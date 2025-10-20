Текущая цена TCOM Global сегодня составляет 0.03068 USD. Следите за обновлениями цены TCOM к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены TCOM прямо сейчас на MEXC.Текущая цена TCOM Global сегодня составляет 0.03068 USD. Следите за обновлениями цены TCOM к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены TCOM прямо сейчас на MEXC.

TCOM Global

TCOM Global Курс (TCOM)

Текущая цена 1 TCOM в USD:

$0,0307
$0,0307$0,0307
-4,30%1D
USD
График цены TCOM Global (TCOM) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:15:09 (UTC+8)

Информация о ценах TCOM Global (TCOM) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,02959
$ 0,02959$ 0,02959
Мин 24Ч
$ 0,03232
$ 0,03232$ 0,03232
Макс 24Ч

$ 0,02959
$ 0,02959$ 0,02959

$ 0,03232
$ 0,03232$ 0,03232

--
----

--
----

+0,16%

-4,30%

+12,50%

+12,50%

Текущая цена TCOM Global (TCOM) составляет $ 0,03068. За последние 24 часа TCOM торговался в диапазоне от $ 0,02959 до $ 0,03232, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена TCOM за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, TCOM изменился на +0,16% за последний час, на -4,30% за 24 часа и на +12,50% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация TCOM Global (TCOM)

--
----

$ 60,45K
$ 60,45K$ 60,45K

$ 30,68M
$ 30,68M$ 30,68M

--
----

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

BSC

Текущая рыночная капитализация TCOM Global составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 60,45K. Циркулируещее обращение TCOM составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 30,68M.

История цен TCOM Global (TCOM) в USD

Отслеживайте изменения цены TCOM Global за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,0013794-4,30%
30 дней$ +0,0094+44,17%
60 дней$ +0,0096+45,54%
90 дней$ +0,01068+53,40%
Изменение цены TCOM Global сегодня

Сегодня для TCOM зафиксировано изменение $ -0,0013794 (-4,30%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены TCOM Global за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +0,0094 (+44,17%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены TCOM Global за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то TCOM изменился на $ +0,0096 (+45,54%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены TCOM Global за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,01068 (+53,40%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены TCOM Global (TCOM)?

Просмотеть страницу истории цен TCOM Global.

Что такое TCOM Global (TCOM)

TCOM – это первый в мире децентрализованный протокол управления интеллектуальной собственностью, который начинает свою работу с 65 классических произведений японского «бога манги» Осаму Тэдзуки и призван переосмыслить процессы создания, лицензирования и распределения ценности интеллектуальной собственности.

TCOM Global доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в TCOM Global. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга TCOM, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о TCOM Global в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки TCOM Global простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены TCOM Global (USD)

Сколько будет стоить TCOM Global (TCOM) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов TCOM Global (TCOM) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для TCOM Global.

Проверьте прогноз цены TCOM Global!

Токеномика TCOM Global (TCOM)

Понимание токеномики TCOM Global (TCOM) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена TCOM прямо сейчас!

Как купить TCOM Global (TCOM)

Ищете как купить TCOM Global? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести TCOM Global на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

TCOM на местную валюту

1 TCOM Global (TCOM) в VND
807,3442
1 TCOM Global (TCOM) в AUD
A$0,0469404
1 TCOM Global (TCOM) в GBP
0,02301
1 TCOM Global (TCOM) в EUR
0,0263848
1 TCOM Global (TCOM) в USD
$0,03068
1 TCOM Global (TCOM) в MYR
RM0,1294696
1 TCOM Global (TCOM) в TRY
1,2879464
1 TCOM Global (TCOM) в JPY
¥4,66336
1 TCOM Global (TCOM) в ARS
ARS$41,4032736
1 TCOM Global (TCOM) в RUB
2,4979656
1 TCOM Global (TCOM) в INR
2,6933972
1 TCOM Global (TCOM) в IDR
Rp511,3331288
1 TCOM Global (TCOM) в PHP
1,7972344
1 TCOM Global (TCOM) в EGP
￡E.1,4582204
1 TCOM Global (TCOM) в BRL
R$0,1650584
1 TCOM Global (TCOM) в CAD
C$0,0426452
1 TCOM Global (TCOM) в BDT
3,7454144
1 TCOM Global (TCOM) в NGN
44,8535464
1 TCOM Global (TCOM) в COP
$119,84375
1 TCOM Global (TCOM) в ZAR
R.0,530764
1 TCOM Global (TCOM) в UAH
1,285492
1 TCOM Global (TCOM) в TZS
T.Sh.76,1287384
1 TCOM Global (TCOM) в VES
Bs6,4428
1 TCOM Global (TCOM) в CLP
$29,02328
1 TCOM Global (TCOM) в PKR
Rs8,6836672
1 TCOM Global (TCOM) в KZT
16,5122828
1 TCOM Global (TCOM) в THB
฿1,0041564
1 TCOM Global (TCOM) в TWD
NT$0,9440236
1 TCOM Global (TCOM) в AED
د.إ0,1125956
1 TCOM Global (TCOM) в CHF
Fr0,0242372
1 TCOM Global (TCOM) в HKD
HK$0,2383836
1 TCOM Global (TCOM) в AMD
֏11,736634
1 TCOM Global (TCOM) в MAD
.د.م0,2840968
1 TCOM Global (TCOM) в MXN
$0,564512
1 TCOM Global (TCOM) в SAR
ريال0,11505
1 TCOM Global (TCOM) в ETB
Br4,6455656
1 TCOM Global (TCOM) в KES
KSh3,9620152
1 TCOM Global (TCOM) в JOD
د.أ0,02175212
1 TCOM Global (TCOM) в PLN
0,1116752
1 TCOM Global (TCOM) в RON
лв0,1340716
1 TCOM Global (TCOM) в SEK
kr0,2877784
1 TCOM Global (TCOM) в BGN
лв0,0515424
1 TCOM Global (TCOM) в HUF
Ft10,2986624
1 TCOM Global (TCOM) в CZK
0,6424392
1 TCOM Global (TCOM) в KWD
د.ك0,00938808
1 TCOM Global (TCOM) в ILS
0,1009372
1 TCOM Global (TCOM) в BOB
Bs0,2119988
1 TCOM Global (TCOM) в AZN
0,052156
1 TCOM Global (TCOM) в TJS
SM0,2840968
1 TCOM Global (TCOM) в GEL
0,082836
1 TCOM Global (TCOM) в AOA
Kz27,9669676
1 TCOM Global (TCOM) в BHD
.د.ب0,01153568
1 TCOM Global (TCOM) в BMD
$0,03068
1 TCOM Global (TCOM) в DKK
kr0,1972724
1 TCOM Global (TCOM) в HNL
L0,8056568
1 TCOM Global (TCOM) в MUR
1,3965536
1 TCOM Global (TCOM) в NAD
$0,5326048
1 TCOM Global (TCOM) в NOK
kr0,3061864
1 TCOM Global (TCOM) в NZD
$0,0530764
1 TCOM Global (TCOM) в PAB
B/.0,03068
1 TCOM Global (TCOM) в PGK
K0,128856
1 TCOM Global (TCOM) в QAR
ر.ق0,1116752
1 TCOM Global (TCOM) в RSD
дин.3,0965324
1 TCOM Global (TCOM) в UZS
soʻm369,6384692
1 TCOM Global (TCOM) в ALL
L2,5584052
1 TCOM Global (TCOM) в ANG
ƒ0,0549172
1 TCOM Global (TCOM) в AWG
ƒ0,055224
1 TCOM Global (TCOM) в BBD
$0,06136
1 TCOM Global (TCOM) в BAM
KM0,0515424
1 TCOM Global (TCOM) в BIF
Fr90,47532
1 TCOM Global (TCOM) в BND
$0,039884
1 TCOM Global (TCOM) в BSD
$0,03068
1 TCOM Global (TCOM) в JMD
$4,9235264
1 TCOM Global (TCOM) в KHR
123,70943
1 TCOM Global (TCOM) в KMF
Fr13,00832
1 TCOM Global (TCOM) в LAK
666,9565084
1 TCOM Global (TCOM) в LKR
රු9,3110732
1 TCOM Global (TCOM) в MDL
L0,5206396
1 TCOM Global (TCOM) в MGA
Ar137,578324
1 TCOM Global (TCOM) в MOP
P0,24544
1 TCOM Global (TCOM) в MVR
0,469404
1 TCOM Global (TCOM) в MWK
MK53,171508
1 TCOM Global (TCOM) в MZN
MT1,960452
1 TCOM Global (TCOM) в NPR
रु4,3117672
1 TCOM Global (TCOM) в PYG
217,58256
1 TCOM Global (TCOM) в RWF
Fr44,51668
1 TCOM Global (TCOM) в SBD
$0,2524964
1 TCOM Global (TCOM) в SCR
0,4193956
1 TCOM Global (TCOM) в SRD
$1,2176892
1 TCOM Global (TCOM) в SVC
$0,26845
1 TCOM Global (TCOM) в SZL
L0,5326048
1 TCOM Global (TCOM) в TMT
m0,1076868
1 TCOM Global (TCOM) в TND
د.ت0,09013784
1 TCOM Global (TCOM) в TTD
$0,2080104
1 TCOM Global (TCOM) в UGX
Sh106,88912
1 TCOM Global (TCOM) в XAF
Fr17,30352
1 TCOM Global (TCOM) в XCD
$0,082836
1 TCOM Global (TCOM) в XOF
Fr17,30352
1 TCOM Global (TCOM) в XPF
Fr3,12936
1 TCOM Global (TCOM) в BWP
P0,411112
1 TCOM Global (TCOM) в BZD
$0,0616668
1 TCOM Global (TCOM) в CVE
$2,9195088
1 TCOM Global (TCOM) в DJF
Fr5,46104
1 TCOM Global (TCOM) в DOP
$1,946646
1 TCOM Global (TCOM) в DZD
د.ج4,0018992
1 TCOM Global (TCOM) в FJD
$0,070564
1 TCOM Global (TCOM) в GNF
Fr266,7626
1 TCOM Global (TCOM) в GTQ
Q0,2350088
1 TCOM Global (TCOM) в GYD
$6,418256
1 TCOM Global (TCOM) в ISK
kr3,74296

Источники TCOM Global

Для более глубокого понимания TCOM Global рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт TCOM Global
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о TCOM Global

Сколько стоит TCOM Global (TCOM) на сегодня?
Актуальная цена TCOM в USD – 0,03068 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена TCOM в USD?
Текущая цена TCOM в USD составляет $ 0,03068. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация TCOM Global?
Рыночная капитализация TCOM составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение TCOM?
Циркулирующее предложение TCOM составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) TCOM?
TCOM достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена TCOM за все время (ATL)?
TCOM достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов TCOM?
Объем торгов за последние 24 часа для TCOM составляет $ 60,45K USD.
Вырастет ли TCOM в цене в этом году?
TCOM может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены TCOM для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 23:15:09 (UTC+8)

Важные обновления индустрии TCOM Global (TCOM)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Посмотреть больше

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

