Текущая цена Sogni AI сегодня составляет 0.005018 USD. Следите за обновлениями цены SOGNI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными.

Sogni AI Курс (SOGNI)

Текущая цена 1 SOGNI в USD:

$0,005019
+2,34%1D
USD
График цены Sogni AI (SOGNI) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 16:54:11 (UTC+8)

Информация о ценах Sogni AI (SOGNI) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00488
Мин 24Ч
$ 0,00502
Макс 24Ч

$ 0,00488
$ 0,00502
--
--
+0,54%

+2,34%

-2,07%

-2,07%

Текущая цена Sogni AI (SOGNI) составляет $ 0,005018. За последние 24 часа SOGNI торговался в диапазоне от $ 0,00488 до $ 0,00502, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена SOGNI за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, SOGNI изменился на +0,54% за последний час, на +2,34% за 24 часа и на -2,07% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Sogni AI (SOGNI)

--
----

$ 60,41K
$ 50,18M
--
10 000 000 000
BASE

Текущая рыночная капитализация Sogni AI составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 60,41K. Циркулируещее обращение SOGNI составляет --, а общее предложение – 10000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 50,18M.

История цен Sogni AI (SOGNI) в USD

Отслеживайте изменения цены Sogni AI за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00011476+2,34%
30 дней$ +0,00196+64,09%
60 дней$ +0,001264+33,67%
90 дней$ +0,002088+71,26%
Изменение цены Sogni AI сегодня

Сегодня для SOGNI зафиксировано изменение $ +0,00011476 (+2,34%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Sogni AI за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +0,00196 (+64,09%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Sogni AI за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то SOGNI изменился на $ +0,001264 (+33,67%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Sogni AI за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,002088 (+71,26%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Sogni AI (SOGNI)?

Просмотеть страницу истории цен Sogni AI.

Что такое Sogni AI (SOGNI)

Sogni AI поддерживает децентрализованную креативную сеть, приглашая участников – художников, кураторов, разработчиков – присоединиться к ее Генеративной Сети. Проект использует модель DEPIN (Децентрализованные сети физической инфраструктуры) для размещения ИИ-моделей и вычислительных мощностей рендеринга.

Sogni AI доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Sogni AI. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга SOGNI, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Sogni AI в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Sogni AI простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Sogni AI (USD)

Сколько будет стоить Sogni AI (SOGNI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Sogni AI (SOGNI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Sogni AI.

Проверьте прогноз цены Sogni AI!

Токеномика Sogni AI (SOGNI)

Понимание токеномики Sogni AI (SOGNI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SOGNI прямо сейчас!

Как купить Sogni AI (SOGNI)

Ищете как купить Sogni AI? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Sogni AI на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

SOGNI на местную валюту

Источники Sogni AI

Для более глубокого понимания Sogni AI рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Sogni AI
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Sogni AI

Сколько стоит Sogni AI (SOGNI) на сегодня?
Актуальная цена SOGNI в USD – 0,005018 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена SOGNI в USD?
Текущая цена SOGNI в USD составляет $ 0,005018. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Sogni AI?
Рыночная капитализация SOGNI составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение SOGNI?
Циркулирующее предложение SOGNI составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) SOGNI?
SOGNI достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена SOGNI за все время (ATL)?
SOGNI достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов SOGNI?
Объем торгов за последние 24 часа для SOGNI составляет $ 60,41K USD.
Вырастет ли SOGNI в цене в этом году?
SOGNI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SOGNI для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Sogni AI (SOGNI)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

