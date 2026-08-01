Сегодняшняя цена XRP Healthcare AI

Текущая цена XRP Healthcare AI (XRPHAI) сегодня составляет ₽ 0,00559 с изменением 0,88% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации XRPHAI на RUB составляет ₽ 0,00559 за XRPHAI.

На данный момент XRP Healthcare AI занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- XRPHAI. В течение последних 24 часов, XRPHAI торговался в диапазоне от ₽ 0,00545 (минимум) до ₽ 0,00654 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе XRPHAI изменился на -0,36% за последний час и на +32,46% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 23,37K.

Рыночная информация XRP Healthcare AI (XRPHAI)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 23,37K₽ 23,37K ₽ 23,37K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 5,59M₽ 5,59M ₽ 5,59M Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Публичный блокчейн XRP

Текущая рыночная капитализация XRP Healthcare AI составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 23,37K. Циркулируещее обращение XRPHAI составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 5,59M.