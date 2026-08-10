Сегодняшняя цена Asteroid

Текущая цена Asteroid (ASTEROID1) сегодня составляет ₽ 0,001867 с изменением 20,10% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ASTEROID1 на RUB составляет ₽ 0,001867 за ASTEROID1.

На данный момент Asteroid занимает #1369 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 1,87M, при оборотном предложении 1,00B ASTEROID1. В течение последних 24 часов, ASTEROID1 торговался в диапазоне от ₽ 0,001474 (минимум) до ₽ 0,001984 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 1,4406568752829013592, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,0002260736658337456.

В краткосрочной перспективе ASTEROID1 изменился на -1,64% за последний час и на +32,78% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 57,57K.

Рыночная информация Asteroid (ASTEROID1)

Место No.1369 Рыночная капитализация ₽ 1,87M₽ 1,87M ₽ 1,87M Объем (24Ч) ₽ 57,57K₽ 57,57K ₽ 57,57K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 1,87M₽ 1,87M ₽ 1,87M Оборотное предложение 1,00B 1,00B 1,00B Макс. предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Общее предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Коэффициент обращения 100,00% Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация Asteroid составляет ₽ 1,87M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 57,57K. Циркулируещее обращение ASTEROID1 составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1,87M.