Dione — это собственный токен для протокола Dione; экосистема преследует цель покупки децентрализованных токенов для широкой публики. Dione уделяет большое внимание решению проблемы разрыва между существующими мирами и пространствами DeFi — выявление, работающее в территориальных системах источников энергии. Удобство и более безопасное децентрализованное будущее имеет общий знаменатель — людей. Протокол Dione ставит людей на первое место, вначале сильное сообщество, чтобы построить в мощное децентрализованное будущее.