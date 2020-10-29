Сегодняшняя цена Wootrade Network

Текущая цена Wootrade Network (WOO) сегодня составляет ₽ 0,01136 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации WOO на RUB составляет ₽ 0,01136 за WOO.

На данный момент Wootrade Network занимает #654 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 21,46M, при оборотном предложении 1,89B WOO. В течение последних 24 часов, WOO торговался в диапазоне от ₽ 0,01128 (минимум) до ₽ 0,01211 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 204,65750713615127580, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.

В краткосрочной перспективе WOO изменился на -0,27% за последний час и на -2,83% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 54,70K.

Рыночная информация Wootrade Network (WOO)

Место No.654 Рыночная капитализация ₽ 21,46M₽ 21,46M ₽ 21,46M Объем (24Ч) ₽ 54,70K₽ 54,70K ₽ 54,70K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 21,46M₽ 21,46M ₽ 21,46M Оборотное предложение 1,89B 1,89B 1,89B Макс. предложение 1 888 782 088,2947378 1 888 782 088,2947378 1 888 782 088,2947378 Общее предложение 1 888 782 088,2947378 1 888 782 088,2947378 1 888 782 088,2947378 Коэффициент обращения 100,00% Дата выпуска 2020-10-29 00:00:00 Цена выпуска ₽ 1,65₽ 1,65 ₽ 1,65 Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация Wootrade Network составляет ₽ 21,46M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 54,70K. Циркулируещее обращение WOO составляет 1,89B, а общее предложение – 1888782088.2947378. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 21,46M.