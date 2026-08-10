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Текущая цена SYMM сегодня составляет 0,034 RUB. Рыночная капитализация SYMM составляет 5 616 041,256 RUB. Отслеживайте обновления цен SYMM в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена SYMM сегодня составляет 0,034 RUB. Рыночная капитализация SYMM составляет 5 616 041,256 RUB. Отслеживайте обновления цен SYMM в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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SYMM Курс (SYMM)

Текущая цена 1 SYMM в RUB:

₽2,80806
₽2,80806₽2,80806
0,00%1D
RUB
График цены SYMM (SYMM) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 23:03:19 (UTC+8)

Сегодняшняя цена SYMM

Текущая цена SYMM (SYMM) сегодня составляет ₽ 0,034 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SYMM на RUB составляет ₽ 0,034 за SYMM.

На данный момент SYMM занимает #1017 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 5,62M, при оборотном предложении 165,18M SYMM. В течение последних 24 часов, SYMM торговался в диапазоне от ₽ 0,032 (минимум) до ₽ 0,0344 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 46,630704586104552279, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,1652387183825975004.

В краткосрочной перспективе SYMM изменился на +2,40% за последний час и на -5,82% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 6,07K.

Рыночная информация SYMM (SYMM)

No.1017

₽ 5,62M
₽ 5,62M₽ 5,62M

₽ 6,07K
₽ 6,07K₽ 6,07K

₽ 10,72M
₽ 10,72M₽ 10,72M

165,18M
165,18M 165,18M

315 177 684
315 177 684 315 177 684

315 177 684
315 177 684 315 177 684

52,40%

SYMM

Текущая рыночная капитализация SYMM составляет ₽ 5,62M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 6,07K. Циркулируещее обращение SYMM составляет 165,18M, а общее предложение – 315177684. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 10,72M.

История цен SYMM в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,032
₽ 0,032₽ 0,032
Мин 24Ч
₽ 0,0344
₽ 0,0344₽ 0,0344
Макс 24Ч

₽ 0,032
₽ 0,032₽ 0,032

₽ 0,0344
₽ 0,0344₽ 0,0344

₽ 46,630704586104552279
₽ 46,630704586104552279₽ 46,630704586104552279

₽ 0,1652387183825975004
₽ 0,1652387183825975004₽ 0,1652387183825975004

+2,40%

0,00%

-5,82%

-5,82%

История цен SYMM (SYMM) в RUB

Отслеживайте изменения цены SYMM за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ 00,00%
30 дней₽ +0,0133+64,25%
60 дней₽ -0,0102-23,08%
90 дней₽ -0,0215-38,74%
Изменение цены SYMM сегодня

Сегодня для SYMM зафиксировано изменение ₽ 0 (0,00%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены SYMM за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,0133 (+64,25%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены SYMM за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то SYMM изменился на ₽ -0,0102 (-23,08%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены SYMM за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,0215 (-38,74%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены SYMM (SYMM)?

Просмотеть страницу истории цен SYMM.

Анализ по SYMM

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний SYMM, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены SYMM?

Несколько ключевых факторов влияют на цены токена SYMM:

1. Рыночный настрой — общие тренды криптовалютного рынка и уровень доверия инвесторов.
2. Объём торгов — более высокий объём обычно свидетельствует о более сильных ценовых движениях.
3. Принятие протокола — использование децентрализованной платформы деривативов SYMM.
4. Полезность токена — права управления и вознаграждения за стейкинг способствуют росту спроса.
5. Конкуренция — сравнение производительности с другими протоколами DeFi-деривативов.
6. Регуляторные новости — изменения в политике, затрагивающие DeFi и торговлю деривативами.
7. Анонсы партнёрств — стратегические сотрудничества повышают видимость проекта.
8. Технические разработки — обновления платформы и внедрение новых функций.
9. Ликвидность — доступные торговые пары и листинги на биржах.
10. Макроэкономические факторы — процентные ставки, инфляция и глобальные рыночные условия.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену SYMM?

Люди хотят знать текущую цену SYMM по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, отслеживание эффективности портфеля, выявление рыночных возможностей, оценка оптимального времени для инвестирования и постоянное информирование о тенденциях рынка. Реальное время предоставления цен помогает трейдерам эффективно исполнять заявки на покупку/продажу.

Прогноз цены SYMM

Прогноз цены SYMM (SYMM) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена SYMM в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены SYMM (SYMM) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена SYMM потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену SYMM достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены SYMM, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены SYMM».

Как купить и инвестировать SYMM в Россия

Готовы приступить к работе с SYMM? Покупка SYMM на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить SYMM. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке SYMM (SYMM).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и SYMM будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке SYMM (SYMM)

Что вы можете сделать с SYMM

Владение SYMM позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое SYMM (SYMM)

SymVerse – это блокчейн нового поколения, основанный на запатентованном механизме консенсуса, который обеспечивает финализацию транзакций примерно за 1,5 секунды и поддерживает различные цифровые подписи, включая постквантовую криптографию (PQC). Он реализует масштабируемую и основанную на доверии цифровую экосистему посредством мультичейн архитектуры, в центре которой находится самосуверенная идентичность (SSI), позволяющая соединять различные сети.

Источники SYMM

Для более глубокого понимания SYMM рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт SYMM
Обозреватель блоков

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Base EcosystemBase NativeDerivatives

Люди также спрашивают: Другие вопросы о SYMM

Страница обновлена: 2026-08-10 23:03:19 (UTC+8)

Важные обновления индустрии SYMM (SYMM)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о SYMM

SYMM USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по SYMM с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами SYMM USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте SYMM (SYMM) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы SYMM в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
SYMM/USDT
₽2,80806
₽2,80806₽2,80806
0,00%
182.55K (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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