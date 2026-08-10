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Текущая цена SHIBAINU сегодня составляет 0,000004674 RUB. Рыночная капитализация SHIB составляет 2 754 122 691,42884941608137322 RUB. Отслеживайте обновления цен SHIB в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена SHIBAINU сегодня составляет 0,000004674 RUB. Рыночная капитализация SHIB составляет 2 754 122 691,42884941608137322 RUB. Отслеживайте обновления цен SHIB в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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SHIBAINU Курс (SHIB)

Текущая цена 1 SHIB в RUB:

₽0,00038639958
₽0,00038639958₽0,00038639958
+0,58%1D
RUB
График цены SHIBAINU (SHIB) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 22:23:41 (UTC+8)

Сегодняшняя цена SHIBAINU

Текущая цена SHIBAINU (SHIB) сегодня составляет ₽ 0,000004674 с изменением 0,58% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SHIB на RUB составляет ₽ 0,000004674 за SHIB.

На данный момент SHIBAINU занимает #28 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 2,75B, при оборотном предложении 589,24T SHIB. В течение последних 24 часов, SHIB торговался в диапазоне от ₽ 0,000004607 (минимум) до ₽ 0,000004753 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 0,0073122288154685973, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,0000000067496797802.

В краткосрочной перспективе SHIB изменился на +0,06% за последний час и на -4,64% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 919,08K.

Рыночная информация SHIBAINU (SHIB)

No.28

₽ 2,75B
₽ 2,75B₽ 2,75B

₽ 919,08K
₽ 919,08K₽ 919,08K

₽ 2,76B
₽ 2,76B₽ 2,76B

589,24T
589,24T 589,24T

589 552 695 333 683
589 552 695 333 683 589 552 695 333 683

589 499 846 110 164,07259757
589 499 846 110 164,07259757 589 499 846 110 164,07259757

99,94%

0,13%

ETH

Текущая рыночная капитализация SHIBAINU составляет ₽ 2,75B, при 24-часовом объеме торгов ₽ 919,08K. Циркулируещее обращение SHIB составляет 589,24T, а общее предложение – 589499846110164.07259757. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 2,76B.

История цен SHIBAINU в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,000004607
₽ 0,000004607₽ 0,000004607
Мин 24Ч
₽ 0,000004753
₽ 0,000004753₽ 0,000004753
Макс 24Ч

₽ 0,000004607
₽ 0,000004607₽ 0,000004607

₽ 0,000004753
₽ 0,000004753₽ 0,000004753

₽ 0,0073122288154685973
₽ 0,0073122288154685973₽ 0,0073122288154685973

₽ 0,0000000067496797802
₽ 0,0000000067496797802₽ 0,0000000067496797802

+0,06%

+0,58%

-4,64%

-4,64%

История цен SHIBAINU (SHIB) в RUB

Отслеживайте изменения цены SHIBAINU за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0,00000222819+0,58%
30 дней₽ +0,000000259+5,86%
60 дней₽ -0,000000084-1,77%
90 дней₽ -0,000001688-26,54%
Изменение цены SHIBAINU сегодня

Сегодня для SHIB зафиксировано изменение ₽ +0,00000222819 (+0,58%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены SHIBAINU за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,000000259 (+5,86%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены SHIBAINU за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то SHIB изменился на ₽ -0,000000084 (-1,77%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены SHIBAINU за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,000001688 (-26,54%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены SHIBAINU (SHIB)?

Просмотеть страницу истории цен SHIBAINU.

Анализ по SHIBAINU

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний SHIBAINU, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке SHIBAINU: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке SHIB: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотS1 ≤ Цена < ПивотМежду S1-ПивотЧуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
Группа МА5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.

SHIB_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется между уровнем S1 и центральной зоной. Цена находится на уровне 4,611E-6, что соответствует нижней части центральной структуры. Краткосрочная группа скользящих средних демонстрирует покупательную конфигурацию. Долгосрочная трендовая линия сохраняет нейтрально-бычью направленность. Согласованность индикаторов указывает на локальное преимущество быков. При этом цена пока не преодолела сопротивление центральной зоны на уровне 4,642E-6. Рыночная структура остаётся в рамках коррекционного бокового диапазона. MACD формирует «золотое пересечение»: быстрая и медленная линии движутся вверх, расширяя динамику. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне. Показатели KDJ и StochRSI пока не достигли экстремальных зон перекупленности. Волатильность удерживается около средней полосы Боллинджера. Распределение силы быков и медведей остаётся относительно сбалансированным; краткосрочные покупки немного превалируют. Быстрые и медленные индикаторы движутся в одном направлении, признаков явного дивергенции не наблюдается. Уровень концентрации рыночной энергии остаётся умеренным. Ближайшая поддержка расположена на уровне S1 — 4,595E-6, что примерно на 0,35% ниже текущей цены. Сильная поддержка ниже — на уровне S2 — 4,564E-6, примерно на 1,02% ниже текущего уровня. Первое сопротивление выше — в центральной зоне на уровне 4,642E-6, примерно на 0,67% выше текущей цены. Дальше — сопротивление R1 на уровне 4,673E-6, примерно на 1,34% выше текущей цены. Ключевые ценовые уровни сосредоточены в пределах ±1,5% от текущего курса.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены SHIBAINU?

Цены на SHIB зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Настроения рынка и популярность в социальных сетях
2. Транзакции крупных держателей и движения средств у крупных инвесторов
3. Механизмы сжигания токенов, снижающие предложение
4. Принятие мем-коина торговцами и платформами для платежей
5. Общие тренды криптовалютного рынка и корреляция с биткоином
6. Обновления разработок и расширение экосистемы
7. Листинг на биржах и объемы торгов
8. Регуляторные новости, влияющие на мем-коины
9. Вовлеченность сообщества и количество держателей
10. Спекулятивные настроения и интерес розничных инвесторов

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену SHIBAINU?

Люди хотят знать текущую цену SHIB, потому что активно торгуют этим волатильным мем-коином в надежде на потенциальную прибыль. Как популярная криптовалюта, SHIB подвержен быстрым колебаниям цен, что открывает возможности для краткосрочной торговли. Инвесторы отслеживают ежедневные цены, чтобы принимать решения о покупке/продаже, управлять рисками и извлекать выгоду из рыночных движений этого спекулятивного актива.

Прогноз цены SHIBAINU

Прогноз цены SHIBAINU (SHIB) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена SHIB в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены SHIBAINU (SHIB) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена SHIBAINU потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену SHIBAINU достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены SHIB, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены SHIBAINU».

Как купить и инвестировать SHIBAINU в Россия

Готовы приступить к работе с SHIBAINU? Покупка SHIB на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить SHIBAINU. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке SHIBAINU (SHIB).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и SHIBAINU будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке SHIBAINU (SHIB)

Что вы можете сделать с SHIBAINU

Владение SHIBAINU позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое SHIBAINU (SHIB)

Shib — это эксперимент по децентрализованному спонтанному построению сообщества. После нашего первоначального запуска группа лидеров была сформирована из видных членов сообщества Telegram. Цель этой группы состоит в том, чтобы распределить навыки в сообществе по соответствующим ролям в развитии Shib и коллективно согласовать решения для будущего Shib. Любой, у кого есть навыки или время, которые они могут внести в Shib, будет приглашен для помощи в развитии и продвижении Shib. До сих пор эта группа отвечала за создание логотипа, присутствие в социальных сетях, маркетинг и разработку веб-сайта. Сообщество Shib является бьющимся сердцем этого проекта и будет продолжать развиваться и расширяться.

Источники SHIBAINU

Для более глубокого понимания SHIBAINU рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт SHIBAINU
Обозреватель блоков

Категория :

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Страница обновлена: 2026-08-10 22:23:41 (UTC+8)

Важные обновления индустрии SHIBAINU (SHIB)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о SHIBAINU

SHIB USDT (фьючерсная торговля)

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Торгуйте SHIBAINU (SHIB) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы SHIBAINU в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
SHIB/USDT
₽0,00038648225
₽0,00038648225₽0,00038648225
+0,53%
195.25B (USDT)
SHIB/USDC
₽0,00038615157
₽0,00038615157₽0,00038615157
+0,47%
5.93B (USDT)

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