Логотип Unibase

Unibase Курс (UB)

Текущая цена 1 UB в USD:

$0,03503
-2,23%1D
USD
График цены Unibase (UB) в реальном времени
Информация о ценах Unibase (UB) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,03413
Мин 24Ч
$ 0,03771
Макс 24Ч

$ 0,03413

$ 0,03771

--

--

+0,37%

-2,23%

+6,18%

+6,18%

Текущая цена Unibase (UB) составляет $ 0,035. За последние 24 часа UB торговался в диапазоне от $ 0,03413 до $ 0,03771, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена UB за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, UB изменился на +0,37% за последний час, на -2,23% за 24 часа и на +6,18% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Unibase (UB)

--

$ 212,77K
$ 212,77K$ 212,77K

$ 350,00M
$ 350,00M$ 350,00M

--

10 000 000 000
10 000 000 000

ETH

Текущая рыночная капитализация Unibase составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 212,77K. Циркулируещее обращение UB составляет --, а общее предложение – 10000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 350,00M.

История цен Unibase (UB) в USD

Отслеживайте изменения цены Unibase за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,000799-2,23%
30 дней$ -0,0021-5,67%
60 дней$ +0,03+600,00%
90 дней$ +0,03+600,00%
Изменение цены Unibase сегодня

Сегодня для UB зафиксировано изменение $ -0,000799 (-2,23%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Unibase за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,0021 (-5,67%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Unibase за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то UB изменился на $ +0,03 (+600,00%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Unibase за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,03 (+600,00%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Unibase (UB)?

Просмотеть страницу истории цен Unibase.

Что такое Unibase (UB)

Unibase – это высокопроизводительный децентрализованный уровень памяти для искусственного интеллекта, который наделяет ИИ-агентов долговременной памятью и кроссплатформенной совместимостью, позволяя им запоминать, сотрудничать и развиваться автономно.

Unibase доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Unibase. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга UB, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Unibase в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Unibase простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Unibase (USD)

Сколько будет стоить Unibase (UB) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Unibase (UB) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Unibase.

Проверьте прогноз цены Unibase!

Токеномика Unibase (UB)

Понимание токеномики Unibase (UB) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена UB прямо сейчас!

Как купить Unibase (UB)

Ищете как купить Unibase? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Unibase на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

UB на местную валюту

1 Unibase (UB) в VND
921,025
1 Unibase (UB) в AUD
A$0,05355
1 Unibase (UB) в GBP
0,0259
1 Unibase (UB) в EUR
0,02975
1 Unibase (UB) в USD
$0,035
1 Unibase (UB) в MYR
RM0,1477
1 Unibase (UB) в TRY
1,46545
1 Unibase (UB) в JPY
¥5,25
1 Unibase (UB) в ARS
ARS$49,36505
1 Unibase (UB) в RUB
2,8497
1 Unibase (UB) в INR
3,0807
1 Unibase (UB) в IDR
Rp583,3331
1 Unibase (UB) в PHP
2,0342
1 Unibase (UB) в EGP
￡E.1,66285
1 Unibase (UB) в BRL
R$0,189
1 Unibase (UB) в CAD
C$0,049
1 Unibase (UB) в BDT
4,27595
1 Unibase (UB) в NGN
51,4703
1 Unibase (UB) в COP
$135,135
1 Unibase (UB) в ZAR
R.0,6076
1 Unibase (UB) в UAH
1,4651
1 Unibase (UB) в TZS
T.Sh.86,41955
1 Unibase (UB) в VES
Bs7,035
1 Unibase (UB) в CLP
$33,635
1 Unibase (UB) в PKR
Rs9,9372
1 Unibase (UB) в KZT
18,8881
1 Unibase (UB) в THB
฿1,1487
1 Unibase (UB) в TWD
NT$1,07205
1 Unibase (UB) в AED
د.إ0,12845
1 Unibase (UB) в CHF
Fr0,02765
1 Unibase (UB) в HKD
HK$0,27195
1 Unibase (UB) в AMD
֏13,482
1 Unibase (UB) в MAD
.د.م0,32095
1 Unibase (UB) в MXN
$0,64295
1 Unibase (UB) в SAR
ريال0,13125
1 Unibase (UB) в ETB
Br5,21745
1 Unibase (UB) в KES
KSh4,53425
1 Unibase (UB) в JOD
د.أ0,024815
1 Unibase (UB) в PLN
0,1274
1 Unibase (UB) в RON
лв0,1526
1 Unibase (UB) в SEK
kr0,33075
1 Unibase (UB) в BGN
лв0,05845
1 Unibase (UB) в HUF
Ft11,74075
1 Unibase (UB) в CZK
0,7294
1 Unibase (UB) в KWD
د.ك0,010745
1 Unibase (UB) в ILS
0,1155
1 Unibase (UB) в BOB
Bs0,24255
1 Unibase (UB) в AZN
0,0595
1 Unibase (UB) в TJS
SM0,32375
1 Unibase (UB) в GEL
0,0945
1 Unibase (UB) в AOA
Kz32,08065
1 Unibase (UB) в BHD
.د.ب0,01323
1 Unibase (UB) в BMD
$0,035
1 Unibase (UB) в DKK
kr0,224
1 Unibase (UB) в HNL
L0,9219
1 Unibase (UB) в MUR
1,57605
1 Unibase (UB) в NAD
$0,61215
1 Unibase (UB) в NOK
kr0,3521
1 Unibase (UB) в NZD
$0,0609
1 Unibase (UB) в PAB
B/.0,035
1 Unibase (UB) в PGK
K0,14945
1 Unibase (UB) в QAR
ر.ق0,12775
1 Unibase (UB) в RSD
дин.3,5196
1 Unibase (UB) в UZS
soʻm426,8292
1 Unibase (UB) в ALL
L2,90185
1 Unibase (UB) в ANG
ƒ0,06265
1 Unibase (UB) в AWG
ƒ0,063
1 Unibase (UB) в BBD
$0,07
1 Unibase (UB) в BAM
KM0,05845
1 Unibase (UB) в BIF
Fr103,53
1 Unibase (UB) в BND
$0,04515
1 Unibase (UB) в BSD
$0,035
1 Unibase (UB) в JMD
$5,64235
1 Unibase (UB) в KHR
141,12875
1 Unibase (UB) в KMF
Fr14,77
1 Unibase (UB) в LAK
760,86955
1 Unibase (UB) в LKR
රු10,62845
1 Unibase (UB) в MDL
L0,58625
1 Unibase (UB) в MGA
Ar156,2498
1 Unibase (UB) в MOP
P0,2807
1 Unibase (UB) в MVR
0,5355
1 Unibase (UB) в MWK
MK60,86955
1 Unibase (UB) в MZN
MT2,23685
1 Unibase (UB) в NPR
रु4,9441
1 Unibase (UB) в PYG
249,97
1 Unibase (UB) в RWF
Fr50,925
1 Unibase (UB) в SBD
$0,28805
1 Unibase (UB) в SCR
0,48615
1 Unibase (UB) в SRD
$1,37935
1 Unibase (UB) в SVC
$0,30695
1 Unibase (UB) в SZL
L0,6118
1 Unibase (UB) в TMT
m0,1225
1 Unibase (UB) в TND
د.ت0,10248
1 Unibase (UB) в TTD
$0,238
1 Unibase (UB) в UGX
Sh122,78
1 Unibase (UB) в XAF
Fr19,67
1 Unibase (UB) в XCD
$0,0945
1 Unibase (UB) в XOF
Fr19,67
1 Unibase (UB) в XPF
Fr3,57
1 Unibase (UB) в BWP
P0,4704
1 Unibase (UB) в BZD
$0,07035
1 Unibase (UB) в CVE
$3,311
1 Unibase (UB) в DJF
Fr6,23
1 Unibase (UB) в DOP
$2,22005
1 Unibase (UB) в DZD
د.ج4,53635
1 Unibase (UB) в FJD
$0,07945
1 Unibase (UB) в GNF
Fr304,325
1 Unibase (UB) в GTQ
Q0,2688
1 Unibase (UB) в GYD
$7,34335
1 Unibase (UB) в ISK
kr4,235

Источники Unibase

Для более глубокого понимания Unibase рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Unibase
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Unibase

Сколько стоит Unibase (UB) на сегодня?
Актуальная цена UB в USD – 0,035 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена UB в USD?
Текущая цена UB в USD составляет $ 0,035. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Unibase?
Рыночная капитализация UB составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение UB?
Циркулирующее предложение UB составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) UB?
UB достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена UB за все время (ATL)?
UB достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов UB?
Объем торгов за последние 24 часа для UB составляет $ 212,77K USD.
Вырастет ли UB в цене в этом году?
UB может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены UB для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

