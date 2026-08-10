Jasmy Курс (JASMY)
Текущая цена Jasmy (JASMY) сегодня составляет ₽ 0,004077 с изменением 0,51% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации JASMY на RUB составляет ₽ 0,004077 за JASMY.
На данный момент Jasmy занимает #116 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 201,59M, при оборотном предложении 49,44B JASMY. В течение последних 24 часов, JASMY торговался в диапазоне от ₽ 0,003959 (минимум) до ₽ 0,004139 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 412,6303276074, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,2269591661606737212.
В краткосрочной перспективе JASMY изменился на -0,23% за последний час и на -4,30% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 62,79K.
No.116
98,88%
0,01%
ETH
Текущая рыночная капитализация Jasmy составляет ₽ 201,59M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 62,79K. Циркулируещее обращение JASMY составляет 49,44B, а общее предложение – 50000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 203,85M.
-0,23%
+0,51%
-4,30%
-4,30%
Отслеживайте изменения цены Jasmy за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ +0,00171211
|+0,51%
|30 дней
|₽ -0,000474
|-10,42%
|60 дней
|₽ -0,000588
|-12,61%
|90 дней
|₽ -0,002817
|-40,87%
Сегодня для JASMY зафиксировано изменение ₽ +0,00171211 (+0,51%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,000474 (-10,42%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то JASMY изменился на ₽ -0,000588 (-12,61%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,002817 (-40,87%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен Jasmy.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Jasmy, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке JASMY: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|> 80
|Зона перекупленности
|Краткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
|Точка пивот
|Пивот ≤ Цена ≤ R1
|Между Пивот‑R1
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
|Группа МА
|5-6 Покупка
|60–80% покупок
|Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя
|Между нижней и средней полосой
|Относительно слабый, но не слишком слабый.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|5-6 Покупка
|60–80% покупок
|Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
JASMY_USDT在4小时周期内运行于0.004067中枢上方，当前价格0.004071紧贴R1阻力位0.004076。价格处于枢纽体系的上半区，短期均线组与EMA均呈现买入排列，指标方向保持一致。市场结构未脱离震荡区间，高位窄幅整理特征明显。 MACD形成金叉，快慢线向上发散，动能向多头集中。RSI处于中性区域，未进入超买或超卖极端值，KDJ与StochRSI数值同步上行。布林带开口维持平稳，波动率未见显著扩张，快慢指标同向确认短期买盘力量占优，但缺乏爆发式增量资金推动。 近端关键阻力位于0.004076，距离现价不足0.2%，突破后看向0.004091。下方第一支撑位0.004052，距现价约0.5%，强支撑位于0.004043。多空博弈焦点集中在0.004067中枢线与R1之间，价格若回落至中枢下方将改变短期偏多结构。
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Jasmy потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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