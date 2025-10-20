Текущая цена Overlay Protocol сегодня составляет 0.09404 USD. Следите за обновлениями цены OVL к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены OVL прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Overlay Protocol сегодня составляет 0.09404 USD. Следите за обновлениями цены OVL к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены OVL прямо сейчас на MEXC.

Логотип Overlay Protocol

Overlay Protocol Курс (OVL)

Текущая цена 1 OVL в USD:

-0,34%1D
USD
График цены Overlay Protocol (OVL) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 22:06:06 (UTC+8)

Информация о ценах Overlay Protocol (OVL) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
Мин 24Ч
Макс 24Ч

-0,08%

-0,33%

-11,54%

-11,54%

Текущая цена Overlay Protocol (OVL) составляет $ 0,09404. За последние 24 часа OVL торговался в диапазоне от $ 0,0922 до $ 0,0945, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена OVL за все время составляет $ 0,7841389069548613, а минимальная – $ 0,10678946055291266.

Что касается краткосрочной динамики, OVL изменился на -0,08% за последний час, на -0,33% за 24 часа и на -11,54% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Overlay Protocol (OVL)

No.2042

10,91%

BSC

Текущая рыночная капитализация Overlay Protocol составляет $ 1,03M, при 24-часовом объеме торгов $ 52,94K. Циркулируещее обращение OVL составляет 10,91M, а общее предложение – 88871915.39447941. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 9,40M.

История цен Overlay Protocol (OVL) в USD

Отслеживайте изменения цены Overlay Protocol за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,0003208-0,33%
30 дней$ -0,11986-56,04%
60 дней$ -0,06606-41,27%
90 дней$ -0,07596-44,69%
Изменение цены Overlay Protocol сегодня

Сегодня для OVL зафиксировано изменение $ -0,0003208 (-0,33%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Overlay Protocol за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,11986 (-56,04%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Overlay Protocol за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то OVL изменился на $ -0,06606 (-41,27%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Overlay Protocol за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -0,07596 (-44,69%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Overlay Protocol (OVL)?

Просмотеть страницу истории цен Overlay Protocol.

Что такое Overlay Protocol (OVL)

Overlay создает первый децентрализованный протокол деривативов на основе данных. Это делает возможной торговлю реальными метриками – от сжигания ETH до статистики Twitch, скинов CS2, температуры и даже трендов в индустрии для взрослых – полностью в блокчейне и без контрагентов. Overlay использует динамическую модель выпуска/сжигания токенов, построенную вокруг $OVL, чтобы обеспечить сделки без контрагентов, устраняя традиционные ограничения двусторонней ликвидности, которые ранее были необходимы для подобных продуктов. Такая модель решает проблему ликвидности для нишевых активов и экзотических рынков.

Overlay Protocol доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Overlay Protocol. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга OVL, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Overlay Protocol в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Overlay Protocol простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Overlay Protocol (USD)

Сколько будет стоить Overlay Protocol (OVL) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Overlay Protocol (OVL) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Overlay Protocol.

Проверьте прогноз цены Overlay Protocol!

Токеномика Overlay Protocol (OVL)

Понимание токеномики Overlay Protocol (OVL) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена OVL прямо сейчас!

Как купить Overlay Protocol (OVL)

Ищете как купить Overlay Protocol? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Overlay Protocol на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

OVL на местную валюту

Источники Overlay Protocol

Для более глубокого понимания Overlay Protocol рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Overlay Protocol
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Overlay Protocol

Сколько стоит Overlay Protocol (OVL) на сегодня?
Актуальная цена OVL в USD – 0,09404 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена OVL в USD?
Текущая цена OVL в USD составляет $ 0,09404. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Overlay Protocol?
Рыночная капитализация OVL составляет $ 1,03M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение OVL?
Циркулирующее предложение OVL составляет 10,91M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) OVL?
OVL достиг максимальной цены (ATH) в 0,7841389069548613 USD.
Какова была минимальная цена OVL за все время (ATL)?
OVL достиг минимальной цены (ATL) в 0,10678946055291266 USD.
Каков объем торгов OVL?
Объем торгов за последние 24 часа для OVL составляет $ 52,94K USD.
Вырастет ли OVL в цене в этом году?
OVL может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены OVL для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 22:06:06 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

