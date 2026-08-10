Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Sentio, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Текущее общее настроение на рынке ST: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Золотой крест K > D Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается. StochRSI < 20 Зона перепроданности Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока. Точка пивот S2 ≤ Цена < S1 Между S2‑S1 Ниже центрального пивота, входит в зону низкой цены. Группа МА 7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа ≥ 80% покупок Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных. MACD Крест смерти DIF < DEA Наблюдается медвежий момент. BOLL (20,2) Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя Между нижней и средней полосой Относительно слабый, но не слишком слабый. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа ≥ 80% покупок Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.

ST_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,01379. Цена находится между ключевыми уровнями поддержки S2 и S1. Центральный уровень 0,01392 выступает прямым сопротивлением сверху. Скользящие средние демонстрируют бычью конфигурацию: как простые (MA), так и экспоненциальные (EMA) сигнализируют о покупке. Индикаторы показывают согласованность, что указывает на преимущественно бычий краткосрочный тренд. Цена расположена в нижней части ценового диапазона, формирующегося вокруг ключевых уровней. Структура рынка склоняется к низкоамплитудным колебаниям. Индикатор MACD демонстрирует перекрестный сигнал «медвежьего» разворота: линии быстрого и медленного осцилляторов находятся в состоянии дивергенции. Показатели RSI остаются в нейтральной зоне, а значения KDJ и StochRSI не достигают экстремальных значений. Ширина полос Боллинджера сужается, что отражает снижение волатильности. Энергия быков и медведей распределяется по различным направлениям, при этом индикаторы быстрой и медленной линий движутся в противоположных направлениях. Рынок лишён выраженного одностороннего импульса, а концентрация рыночной силы остается низкой. Ближайшая поддержка расположена на уровне 0,01371 — это всего на 0,00008 выше текущей цены. Ближайшее сопротивление находится на отметке 0,01383 — на 0,00004 выше текущего уровня. Далёкое сопротивление установлено на уровне 0,01404, что соответствует расстоянию в 0,00025 от текущей цены. Вторичная поддержка располагается ниже уровня 0,01371. Ключевой центральный уровень 0,01392 служит границей между бычьим и медвежьим трендами. Расстояния между уровнями с обеих сторон достаточно компактны, что свидетельствует о сужении торгового диапазона.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.