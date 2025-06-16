Что такое Defi App (HOME)

Первое в мире криптовалют приложение «Everything App (Универсальное приложение)», делающее DeFi таким же простым, как iPhone: мгновенные свопы кроссчейн, фермерство доходности и торговля бессрочными фьючерсами с нулевой комиссией за газ, нулевым бриджингом и полным самообеспечением.

Defi App доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Defi App. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.



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Defi App Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как Defi App, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена HOME в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены Defi App.

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Токеномика Defi App (HOME)

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HOME на местную валюту

1 HOME к VND ₫ 726,294 1 HOME к AUD A$ 0,041952 1 HOME к GBP ￡ 0,020148 1 HOME к EUR € 0,023736 1 HOME к USD $ 0,0276 1 HOME к MYR RM 0,117024 1 HOME к TRY ₺ 1,086336 1 HOME к JPY ¥ 3,967776 1 HOME к RUB ₽ 2,169912 1 HOME к INR ₹ 2,36808 1 HOME к IDR Rp 452,458944 1 HOME к KRW ₩ 37,347492 1 HOME к PHP ₱ 1,55388 1 HOME к EGP ￡E. 1,386072 1 HOME к BRL R$ 0,1518 1 HOME к CAD C$ 0,03726 1 HOME к BDT ৳ 3,373824 1 HOME к NGN ₦ 42,658284 1 HOME к UAH ₴ 1,14678 1 HOME к VES Bs 2,76 1 HOME к PKR Rs 7,809696 1 HOME к KZT ₸ 14,14638 1 HOME к THB ฿ 0,895068 1 HOME к TWD NT$ 0,811716 1 HOME к AED د.إ 0,101292 1 HOME к CHF Fr 0,02208 1 HOME к HKD HK$ 0,216384 1 HOME к MAD .د.م 0,25116 1 HOME к MXN $ 0,519432

Источники Defi App

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Люди также спрашивают: Другие вопросы о Defi App Какова цена Defi App (HOME) сегодня? Текущая цена Defi App (HOME) составляет 0,0276 USD . Какова рыночная капитализация Defi App (HOME)? Текущая рыночная капитализация Defi App составляет -- USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения HOME на его рыночную цену в реальном времени 0,0276 USD . Каково оборотное предложение Defi App (HOME)? Текущее оборотное предложение Defi App (HOME) составляет -- USD . Какова была самая высокая цена Defi App (HOME)? По состоянию на 2025-06-16 самая высокая цена Defi App (HOME) составляет 0,05334 USD . Каков 24-часовой объем торгов Defi App (HOME)? 24-часовой объем торгов Defi App (HOME) составляет $ 9,98M USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

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