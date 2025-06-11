RESOLV

Resolv – это протокол, предлагающий USR – стейблкоин, обеспеченный ETH и деривативами, с генерацией доходности и ценовой стабильностью. Его поддерживает RLP – токенизированный защитный слой, позволяющий участвовать в доходном фарминге с использованием кредитного плеча.

Название криптовалютыRESOLV

МестоNo.652

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)38.14%

Оборотное предложение155,750,000

Макс. предложение1,000,000,000

Общее предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения0.1557%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.4107949801739206,2025-06-11

Наименьшая цена0.18785566747164745,2025-06-19

Публичный блокчейнETH

ВведениеResolv – это протокол, предлагающий USR – стейблкоин, обеспеченный ETH и деривативами, с генерацией доходности и ценовой стабильностью. Его поддерживает RLP – токенизированный защитный слой, позволяющий участвовать в доходном фарминге с использованием кредитного плеча.

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