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Текущая цена RIF сегодня составляет 0,07232 RUB. Рыночная капитализация RIF составляет 72 320 000 RUB. Отслеживайте обновления цен RIF в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена RIF сегодня составляет 0,07232 RUB. Рыночная капитализация RIF составляет 72 320 000 RUB. Отслеживайте обновления цен RIF в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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RIF Курс (RIF)

Текущая цена 1 RIF в RUB:

₽5,957623
₽5,957623₽5,957623
+8,14%1D
RUB
График цены RIF (RIF) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 22:00:54 (UTC+8)

Сегодняшняя цена RIF

Текущая цена RIF (RIF) сегодня составляет ₽ 0,07232 с изменением 8,14% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации RIF на RUB составляет ₽ 0,07232 за RIF.

На данный момент RIF занимает #161 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 72,32M, при оборотном предложении 1,00B RIF. В течение последних 24 часов, RIF торговался в диапазоне от ₽ 0,06495 (минимум) до ₽ 0,07371 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 37,9359601794, тогда как исторический минимум составил ₽ 2,260867112471236.

В краткосрочной перспективе RIF изменился на +1,94% за последний час и на -10,09% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 105,94K.

Рыночная информация RIF (RIF)

No.161

₽ 72,32M
₽ 72,32M₽ 72,32M

₽ 105,94K
₽ 105,94K₽ 105,94K

₽ 72,32M
₽ 72,32M₽ 72,32M

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000
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1 000 000 000
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100,00%

RBTC

Текущая рыночная капитализация RIF составляет ₽ 72,32M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 105,94K. Циркулируещее обращение RIF составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 72,32M.

История цен RIF в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,06495
₽ 0,06495₽ 0,06495
Мин 24Ч
₽ 0,07371
₽ 0,07371₽ 0,07371
Макс 24Ч

₽ 0,06495
₽ 0,06495₽ 0,06495

₽ 0,07371
₽ 0,07371₽ 0,07371

₽ 37,9359601794
₽ 37,9359601794₽ 37,9359601794

₽ 2,260867112471236
₽ 2,260867112471236₽ 2,260867112471236

+1,94%

+8,14%

-10,09%

-10,09%

История цен RIF (RIF) в RUB

Отслеживайте изменения цены RIF за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0,4484469+8,14%
30 дней₽ -0,05492-43,17%
60 дней₽ +0,01103+17,99%
90 дней₽ -0,00731-9,18%
Изменение цены RIF сегодня

Сегодня для RIF зафиксировано изменение ₽ +0,4484469 (+8,14%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены RIF за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,05492 (-43,17%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены RIF за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то RIF изменился на ₽ +0,01103 (+17,99%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены RIF за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,00731 (-9,18%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены RIF (RIF)?

Просмотеть страницу истории цен RIF.

Анализ по RIF

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний RIF, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке RIF: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке RIF: Бычье, бычье 65% | медвежье 35%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотS1 ≤ Цена < ПивотМежду S1-ПивотЧуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
Группа МА7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.

RIF_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,06838, при этом цена находится выше ключевой точки опоры S1 — 0,06819. Текущая цена расположена между уровнем S1 и центральной зоной 0,06998, что соответствует нижней части диапазона. Система скользящих средних демонстрирует восходящую конфигурацию: 7-дневные MA и EMA одновременно подают сигналы к покупке, а совпадение индикаторов указывает на краткосрочную наклонность к росту. Цена пока сохраняет некоторое расстояние до верхнего сопротивления в центральной зоне, тогда как нижняя точка опоры S2 на уровне 0,06725 выступает вторичной поддержкой. MACD формирует «золотой перекресток», разница между быстрой и медленной линиями увеличивается, а силовые показатели находятся в стадии активного расширения. Индекс RSI находится в нейтральной зоне, без явных экстремальных значений перепроданности или перекупленности, что свидетельствует о том, что текущий рост не сопровождается чрезмерной эмоциональной торговлей. Показатели KDJ и StochRSI согласованы с динамикой MACD: быстрые и медленные индикаторы движутся в одном направлении, отсутствуют существенные расхождения. Полосы Боллинджера остаются широко раскрытыми, что говорит о стабильной волатильности; цена колеблется вокруг средней полосы, двигаясь вверх, без признаков резких односторонних прорывов. Ближайшая ключевая поддержка расположена на уровне S1 — 0,06819, что составляет менее 0,3% от текущего курса. Вторичная поддержка находится на уровне S2 — 0,06725, примерно в 1,6% от текущей цены. Выше первичное сопротивление представлено центральной зоной на отметке 0,06998, что соответствует около 2,3% от текущего уровня. После пробоя этой зоны следующим важным уровнем сопротивления станет R1 — 0,07092, примерно в 3,7% от текущей цены. Далее, на более высоком уровне, располагается R2 — 0,07271, что составляет около 6,3% от текущего курса.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены RIF?

Цены токенов RIF зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Уровень внедрения и использования сети RSK — повышение спроса на смарт-контракты увеличивает полезность RIF.
2. Динамика цен на биткоин — RIF работает на стороне цепочки RSK, подключенной к биткоину.
3. Развитие экосистемы DeFi на платформе RSK.
4. Динамика предложения токенов и механизмы стейкинга.
5. Общая рыночная настроение в сфере криптовалют.
6. Регуляторные изменения, влияющие на биткоин и сторонние цепочки.
7. Технические разработки и партнерские отношения внутри экосистемы RSK.
8. Объем торгов и ликвидность на криптовалютных биржах.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену RIF?

Люди хотят знать текущую цену RIF по нескольким причинам: принятие торговых решений, управление портфелем, определение рыночного момента, планирование инвестиций, а также для того, чтобы оставаться в курсе стоимости своих активов. Цены в режиме реального времени помогают трейдерам выявлять возможности для покупки/продажи и отслеживать результаты торговли.

Прогноз цены RIF

Прогноз цены RIF (RIF) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена RIF в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены RIF (RIF) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена RIF потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену RIF достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены RIF, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены RIF».

Как купить и инвестировать RIF в Россия

Готовы приступить к работе с RIF? Покупка RIF на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить RIF. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке RIF (RIF).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и RIF будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке RIF (RIF)

Что вы можете сделать с RIF

Владение RIF позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое RIF (RIF)

RIF OS (Root Infrastructure Framework Open Standard)  is a suite of open and decentralized infrastructure protocols that enable faster, easier and scalable development of distributed applications (dApps) within a unified environment.

Источники RIF

Для более глубокого понимания RIF рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт RIF
Обозреватель блоков

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Arbitrum EcosystemBase EcosystemEthereum Ecosystem

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Страница обновлена: 2026-08-10 22:00:54 (UTC+8)

Важные обновления индустрии RIF (RIF)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о RIF

RIF USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по RIF с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами RIF USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте RIF (RIF) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы RIF в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
RIF/USDT
₽5,9948065
₽5,9948065₽5,9948065
+8,95%
1.54M (USDT)

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₽1,78092439₽1,78092439

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Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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