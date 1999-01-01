FARTBOY

Запущенный 5 января, FARTBOY был разрушен его первоначальным разработчиком, но жизнестойкое сообщество CoinsKid взяло на себя ответственность, возродило проект и превратило его в символ органического роста и силы, движимой сообществом. Проект черпает вдохновение из Fartboy, уморительной и популярной серии детских книг Адама Уоллеса, автора бестселлеров New York Times, продавшего более 11 миллионов книг.

Название криптовалютыFARTBOY

Макс. предложение999,440,457.98

Время выпуска--

Оборотное предложение0

Цена выпуска--