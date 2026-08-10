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Текущая цена Jasmy сегодня составляет 0,004077 RUB. Рыночная капитализация JASMY составляет 201 587 263,68382037407224 RUB. Отслеживайте обновления цен JASMY в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Jasmy сегодня составляет 0,004077 RUB. Рыночная капитализация JASMY составляет 201 587 263,68382037407224 RUB. Отслеживайте обновления цен JASMY в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Jasmy Курс (JASMY)

Текущая цена 1 JASMY в RUB:

₽0,33742008
₽0,33742008₽0,33742008
+0,51%1D
RUB
График цены Jasmy (JASMY) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 19:27:16 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Jasmy

Текущая цена Jasmy (JASMY) сегодня составляет ₽ 0,004077 с изменением 0,51% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации JASMY на RUB составляет ₽ 0,004077 за JASMY.

На данный момент Jasmy занимает #116 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 201,59M, при оборотном предложении 49,44B JASMY. В течение последних 24 часов, JASMY торговался в диапазоне от ₽ 0,003959 (минимум) до ₽ 0,004139 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 412,6303276074, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,2269591661606737212.

В краткосрочной перспективе JASMY изменился на -0,23% за последний час и на -4,30% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 62,79K.

Рыночная информация Jasmy (JASMY)

No.116

₽ 201,59M
₽ 201,59M₽ 201,59M

₽ 62,79K
₽ 62,79K₽ 62,79K

₽ 203,85M
₽ 203,85M₽ 203,85M

49,44B
49,44B 49,44B

50 000 000 000
50 000 000 000 50 000 000 000

50 000 000 000
50 000 000 000 50 000 000 000

98,88%

0,01%

ETH

Текущая рыночная капитализация Jasmy составляет ₽ 201,59M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 62,79K. Циркулируещее обращение JASMY составляет 49,44B, а общее предложение – 50000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 203,85M.

История цен Jasmy в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,003959
₽ 0,003959₽ 0,003959
Мин 24Ч
₽ 0,004139
₽ 0,004139₽ 0,004139
Макс 24Ч

₽ 0,003959
₽ 0,003959₽ 0,003959

₽ 0,004139
₽ 0,004139₽ 0,004139

₽ 412,6303276074
₽ 412,6303276074₽ 412,6303276074

₽ 0,2269591661606737212
₽ 0,2269591661606737212₽ 0,2269591661606737212

-0,23%

+0,51%

-4,30%

-4,30%

История цен Jasmy (JASMY) в RUB

Отслеживайте изменения цены Jasmy за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0,00171211+0,51%
30 дней₽ -0,000474-10,42%
60 дней₽ -0,000588-12,61%
90 дней₽ -0,002817-40,87%
Изменение цены Jasmy сегодня

Сегодня для JASMY зафиксировано изменение ₽ +0,00171211 (+0,51%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Jasmy за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,000474 (-10,42%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Jasmy за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то JASMY изменился на ₽ -0,000588 (-12,61%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Jasmy за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,002817 (-40,87%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Jasmy (JASMY)?

Просмотеть страницу истории цен Jasmy.

Анализ по Jasmy

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Jasmy, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Jasmy: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке JASMY: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI> 80Зона перекупленностиКраткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
Точка пивотПивот ≤ Цена ≤ R1Между Пивот‑R1Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
Группа МА5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.

JASMY_USDT在4小时周期内运行于0.004067中枢上方，当前价格0.004071紧贴R1阻力位0.004076。价格处于枢纽体系的上半区，短期均线组与EMA均呈现买入排列，指标方向保持一致。市场结构未脱离震荡区间，高位窄幅整理特征明显。 MACD形成金叉，快慢线向上发散，动能向多头集中。RSI处于中性区域，未进入超买或超卖极端值，KDJ与StochRSI数值同步上行。布林带开口维持平稳，波动率未见显著扩张，快慢指标同向确认短期买盘力量占优，但缺乏爆发式增量资金推动。 近端关键阻力位于0.004076，距离现价不足0.2%，突破后看向0.004091。下方第一支撑位0.004052，距现价约0.5%，强支撑位于0.004043。多空博弈焦点集中在0.004067中枢线与R1之间，价格若回落至中枢下方将改变短期偏多结构。

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Jasmy?

Цены на JASMY зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Настроения рынка и общие тенденции в сфере криптовалют.
2. Принятие решений по внедрению IoT-решений и решений, связанных с обеспечением суверенитета данных.
3. Объявления о партнерствах с технологическими компаниями.
4. Объем торгов и уровень ликвидности на биржах.
5. Регуляторные новости, влияющие на японские криптовалютные проекты.
6. Движения цен на Bitcoin и Ethereum.
7. Изменения в предложении токенов и их обращении.
8. Технические разработки и обновления платформ.
9. Спекулятивные настроения инвесторов и активность крупных держателей («китов»).
10. Общая экономическая ситуация и уровень склонности к риску.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Jasmy?

Люди хотят знать текущую цену JASMY по нескольким ключевым причинам: принятие активных торговых решений, управление портфелем, определение оптимального момента для покупки/продажи, отслеживание эффективности инвестиций и поддержание информированности о волатильности рынка. Фокус JASMY на IoT привлекает технологических инвесторов, следящих за динамикой цен.

Прогноз цены Jasmy

Прогноз цены Jasmy (JASMY) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена JASMY в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Jasmy (JASMY) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Jasmy потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Jasmy достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены JASMY, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Jasmy».

Как купить и инвестировать Jasmy в Россия

Готовы приступить к работе с Jasmy? Покупка JASMY на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Jasmy. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Jasmy (JASMY).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Jasmy будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Jasmy (JASMY)

Что вы можете сделать с Jasmy

Владение Jasmy позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Jasmy (JASMY)

Create a data value sharing platform through blockchain distributed storage technology and Jasmy's own data encryption technology.

Источники Jasmy

Для более глубокого понимания Jasmy рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Jasmy
Обозреватель блоков

Категория :

DePINEthereum EcosystemInternet of Things (IOT)

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Страница обновлена: 2026-08-10 19:27:16 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Jasmy (JASMY)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Jasmy

JASMY USDT (фьючерсная торговля)

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Торгуйте Jasmy (JASMY) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Jasmy в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
JASMY/USDT
₽0,33742008
₽0,33742008₽0,33742008
+0,44%
15.54M (USDT)
JASMY/USDC
₽0,33758532
₽0,33758532₽0,33758532
+0,34%
6.28M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 JASMY = 0,33684174 RUB