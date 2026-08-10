Текущее общее настроение на рынке RIF: Бычье, бычье 65% | медвежье 35%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Золотой крест K > D Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается. StochRSI 20‑80 Нейтральная зона Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов. Точка пивот S1 ≤ Цена < Пивот Между S1-Пивот Чуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении. Группа МА 7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа ≥ 80% покупок Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя Между нижней и средней полосой Относительно слабый, но не слишком слабый. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа ≥ 80% покупок Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.

RIF_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,06838, при этом цена находится выше ключевой точки опоры S1 — 0,06819. Текущая цена расположена между уровнем S1 и центральной зоной 0,06998, что соответствует нижней части диапазона. Система скользящих средних демонстрирует восходящую конфигурацию: 7-дневные MA и EMA одновременно подают сигналы к покупке, а совпадение индикаторов указывает на краткосрочную наклонность к росту. Цена пока сохраняет некоторое расстояние до верхнего сопротивления в центральной зоне, тогда как нижняя точка опоры S2 на уровне 0,06725 выступает вторичной поддержкой. MACD формирует «золотой перекресток», разница между быстрой и медленной линиями увеличивается, а силовые показатели находятся в стадии активного расширения. Индекс RSI находится в нейтральной зоне, без явных экстремальных значений перепроданности или перекупленности, что свидетельствует о том, что текущий рост не сопровождается чрезмерной эмоциональной торговлей. Показатели KDJ и StochRSI согласованы с динамикой MACD: быстрые и медленные индикаторы движутся в одном направлении, отсутствуют существенные расхождения. Полосы Боллинджера остаются широко раскрытыми, что говорит о стабильной волатильности; цена колеблется вокруг средней полосы, двигаясь вверх, без признаков резких односторонних прорывов. Ближайшая ключевая поддержка расположена на уровне S1 — 0,06819, что составляет менее 0,3% от текущего курса. Вторичная поддержка находится на уровне S2 — 0,06725, примерно в 1,6% от текущей цены. Выше первичное сопротивление представлено центральной зоной на отметке 0,06998, что соответствует около 2,3% от текущего уровня. После пробоя этой зоны следующим важным уровнем сопротивления станет R1 — 0,07092, примерно в 3,7% от текущей цены. Далее, на более высоком уровне, располагается R2 — 0,07271, что составляет около 6,3% от текущего курса.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.