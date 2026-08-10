Сегодняшняя цена QAIT

Текущая цена QAIT (QAIT) сегодня составляет ₽ 0.003467 с изменением 1.78% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации QAIT на RUB составляет ₽ 0.003467 за QAIT.

На данный момент QAIT занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- QAIT. В течение последних 24 часов, QAIT торговался в диапазоне от ₽ 0.003414 (минимум) до ₽ 0.004034 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе QAIT изменился на -1.15% за последний час и на -20.81% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 13,55K.

Рыночная информация QAIT (QAIT)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 13,55K₽ 13,55K ₽ 13,55K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 34.67M₽ 34.67M ₽ 34.67M Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Публичный блокчейн BSC

Текущая рыночная капитализация QAIT составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 13,55K. Циркулируещее обращение QAIT составляет --, а общее предложение – 10000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 34.67M.