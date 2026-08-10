Сегодняшняя цена SHIBAINU

Текущая цена SHIBAINU (SHIB) сегодня составляет ₽ 0,000004674 с изменением 0,58% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SHIB на RUB составляет ₽ 0,000004674 за SHIB.

На данный момент SHIBAINU занимает #28 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 2,75B, при оборотном предложении 589,24T SHIB. В течение последних 24 часов, SHIB торговался в диапазоне от ₽ 0,000004607 (минимум) до ₽ 0,000004753 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 0,0073122288154685973, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,0000000067496797802.

В краткосрочной перспективе SHIB изменился на +0,06% за последний час и на -4,64% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 919,08K.

Рыночная информация SHIBAINU (SHIB)

Место No.28 Рыночная капитализация ₽ 2,75B₽ 2,75B ₽ 2,75B Объем (24Ч) ₽ 919,08K₽ 919,08K ₽ 919,08K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 2,76B₽ 2,76B ₽ 2,76B Оборотное предложение 589,24T 589,24T 589,24T Макс. предложение 589 552 695 333 683 589 552 695 333 683 589 552 695 333 683 Общее предложение 589 499 846 110 164,07259757 589 499 846 110 164,07259757 589 499 846 110 164,07259757 Коэффициент обращения 99,94% Доля рынка 0,13% Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация SHIBAINU составляет ₽ 2,75B, при 24-часовом объеме торгов ₽ 919,08K. Циркулируещее обращение SHIB составляет 589,24T, а общее предложение – 589499846110164.07259757. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 2,76B.