163,54
$ 1 163,54

$ 1 265,3897261967002
$ 1 265,3897261967002

$ 1 113,558150329517
$ 1 113,558150329517

-0,08%

+0,53%

-6,64%

-6,64%

Текущая цена Netflix (NFLXON) составляет $ 1 124,64. За последние 24 часа NFLXON торговался в диапазоне от $ 1 112,99 до $ 1 163,54, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена NFLXON за все время составляет $ 1 265,3897261967002, а минимальная – $ 1 113,558150329517.

Что касается краткосрочной динамики, NFLXON изменился на -0,08% за последний час, на +0,53% за 24 часа и на -6,64% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Netflix (NFLXON)

$ 1,03M
$ 1,03M

$ 58,36K
$ 58,36K

$ 1,03M
$ 1,03M

914,42
914,42

914,42022831
914,42022831

Текущая рыночная капитализация Netflix составляет $ 1,03M, при 24-часовом объеме торгов $ 58,36K. Циркулируещее обращение NFLXON составляет 914,42, а общее предложение – 914.42022831. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,03M.

История цен Netflix (NFLXON) в USD

Отслеживайте изменения цены Netflix за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +5,9296+0,53%
30 дней$ -101,1-8,25%
60 дней$ +24,64+2,24%
90 дней$ +24,64+2,24%
Изменение цены Netflix сегодня

Сегодня для NFLXON зафиксировано изменение $ +5,9296 (+0,53%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Netflix за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -101,1 (-8,25%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Netflix за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то NFLXON изменился на $ +24,64 (+2,24%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Netflix за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +24,64 (+2,24%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Netflix (NFLXON)?

Просмотеть страницу истории цен Netflix.

Что такое Netflix (NFLXON)

Ondo – компания, занимающаяся технологиями блокчейна. Ее миссия – ускорить переход к открытой экономике путем создания платформ, активов и инфраструктуры, которые выводят финансовые рынки в блокчейн.

Netflix доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Netflix. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Прогноз цены Netflix (USD)

Сколько будет стоить Netflix (NFLXON) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Netflix (NFLXON) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Netflix.

Проверьте прогноз цены Netflix!

Токеномика Netflix (NFLXON)

Понимание токеномики Netflix (NFLXON) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена NFLXON прямо сейчас!

Как купить Netflix (NFLXON)

Ищете как купить Netflix? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Netflix на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

NFLXON на местную валюту

1 Netflix (NFLXON) в VND
29 594 901,6
1 Netflix (NFLXON) в AUD
A$1 720,6992
1 Netflix (NFLXON) в GBP
832,2336
1 Netflix (NFLXON) в EUR
967,1904
1 Netflix (NFLXON) в USD
$1 124,64
1 Netflix (NFLXON) в MYR
RM4 745,9808
1 Netflix (NFLXON) в TRY
47 212,3872
1 Netflix (NFLXON) в JPY
¥170 945,28
1 Netflix (NFLXON) в ARS
ARS$1 639 410,2208
1 Netflix (NFLXON) в RUB
91 230,7968
1 Netflix (NFLXON) в INR
98 810,8704
1 Netflix (NFLXON) в IDR
Rp18 743 992,5024
1 Netflix (NFLXON) в PHP
65 903,904
1 Netflix (NFLXON) в EGP
￡E.53 510,3712
1 Netflix (NFLXON) в BRL
R$6 061,8096
1 Netflix (NFLXON) в CAD
C$1 563,2496
1 Netflix (NFLXON) в BDT
137 296,0512
1 Netflix (NFLXON) в NGN
1 644 201,1872
1 Netflix (NFLXON) в COP
$4 376 030,472
1 Netflix (NFLXON) в ZAR
R.19 534,9968
1 Netflix (NFLXON) в UAH
46 897,488
1 Netflix (NFLXON) в TZS
T.Sh.2 790 659,2032
1 Netflix (NFLXON) в VES
Bs236 174,4
1 Netflix (NFLXON) в CLP
$1 068 408
1 Netflix (NFLXON) в PKR
Rs318 048,192
1 Netflix (NFLXON) в KZT
604 966,3488
1 Netflix (NFLXON) в THB
฿36 865,6992
1 Netflix (NFLXON) в TWD
NT$34 638,912
1 Netflix (NFLXON) в AED
د.إ4 127,4288
1 Netflix (NFLXON) в CHF
Fr888,4656
1 Netflix (NFLXON) в HKD
HK$8 738,4528
1 Netflix (NFLXON) в AMD
֏429 410,0448
1 Netflix (NFLXON) в MAD
.د.م10 380,4272
1 Netflix (NFLXON) в MXN
$20 704,6224
1 Netflix (NFLXON) в SAR
ريال4 217,4
1 Netflix (NFLXON) в ETB
Br168 628,5216
1 Netflix (NFLXON) в KES
KSh145 292,2416
1 Netflix (NFLXON) в JOD
د.أ797,36976
1 Netflix (NFLXON) в PLN
4 093,6896
1 Netflix (NFLXON) в RON
лв4 925,9232
1 Netflix (NFLXON) в SEK
kr10 571,616
1 Netflix (NFLXON) в BGN
лв1 889,3952
1 Netflix (NFLXON) в HUF
Ft377 901,5328
1 Netflix (NFLXON) в CZK
23 572,4544
1 Netflix (NFLXON) в KWD
د.ك344,13984
1 Netflix (NFLXON) в ILS
3 711,312
1 Netflix (NFLXON) в BOB
Bs7 748,7696
1 Netflix (NFLXON) в AZN
1 911,888
1 Netflix (NFLXON) в TJS
SM10 346,688
1 Netflix (NFLXON) в GEL
3 036,528
1 Netflix (NFLXON) в AOA
Kz1 025 188,0848
1 Netflix (NFLXON) в BHD
.د.ب423,98928
1 Netflix (NFLXON) в BMD
$1 124,64
1 Netflix (NFLXON) в DKK
kr7 231,4352
1 Netflix (NFLXON) в HNL
L29 499,3072
1 Netflix (NFLXON) в MUR
51 204,8592
1 Netflix (NFLXON) в NAD
$19 624,968
1 Netflix (NFLXON) в NOK
kr11 223,9072
1 Netflix (NFLXON) в NZD
$1 945,6272
1 Netflix (NFLXON) в PAB
B/.1 124,64
1 Netflix (NFLXON) в PGK
K4 723,488
1 Netflix (NFLXON) в QAR
ر.ق4 082,4432
1 Netflix (NFLXON) в RSD
дин.113 554,9008
1 Netflix (NFLXON) в UZS
soʻm13 549 876,4016
1 Netflix (NFLXON) в ALL
L93 558,8016
1 Netflix (NFLXON) в ANG
ƒ2 013,1056
1 Netflix (NFLXON) в AWG
ƒ2 024,352
1 Netflix (NFLXON) в BBD
$2 249,28
1 Netflix (NFLXON) в BAM
KM1 889,3952
1 Netflix (NFLXON) в BIF
Fr3 307 566,24
1 Netflix (NFLXON) в BND
$1 450,7856
1 Netflix (NFLXON) в BSD
$1 124,64
1 Netflix (NFLXON) в JMD
$180 538,4592
1 Netflix (NFLXON) в KHR
4 534 829,64
1 Netflix (NFLXON) в KMF
Fr476 847,36
1 Netflix (NFLXON) в LAK
24 448 695,1632
1 Netflix (NFLXON) в LKR
රු340 585,9776
1 Netflix (NFLXON) в MDL
L19 141,3728
1 Netflix (NFLXON) в MGA
Ar5 020 707,8592
1 Netflix (NFLXON) в MOP
P8 985,8736
1 Netflix (NFLXON) в MVR
17 206,992
1 Netflix (NFLXON) в MWK
MK1 945 739,664
1 Netflix (NFLXON) в MZN
MT71 864,496
1 Netflix (NFLXON) в NPR
रु157 663,2816
1 Netflix (NFLXON) в PYG
7 975 946,88
1 Netflix (NFLXON) в RWF
Fr1 629 603,36
1 Netflix (NFLXON) в SBD
$9 255,7872
1 Netflix (NFLXON) в SCR
15 373,8288
1 Netflix (NFLXON) в SRD
$44 580,7296
1 Netflix (NFLXON) в SVC
$9 818,1072
1 Netflix (NFLXON) в SZL
L19 624,968
1 Netflix (NFLXON) в TMT
m3 947,4864
1 Netflix (NFLXON) в TND
د.ت3 301,94304
1 Netflix (NFLXON) в TTD
$7 613,8128
1 Netflix (NFLXON) в UGX
Sh3 918 245,76
1 Netflix (NFLXON) в XAF
Fr635 421,6
1 Netflix (NFLXON) в XCD
$3 036,528
1 Netflix (NFLXON) в XOF
Fr635 421,6
1 Netflix (NFLXON) в XPF
Fr114 713,28
1 Netflix (NFLXON) в BWP
P16 127,3376
1 Netflix (NFLXON) в BZD
$2 249,28
1 Netflix (NFLXON) в CVE
$106 852,0464
1 Netflix (NFLXON) в DJF
Fr199 061,28
1 Netflix (NFLXON) в DOP
$71 358,408
1 Netflix (NFLXON) в DZD
د.ج146 743,0272
1 Netflix (NFLXON) в FJD
$2 586,672
1 Netflix (NFLXON) в GNF
Fr9 778 744,8
1 Netflix (NFLXON) в GTQ
Q8 592,2496
1 Netflix (NFLXON) в GYD
$234 881,064
1 Netflix (NFLXON) в ISK
kr137 206,08

Для более глубокого понимания Netflix рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт Netflix
Люди также спрашивают: Другие вопросы о Netflix

Сколько стоит Netflix (NFLXON) на сегодня?
Актуальная цена NFLXON в USD – 1 124,64 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена NFLXON в USD?
Текущая цена NFLXON в USD составляет $ 1 124,64. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Netflix?
Рыночная капитализация NFLXON составляет $ 1,03M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение NFLXON?
Циркулирующее предложение NFLXON составляет 914,42 USD.
Какова была максимальная цена (ATH) NFLXON?
NFLXON достиг максимальной цены (ATH) в 1 265,3897261967002 USD.
Какова была минимальная цена NFLXON за все время (ATL)?
NFLXON достиг минимальной цены (ATL) в 1 113,558150329517 USD.
Каков объем торгов NFLXON?
Объем торгов за последние 24 часа для NFLXON составляет $ 58,36K USD.
Вырастет ли NFLXON в цене в этом году?
NFLXON может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены NFLXON для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 16:50:16 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Netflix (NFLXON)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

1 NFLXON = 1 124,64 USD

