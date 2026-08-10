Сегодняшняя цена FirmaChain

Текущая цена FirmaChain (FCT2) сегодня составляет ₽ 0.00672 с изменением 0.74% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации FCT2 на RUB составляет ₽ 0.00672 за FCT2.

На данный момент FirmaChain занимает #987 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 8,18M, при оборотном предложении 1,22B FCT2. В течение последних 24 часов, FCT2 торговался в диапазоне от ₽ 0.00662 (минимум) до ₽ 0.00677 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 11,031.82373121003, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.5382829530293424195.

В краткосрочной перспективе FCT2 изменился на +0.29% за последний час и на -0.60% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 6,29K.

Рыночная информация FirmaChain (FCT2)

Место No.987 Рыночная капитализация ₽ 8,18M₽ 8,18M ₽ 8,18M Объем (24Ч) ₽ 6,29K₽ 6,29K ₽ 6,29K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 8.26M₽ 8.26M ₽ 8.26M Оборотное предложение 1,22B 1,22B 1,22B Общее предложение 1,228,637,252.770031 1,228,637,252.770031 1,228,637,252.770031 Публичный блокчейн FCT

Текущая рыночная капитализация FirmaChain составляет ₽ 8,18M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 6,29K. Циркулируещее обращение FCT2 составляет 1,22B, а общее предложение – 1228637252.770031. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 8.26M.