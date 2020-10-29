Wootrade Network Курс (WOO)
Текущая цена Wootrade Network (WOO) сегодня составляет ₽ 0,01136 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации WOO на RUB составляет ₽ 0,01136 за WOO.
На данный момент Wootrade Network занимает #654 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 21,46M, при оборотном предложении 1,89B WOO. В течение последних 24 часов, WOO торговался в диапазоне от ₽ 0,01128 (минимум) до ₽ 0,01211 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 204,65750713615127580, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.
В краткосрочной перспективе WOO изменился на -0,27% за последний час и на -2,83% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 54,70K.
No.654
100,00%
2020-10-29 00:00:00
ETH
Текущая рыночная капитализация Wootrade Network составляет ₽ 21,46M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 54,70K. Циркулируещее обращение WOO составляет 1,89B, а общее предложение – 1888782088.2947378. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 21,46M.
-0,27%
0,00%
-2,83%
-2,83%
Отслеживайте изменения цены Wootrade Network за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ 0
|0,00%
|30 дней
|₽ -0,00056
|-4,70%
|60 дней
|₽ -0,00193
|-14,53%
|90 дней
|₽ -0,00869
|-43,35%
Сегодня для WOO зафиксировано изменение ₽ 0 (0,00%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,00056 (-4,70%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то WOO изменился на ₽ -0,00193 (-14,53%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,00869 (-43,35%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен Wootrade Network.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Wootrade Network, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке WOO: Бычье, бычье 65% | медвежье 35%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|Пивот ≤ Цена ≤ R1
|Между Пивот‑R1
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
|Группа МА
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Средняя < Цена ≤ Верхняя
|Между средней и верхней полосой
|Относительно сильный, но не слишком сильный.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
WOO_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,01154, при этом цена находится выше центральной зоны — 0,01149. Нижняя структурная основа формируется уровнями поддержки S1 (0,01142) и S2 (0,0113). Верхний потенциал роста ограничен сопротивлениями R1 (0,0116) и R2 (0,01167). Текущая цена находится в рамках бычьей структуры, а система скользящих средних демонстрирует согласованность сигналов покупки. Краткосрочная динамика определяется преимущественно «бычьими» сигналами как из группы простых скользящих средних (MA), так и из группы экспоненциальных скользящих средних (EMA). MACD образовал «золотой пересечение», что подтверждает направленное расширение краткосрочного импульса вверх. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне, без проявления экстремальных значений перекупленности или перепроданности. Быстрые и медленные индикаторы движутся в одном направлении, что свидетельствует о концентрации импульса, а не его рассеянии. Волатильность остаётся стабильной: полосы Bollinger Band параллельно расширяются. Показатели KDJ и StochRSI соответствуют текущему ценовому тренду, не демонстрируя явных расхождений. Ближайшие ключевые уровни: сопротивление R1 — 0,0116, отстоящее от текущей цены примерно на 0,5%; поддержка S1 — 0,01142, удалённая от текущего курса примерно на 1,0%. Дальние ориентиры: сопротивление R2 — 0,01167, отстоящее на ~1,1% от текущего уровня; поддержка S2 — 0,0113, находящаяся примерно на 2,1% ниже текущей цены. Прорыв уровня R1 может привести к тестированию уровня R2, тогда как пробитие S1 спровоцирует откат к поддержке S2.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Wootrade Network потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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