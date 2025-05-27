Что такое NEXPACE (NXPC)

MapleStory Universe – это инновационная экосистема виртуальных миров, призванная расширить и усовершенствовать культовый IP MapleStory за счет интеграции блокчейна. Являясь центром для творчества, сотрудничества и вовлечения сообщества, MapleStory Universe представляет собой захватывающее и развивающееся пространство, где игроки становятся активными участниками формирования цифрового ландшафта. Построенная на богатом наследии MapleStory, эта экосистема использует передовые технологии и достижения блокчейна, чтобы переосмыслить интерактивный игровой опыт.

NEXPACE доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в NEXPACE. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.



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NEXPACE Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как NEXPACE, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена NXPC в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены NEXPACE.

История цен NEXPACE

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Как купить NEXPACE (NXPC)

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NXPC на местную валюту

1 NXPC к VND ₫ 48 610,2078 1 NXPC к AUD A$ 2,93849 1 NXPC к GBP ￡ 1,383934 1 NXPC к EUR € 1,668304 1 NXPC к USD $ 1,8958 1 NXPC к MYR RM 8,019234 1 NXPC к TRY ₺ 73,822452 1 NXPC к JPY ¥ 272,61604 1 NXPC к RUB ₽ 151,891496 1 NXPC к INR ₹ 161,920278 1 NXPC к IDR Rp 31 078,683552 1 NXPC к PHP ₱ 105,292732 1 NXPC к EGP ￡E. 94,372924 1 NXPC к BRL R$ 10,749186 1 NXPC к CAD C$ 2,597246 1 NXPC к BDT ৳ 230,965314 1 NXPC к NGN ₦ 2 999,667466 1 NXPC к UAH ₴ 78,827364 1 NXPC к VES Bs 178,2052 1 NXPC к PKR Rs 533,876238 1 NXPC к KZT ₸ 965,265528 1 NXPC к THB ฿ 62,106408 1 NXPC к TWD NT$ 56,874 1 NXPC к AED د.إ 6,957586 1 NXPC к CHF Fr 1,554556 1 NXPC к HKD HK$ 14,844114 1 NXPC к MAD .د.م 17,384486 1 NXPC к MXN $ 36,513108

Источники NEXPACE

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Люди также спрашивают: Другие вопросы о NEXPACE Какова цена NEXPACE (NXPC) сегодня? Текущая цена NEXPACE (NXPC) составляет 1,8958 USD . Какова рыночная капитализация NEXPACE (NXPC)? Текущая рыночная капитализация NEXPACE составляет $ 328,53M USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения NXPC на его рыночную цену в реальном времени 1,8958 USD . Каково оборотное предложение NEXPACE (NXPC)? Текущее оборотное предложение NEXPACE (NXPC) составляет 173,29M USD . Какова была самая высокая цена NEXPACE (NXPC)? По состоянию на 2025-05-27 самая высокая цена NEXPACE (NXPC) составляет 3,8563 USD . Каков 24-часовой объем торгов NEXPACE (NXPC)? 24-часовой объем торгов NEXPACE (NXPC) составляет $ 14,07M USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

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