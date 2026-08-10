Сегодняшняя цена Edel

Текущая цена Edel (EDEL) сегодня составляет ₽ 0,0059 с изменением 0,50% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации EDEL на RUB составляет ₽ 0,0059 за EDEL.

На данный момент Edel занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- EDEL. В течение последних 24 часов, EDEL торговался в диапазоне от ₽ 0,00574 (минимум) до ₽ 0,00599 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе EDEL изменился на -0,68% за последний час и на -10,48% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 36,71K.

Рыночная информация Edel (EDEL)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 36,71K₽ 36,71K ₽ 36,71K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 0,00₽ 0,00 ₽ 0,00 Оборотное предложение ---- -- Общее предложение ---- -- Публичный блокчейн BASE

Текущая рыночная капитализация Edel составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 36,71K. Циркулируещее обращение EDEL составляет --, а общее предложение – --. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна --.