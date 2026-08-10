Сегодняшняя цена SYMM

Текущая цена SYMM (SYMM) сегодня составляет ₽ 0,034 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SYMM на RUB составляет ₽ 0,034 за SYMM.

На данный момент SYMM занимает #1017 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 5,62M, при оборотном предложении 165,18M SYMM. В течение последних 24 часов, SYMM торговался в диапазоне от ₽ 0,032 (минимум) до ₽ 0,0344 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 46,630704586104552279, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,1652387183825975004.

В краткосрочной перспективе SYMM изменился на +2,40% за последний час и на -5,82% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 6,07K.

Рыночная информация SYMM (SYMM)

Место No.1017 Рыночная капитализация ₽ 5,62M₽ 5,62M ₽ 5,62M Объем (24Ч) ₽ 6,07K₽ 6,07K ₽ 6,07K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 10,72M₽ 10,72M ₽ 10,72M Оборотное предложение 165,18M 165,18M 165,18M Макс. предложение 315 177 684 315 177 684 315 177 684 Общее предложение 315 177 684 315 177 684 315 177 684 Коэффициент обращения 52,40% Публичный блокчейн SYMM

Текущая рыночная капитализация SYMM составляет ₽ 5,62M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 6,07K. Циркулируещее обращение SYMM составляет 165,18M, а общее предложение – 315177684. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 10,72M.