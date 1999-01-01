NEET

В центре повествования $NEET – сопротивление традиционной работе и общественным ожиданиям. В нем с оттенком самонасмешки представлена идентичность «NEET» – «не охваченный образованием, занятостью или обучением», символизирующая позицию «лежачего» или «живущего за счет родителей» среди молодежи. Через криптокультуру и мемы $NEET выражает неприятие традиционных путей к успеху, превращая безделье в отношение и символ принадлежности для сообщества единомышленников.

Название криптовалютыNEET

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

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Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнSOL

ВведениеВ центре повествования $NEET – сопротивление традиционной работе и общественным ожиданиям. В нем с оттенком самонасмешки представлена идентичность «NEET» – «не охваченный образованием, занятостью или обучением», символизирующая позицию «лежачего» или «живущего за счет родителей» среди молодежи. Через криптокультуру и мемы $NEET выражает неприятие традиционных путей к успеху, превращая безделье в отношение и символ принадлежности для сообщества единомышленников.

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