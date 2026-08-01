Сегодняшняя цена XEFFY

Текущая цена XEFFY (XEF) сегодня составляет ₽ 0,0067795 с изменением 0,03% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации XEF на RUB составляет ₽ 0,0067795 за XEF.

На данный момент XEFFY занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- XEF. В течение последних 24 часов, XEF торговался в диапазоне от ₽ 0,0064145 (минимум) до ₽ 0,006921 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе XEF изменился на -0,03% за последний час и на +5,43% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 178,47K.

Рыночная информация XEFFY (XEF)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 178,47K₽ 178,47K ₽ 178,47K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 40,68M₽ 40,68M ₽ 40,68M Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 6 000 000 000 6 000 000 000 6 000 000 000 Публичный блокчейн XPHERE

Текущая рыночная капитализация XEFFY составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 178,47K. Циркулируещее обращение XEF составляет --, а общее предложение – 6000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 40,68M.