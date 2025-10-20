Текущая цена Tradoor сегодня составляет 2.3299 USD. Следите за обновлениями цены TRADOOR к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены TRADOOR прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Tradoor сегодня составляет 2.3299 USD. Следите за обновлениями цены TRADOOR к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены TRADOOR прямо сейчас на MEXC.

Tradoor Курс (TRADOOR)

Текущая цена 1 TRADOOR в USD:

График цены Tradoor (TRADOOR) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:17:21 (UTC+8)

Информация о ценах Tradoor (TRADOOR) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
Текущая цена Tradoor (TRADOOR) составляет $ 2,3299. За последние 24 часа TRADOOR торговался в диапазоне от $ 2,1447 до $ 2,5042, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена TRADOOR за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, TRADOOR изменился на +1,43% за последний час, на -3,67% за 24 часа и на -18,45% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Tradoor (TRADOOR)

Текущая рыночная капитализация Tradoor составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 122,82K. Циркулируещее обращение TRADOOR составляет --, а общее предложение – 60000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 139,79M.

История цен Tradoor (TRADOOR) в USD

Отслеживайте изменения цены Tradoor за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,089073-3,67%
30 дней$ -0,4931-17,47%
60 дней$ +2,2299+2 229,90%
90 дней$ +2,2299+2 229,90%
Изменение цены Tradoor сегодня

Сегодня для TRADOOR зафиксировано изменение $ -0,089073 (-3,67%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Tradoor за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,4931 (-17,47%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Tradoor за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то TRADOOR изменился на $ +2,2299 (+2 229,90%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Tradoor за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +2,2299 (+2 229,90%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Tradoor (TRADOOR)?

Просмотеть страницу истории цен Tradoor.

Что такое Tradoor (TRADOOR)

Tradoor – это самый быстрый и удобный способ торговать опционами и бессрочными фьючерсами на веб-сайтах, на мобильных устройствах и в Telegram. Начните с минимальных вложений и наслаждайтесь приватными сделками в один клик без скрытых комиссий.

Tradoor доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Tradoor. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга TRADOOR, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Tradoor в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Tradoor простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Tradoor (USD)

Сколько будет стоить Tradoor (TRADOOR) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Tradoor (TRADOOR) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Tradoor.

Проверьте прогноз цены Tradoor!

Токеномика Tradoor (TRADOOR)

Понимание токеномики Tradoor (TRADOOR) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена TRADOOR прямо сейчас!

Как купить Tradoor (TRADOOR)

Ищете как купить Tradoor? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Tradoor на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

TRADOOR на местную валюту

Источники Tradoor

Для более глубокого понимания Tradoor рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Tradoor
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Tradoor

Сколько стоит Tradoor (TRADOOR) на сегодня?
Актуальная цена TRADOOR в USD – 2,3299 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена TRADOOR в USD?
Текущая цена TRADOOR в USD составляет $ 2,3299. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Tradoor?
Рыночная капитализация TRADOOR составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение TRADOOR?
Циркулирующее предложение TRADOOR составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) TRADOOR?
TRADOOR достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена TRADOOR за все время (ATL)?
TRADOOR достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов TRADOOR?
Объем торгов за последние 24 часа для TRADOOR составляет $ 122,82K USD.
Вырастет ли TRADOOR в цене в этом году?
TRADOOR может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены TRADOOR для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Tradoor (TRADOOR)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

