Сегодняшняя цена USAD

Текущая цена USAD (USAD) сегодня составляет ₽ 1,0457 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации USAD на RUB составляет ₽ 1,0457 за USAD.

На данный момент USAD занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- USAD. В течение последних 24 часов, USAD торговался в диапазоне от ₽ 1,0457 (минимум) до ₽ 1,0457 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе USAD изменился на 0,00% за последний час и на +5,61% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 0,00.

Рыночная информация USAD (USAD)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 0,00₽ 0,00 ₽ 0,00 Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 0,00₽ 0,00 ₽ 0,00 Оборотное предложение ---- -- Общее предложение ---- -- Публичный блокчейн ALEO

Текущая рыночная капитализация USAD составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 0,00. Циркулируещее обращение USAD составляет --, а общее предложение – --. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна --.