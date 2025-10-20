Что такое Overlay Protocol (OVL)

Overlay создает первый децентрализованный протокол деривативов на основе данных. Это делает возможной торговлю реальными метриками – от сжигания ETH до статистики Twitch, скинов CS2, температуры и даже трендов в индустрии для взрослых – полностью в блокчейне и без контрагентов. Overlay использует динамическую модель выпуска/сжигания токенов, построенную вокруг $OVL, чтобы обеспечить сделки без контрагентов, устраняя традиционные ограничения двусторонней ликвидности, которые ранее были необходимы для подобных продуктов. Такая модель решает проблему ликвидности для нишевых активов и экзотических рынков.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Overlay Protocol Сколько стоит Overlay Protocol (OVL) на сегодня? Актуальная цена OVL в USD – 0,09404 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена OVL в USD? $ 0,09404 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена OVL в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Overlay Protocol? Рыночная капитализация OVL составляет $ 1,03M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение OVL? Циркулирующее предложение OVL составляет 10,91M USD . Какова была максимальная цена (ATH) OVL? OVL достиг максимальной цены (ATH) в 0,7841389069548613 USD . Какова была минимальная цена OVL за все время (ATL)? OVL достиг минимальной цены (ATL) в 0,10678946055291266 USD . Каков объем торгов OVL? Объем торгов за последние 24 часа для OVL составляет $ 52,94K USD . Вырастет ли OVL в цене в этом году? OVL может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены OVL для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Overlay Protocol (OVL)

Время (UTC+8) Тип Информация 10-23 01:13:05 Новости отрасли Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха" 10-22 21:14:27 Новости отрасли Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории 10-22 12:58:37 Новости отрасли Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$ 10-21 22:34:24 Новости отрасли Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут 10-21 15:53:36 Новости отрасли Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов 10-20 18:31:42 Новости отрасли Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

