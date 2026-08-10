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Текущая цена Sentio сегодня составляет 0.01385 RUB. Рыночная капитализация ST составляет 775,600 RUB. Отслеживайте обновления цен ST в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Sentio сегодня составляет 0.01385 RUB. Рыночная капитализация ST составляет 775,600 RUB. Отслеживайте обновления цен ST в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Sentio Курс (ST)

Текущая цена 1 ST в RUB:

₽1.1446974
₽1.1446974₽1.1446974
+0,87%1D
RUB
График цены Sentio (ST) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 22:52:05 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Sentio

Текущая цена Sentio (ST) сегодня составляет ₽ 0.01385 с изменением 0.87% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ST на RUB составляет ₽ 0.01385 за ST.

На данный момент Sentio занимает #1783 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 775,60K, при оборотном предложении 56,00M ST. В течение последних 24 часов, ST торговался в диапазоне от ₽ 0.01354 (минимум) до ₽ 0.01407 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 17.927652485221731117, тогда как исторический минимум составил ₽ 1.8890939025362417088.

В краткосрочной перспективе ST изменился на 0.00% за последний час и на -7.24% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 59,73K.

Рыночная информация Sentio (ST)

No.1783

₽ 775,60K
₽ 775,60K₽ 775,60K

₽ 59,73K
₽ 59,73K₽ 59,73K

₽ 13.85M
₽ 13.85M₽ 13.85M

56,00M
56,00M 56,00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

5.60%

BSC

Текущая рыночная капитализация Sentio составляет ₽ 775,60K, при 24-часовом объеме торгов ₽ 59,73K. Циркулируещее обращение ST составляет 56,00M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 13.85M.

История цен Sentio в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0.01354
₽ 0.01354₽ 0.01354
Мин 24Ч
₽ 0.01407
₽ 0.01407₽ 0.01407
Макс 24Ч

₽ 0.01354
₽ 0.01354₽ 0.01354

₽ 0.01407
₽ 0.01407₽ 0.01407

₽ 17.927652485221731117
₽ 17.927652485221731117₽ 17.927652485221731117

₽ 1.8890939025362417088
₽ 1.8890939025362417088₽ 1.8890939025362417088

0.00%

+0.87%

-7.24%

-7.24%

История цен Sentio (ST) в RUB

Отслеживайте изменения цены Sentio за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0.009873+0.87%
30 дней₽ -0.00486-25.98%
60 дней₽ -0.01607-53.71%
90 дней₽ -0.06501-82.44%
Изменение цены Sentio сегодня

Сегодня для ST зафиксировано изменение ₽ +0.009873 (+0.87%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Sentio за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0.00486 (-25.98%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Sentio за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то ST изменился на ₽ -0.01607 (-53.71%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Sentio за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.06501 (-82.44%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Sentio (ST)?

Просмотеть страницу истории цен Sentio.

Анализ по Sentio

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Sentio, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Sentio: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке ST: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI< 20Зона перепроданностиКраткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
Точка пивотS2 ≤ Цена < S1Между S2‑S1Ниже центрального пивота, входит в зону низкой цены.
Группа МА7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.

ST_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,01379. Цена находится между ключевыми уровнями поддержки S2 и S1. Центральный уровень 0,01392 выступает прямым сопротивлением сверху. Скользящие средние демонстрируют бычью конфигурацию: как простые (MA), так и экспоненциальные (EMA) сигнализируют о покупке. Индикаторы показывают согласованность, что указывает на преимущественно бычий краткосрочный тренд. Цена расположена в нижней части ценового диапазона, формирующегося вокруг ключевых уровней. Структура рынка склоняется к низкоамплитудным колебаниям. Индикатор MACD демонстрирует перекрестный сигнал «медвежьего» разворота: линии быстрого и медленного осцилляторов находятся в состоянии дивергенции. Показатели RSI остаются в нейтральной зоне, а значения KDJ и StochRSI не достигают экстремальных значений. Ширина полос Боллинджера сужается, что отражает снижение волатильности. Энергия быков и медведей распределяется по различным направлениям, при этом индикаторы быстрой и медленной линий движутся в противоположных направлениях. Рынок лишён выраженного одностороннего импульса, а концентрация рыночной силы остается низкой. Ближайшая поддержка расположена на уровне 0,01371 — это всего на 0,00008 выше текущей цены. Ближайшее сопротивление находится на отметке 0,01383 — на 0,00004 выше текущего уровня. Далёкое сопротивление установлено на уровне 0,01404, что соответствует расстоянию в 0,00025 от текущей цены. Вторичная поддержка располагается ниже уровня 0,01371. Ключевой центральный уровень 0,01392 служит границей между бычьим и медвежьим трендами. Расстояния между уровнями с обеих сторон достаточно компактны, что свидетельствует о сужении торгового диапазона.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Прогноз цены Sentio

Прогноз цены Sentio (ST) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена ST в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Sentio (ST) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Sentio потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Sentio достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены ST, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Sentio».

Как купить и инвестировать Sentio в Россия

Готовы приступить к работе с Sentio? Покупка ST на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Sentio. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Sentio (ST).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Sentio будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Sentio (ST)

Что вы можете сделать с Sentio

Владение Sentio позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Sentio (ST)

Sentio создает инфраструктуру нового поколения для криптовалютных данных, специально разработанную с учетом скорости, масштаба и сложности современных сценариев использования блокчейна. Предоставляя разработчикам самые быстрые, надежные и гибкие инструменты для работы с данными, Sentio позволяет им сосредоточиться на разработке, а не на решении технических вопросов.

Источники Sentio

Для более глубокого понимания Sentio рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Sentio
Обозреватель блоков

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Страница обновлена: 2026-08-10 22:52:05 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Sentio (ST)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Sentio

ST USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по ST с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами ST USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Sentio (ST) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Sentio в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ST/USDT
₽1.1422197
₽1.1422197₽1.1422197
+0.72%
4.31M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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