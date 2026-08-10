RIF Курс (RIF)
Текущая цена RIF (RIF) сегодня составляет ₽ 0,07232 с изменением 8,14% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации RIF на RUB составляет ₽ 0,07232 за RIF.
На данный момент RIF занимает #161 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 72,32M, при оборотном предложении 1,00B RIF. В течение последних 24 часов, RIF торговался в диапазоне от ₽ 0,06495 (минимум) до ₽ 0,07371 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 37,9359601794, тогда как исторический минимум составил ₽ 2,260867112471236.
В краткосрочной перспективе RIF изменился на +1,94% за последний час и на -10,09% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 105,94K.
No.161
100,00%
RBTC
Текущая рыночная капитализация RIF составляет ₽ 72,32M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 105,94K. Циркулируещее обращение RIF составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 72,32M.
+1,94%
+8,14%
-10,09%
-10,09%
Отслеживайте изменения цены RIF за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ +0,4484469
|+8,14%
|30 дней
|₽ -0,05492
|-43,17%
|60 дней
|₽ +0,01103
|+17,99%
|90 дней
|₽ -0,00731
|-9,18%
Сегодня для RIF зафиксировано изменение ₽ +0,4484469 (+8,14%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,05492 (-43,17%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то RIF изменился на ₽ +0,01103 (+17,99%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,00731 (-9,18%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены RIF (RIF)?
Просмотеть страницу истории цен RIF.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний RIF, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке RIF: Бычье, бычье 65% | медвежье 35%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|S1 ≤ Цена < Пивот
|Между S1-Пивот
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
|Группа МА
|7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа
|≥ 80% покупок
|Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя
|Между нижней и средней полосой
|Относительно слабый, но не слишком слабый.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа
|≥ 80% покупок
|Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
RIF_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,06838, при этом цена находится выше ключевой точки опоры S1 — 0,06819. Текущая цена расположена между уровнем S1 и центральной зоной 0,06998, что соответствует нижней части диапазона. Система скользящих средних демонстрирует восходящую конфигурацию: 7-дневные MA и EMA одновременно подают сигналы к покупке, а совпадение индикаторов указывает на краткосрочную наклонность к росту. Цена пока сохраняет некоторое расстояние до верхнего сопротивления в центральной зоне, тогда как нижняя точка опоры S2 на уровне 0,06725 выступает вторичной поддержкой. MACD формирует «золотой перекресток», разница между быстрой и медленной линиями увеличивается, а силовые показатели находятся в стадии активного расширения. Индекс RSI находится в нейтральной зоне, без явных экстремальных значений перепроданности или перекупленности, что свидетельствует о том, что текущий рост не сопровождается чрезмерной эмоциональной торговлей. Показатели KDJ и StochRSI согласованы с динамикой MACD: быстрые и медленные индикаторы движутся в одном направлении, отсутствуют существенные расхождения. Полосы Боллинджера остаются широко раскрытыми, что говорит о стабильной волатильности; цена колеблется вокруг средней полосы, двигаясь вверх, без признаков резких односторонних прорывов. Ближайшая ключевая поддержка расположена на уровне S1 — 0,06819, что составляет менее 0,3% от текущего курса. Вторичная поддержка находится на уровне S2 — 0,06725, примерно в 1,6% от текущей цены. Выше первичное сопротивление представлено центральной зоной на отметке 0,06998, что соответствует около 2,3% от текущего уровня. После пробоя этой зоны следующим важным уровнем сопротивления станет R1 — 0,07092, примерно в 3,7% от текущей цены. Далее, на более высоком уровне, располагается R2 — 0,07271, что составляет около 6,3% от текущего курса.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена RIF потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
Готовы приступить к работе с RIF? Покупка RIF на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить RIF. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке RIF (RIF).
Владение RIF позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin
Покупка RIF (RIF) на MEXC означает больше выгоды за ваши деньги. Являясь одной из криптовалютных платформ с самыми низкими комиссиями на рынке, MEXC помогает вам сократить расходы с самой первой сделки.
Ознакомьтесь с конкурентоспособными торговыми комиссиями MEXC.
Кроме того, вы можете торговать избранными спотовыми токенами абсолютно без комиссии в рамках Фестиваля с 0 комиссией от MEXC.
RIF OS (Root Infrastructure Framework Open Standard) is a suite of open and decentralized infrastructure protocols that enable faster, easier and scalable development of distributed applications (dApps) within a unified environment.
Для более глубокого понимания RIF рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:
|Время (UTC+8)
|Тип
|Информация
|02-11 14:20:00
|Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
|02-10 18:39:21
|Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
|02-04 11:04:00
|Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
|02-04 00:48:00
|Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
|02-01 01:12:00
|Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
|01-28 07:44:00
|Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост
Открывайте лонг или шорт позиции по RIF с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами RIF USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.
Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы RIF в режиме реального времени и торгуйте напрямую.
Лучшие криптовалюты, рыночные данные по которым доступны на MEXC
Трендовые криптовалюты, которые в настоящее время привлекают значительное внимание рынка
Криптовалюты недавно внесенные в листинг и доступные для торговли
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.