MEY

Mey Network – это инновационная экосистема на базе MeyFi и Meychain, обеспечивающая безопасную, масштабируемую и эффективную токенизацию активов и децентрализованное финансирование. Mey Network – это глобальная токенизированная платформа для инвестиций в недвижимость, призванная революционизировать инвестиции, управление и сделки с недвижимостью.

Название криптовалютыMEY

МестоNo.3359

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение2,300,000,000

Общее предложение2,300,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.4906243303518219,2024-12-12

Наименьшая цена0.02039484590784851,2024-11-08

Публичный блокчейнBASE

ВведениеMey Network – это инновационная экосистема на базе MeyFi и Meychain, обеспечивающая безопасную, масштабируемую и эффективную токенизацию активов и децентрализованное финансирование. Mey Network – это глобальная токенизированная платформа для инвестиций в недвижимость, призванная революционизировать инвестиции, управление и сделки с недвижимостью.

Сектор

Соцсети

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