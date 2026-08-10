Сегодняшняя цена Jasmy

Текущая цена Jasmy (JASMY) сегодня составляет ₽ 0,004077 с изменением 0,51% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации JASMY на RUB составляет ₽ 0,004077 за JASMY.

На данный момент Jasmy занимает #116 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 201,59M, при оборотном предложении 49,44B JASMY. В течение последних 24 часов, JASMY торговался в диапазоне от ₽ 0,003959 (минимум) до ₽ 0,004139 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 412,6303276074, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,2269591661606737212.

В краткосрочной перспективе JASMY изменился на -0,23% за последний час и на -4,30% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 62,79K.

Рыночная информация Jasmy (JASMY)

Место No.116 Рыночная капитализация ₽ 201,59M₽ 201,59M ₽ 201,59M Объем (24Ч) ₽ 62,79K₽ 62,79K ₽ 62,79K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 203,85M₽ 203,85M ₽ 203,85M Оборотное предложение 49,44B 49,44B 49,44B Макс. предложение 50 000 000 000 50 000 000 000 50 000 000 000 Общее предложение 50 000 000 000 50 000 000 000 50 000 000 000 Коэффициент обращения 98,88% Доля рынка 0,01% Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация Jasmy составляет ₽ 201,59M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 62,79K. Циркулируещее обращение JASMY составляет 49,44B, а общее предложение – 50000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 203,85M.