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Текущая цена XRP Healthcare AI сегодня составляет 0,00559 RUB. Рыночная капитализация XRPHAI составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен XRPHAI в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена XRP Healthcare AI сегодня составляет 0,00559 RUB. Рыночная капитализация XRPHAI составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен XRPHAI в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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XRP Healthcare AI Курс (XRPHAI)

Текущая цена 1 XRPHAI в RUB:

₽0,461175
₽0,461175₽0,461175
-0,88%1D
RUB
График цены XRP Healthcare AI (XRPHAI) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 00:26:10 (UTC+8)

Сегодняшняя цена XRP Healthcare AI

Текущая цена XRP Healthcare AI (XRPHAI) сегодня составляет ₽ 0,00559 с изменением 0,88% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации XRPHAI на RUB составляет ₽ 0,00559 за XRPHAI.

На данный момент XRP Healthcare AI занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- XRPHAI. В течение последних 24 часов, XRPHAI торговался в диапазоне от ₽ 0,00545 (минимум) до ₽ 0,00654 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе XRPHAI изменился на -0,36% за последний час и на +32,46% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 23,37K.

Рыночная информация XRP Healthcare AI (XRPHAI)

--
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₽ 23,37K
₽ 23,37K₽ 23,37K

₽ 5,59M
₽ 5,59M₽ 5,59M

--
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1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

XRP

Текущая рыночная капитализация XRP Healthcare AI составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 23,37K. Циркулируещее обращение XRPHAI составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 5,59M.

История цен XRP Healthcare AI в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,00545
₽ 0,00545₽ 0,00545
Мин 24Ч
₽ 0,00654
₽ 0,00654₽ 0,00654
Макс 24Ч

₽ 0,00545
₽ 0,00545₽ 0,00545

₽ 0,00654
₽ 0,00654₽ 0,00654

--
----

--
----

-0,36%

-0,88%

+32,46%

+32,46%

История цен XRP Healthcare AI (XRPHAI) в RUB

Отслеживайте изменения цены XRP Healthcare AI за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,0040944-0,88%
30 дней₽ -0,00303-35,16%
60 дней₽ -0,00802-58,93%
90 дней₽ -0,01087-66,04%
Изменение цены XRP Healthcare AI сегодня

Сегодня для XRPHAI зафиксировано изменение ₽ -0,0040944 (-0,88%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены XRP Healthcare AI за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,00303 (-35,16%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены XRP Healthcare AI за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то XRPHAI изменился на ₽ -0,00802 (-58,93%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены XRP Healthcare AI за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,01087 (-66,04%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены XRP Healthcare AI (XRPHAI)?

Просмотеть страницу истории цен XRP Healthcare AI.

Прогноз цены XRP Healthcare AI

Прогноз цены XRP Healthcare AI (XRPHAI) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена XRPHAI в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены XRP Healthcare AI (XRPHAI) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена XRP Healthcare AI потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену XRP Healthcare AI достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены XRPHAI, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены XRP Healthcare AI».

Как купить и инвестировать XRP Healthcare AI в Россия

Готовы приступить к работе с XRP Healthcare AI? Покупка XRPHAI на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить XRP Healthcare AI. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке XRP Healthcare AI (XRPHAI).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и XRP Healthcare AI будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке XRP Healthcare AI (XRPHAI)

Что вы можете сделать с XRP Healthcare AI

Владение XRP Healthcare AI позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое XRP Healthcare AI (XRPHAI)

XRP Healthcare – это первая ИИ-платформа в сфере здравоохранения, созданная на базе XRP Ledger. XRP Healthcare AI расширяет экосистему за счет приложения на базе искусственного интеллекта, которое соединяет пользователей с цифровыми медицинскими инструментами и возможностями экономии на рецептурных препаратах более чем в 68 000 аптеках США, включая CVS, Walgreens и Walmart. XRPHAI – это утилитарный токен, обеспечивающий работу экосистемы XRPH AI и вознаграждающий пользователей по всему миру за подтвержденное участие в медицинских сервисах внутри приложения XRPH AI.

Источники XRP Healthcare AI

Для более глубокого понимания XRP Healthcare AI рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт XRP Healthcare AI
Обозреватель блоков

Категория :

HealthcareXRP Ledger Ecosystem

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Страница обновлена: 2026-08-11 00:26:10 (UTC+8)

Важные обновления индустрии XRP Healthcare AI (XRPHAI)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о XRP Healthcare AI

XRPHAI USDT (фьючерсная торговля)

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Торгуйте XRP Healthcare AI (XRPHAI) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы XRP Healthcare AI в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
XRPHAI/USDT
₽0,462825
₽0,462825₽0,462825
-0,53%
3.95M (USDT)

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1 XRPHAI = 0,461175 RUB