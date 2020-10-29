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Текущая цена Wootrade Network сегодня составляет 0,01136 RUB. Рыночная капитализация WOO составляет 21 456 564,523028221408 RUB. Отслеживайте обновления цен WOO в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Wootrade Network сегодня составляет 0,01136 RUB. Рыночная капитализация WOO составляет 21 456 564,523028221408 RUB. Отслеживайте обновления цен WOO в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Wootrade Network Курс (WOO)

Текущая цена 1 WOO в RUB:

₽0,9372
₽0,9372₽0,9372
0,00%1D
RUB
График цены Wootrade Network (WOO) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 00:11:37 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Wootrade Network

Текущая цена Wootrade Network (WOO) сегодня составляет ₽ 0,01136 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации WOO на RUB составляет ₽ 0,01136 за WOO.

На данный момент Wootrade Network занимает #654 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 21,46M, при оборотном предложении 1,89B WOO. В течение последних 24 часов, WOO торговался в диапазоне от ₽ 0,01128 (минимум) до ₽ 0,01211 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 204,65750713615127580, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.

В краткосрочной перспективе WOO изменился на -0,27% за последний час и на -2,83% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 54,70K.

Рыночная информация Wootrade Network (WOO)

No.654

₽ 21,46M
₽ 21,46M₽ 21,46M

₽ 54,70K
₽ 54,70K₽ 54,70K

₽ 21,46M
₽ 21,46M₽ 21,46M

1,89B
1,89B 1,89B

1 888 782 088,2947378
1 888 782 088,2947378 1 888 782 088,2947378

1 888 782 088,2947378
1 888 782 088,2947378 1 888 782 088,2947378

100,00%

2020-10-29 00:00:00

₽ 1,65
₽ 1,65₽ 1,65

ETH

Текущая рыночная капитализация Wootrade Network составляет ₽ 21,46M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 54,70K. Циркулируещее обращение WOO составляет 1,89B, а общее предложение – 1888782088.2947378. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 21,46M.

История цен Wootrade Network в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,01128
₽ 0,01128₽ 0,01128
Мин 24Ч
₽ 0,01211
₽ 0,01211₽ 0,01211
Макс 24Ч

₽ 0,01128
₽ 0,01128₽ 0,01128

₽ 0,01211
₽ 0,01211₽ 0,01211

₽ 204,65750713615127580
₽ 204,65750713615127580₽ 204,65750713615127580

₽ 0
₽ 0₽ 0

-0,27%

0,00%

-2,83%

-2,83%

История цен Wootrade Network (WOO) в RUB

Отслеживайте изменения цены Wootrade Network за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ 00,00%
30 дней₽ -0,00056-4,70%
60 дней₽ -0,00193-14,53%
90 дней₽ -0,00869-43,35%
Изменение цены Wootrade Network сегодня

Сегодня для WOO зафиксировано изменение ₽ 0 (0,00%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Wootrade Network за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,00056 (-4,70%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Wootrade Network за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то WOO изменился на ₽ -0,00193 (-14,53%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Wootrade Network за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,00869 (-43,35%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Wootrade Network (WOO)?

Просмотеть страницу истории цен Wootrade Network.

Анализ по Wootrade Network

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Wootrade Network, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Wootrade Network: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке WOO: Бычье, бычье 65% | медвежье 35%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотПивот ≤ Цена ≤ R1Между Пивот‑R1Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
Группа МА1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

WOO_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,01154, при этом цена находится выше центральной зоны — 0,01149. Нижняя структурная основа формируется уровнями поддержки S1 (0,01142) и S2 (0,0113). Верхний потенциал роста ограничен сопротивлениями R1 (0,0116) и R2 (0,01167). Текущая цена находится в рамках бычьей структуры, а система скользящих средних демонстрирует согласованность сигналов покупки. Краткосрочная динамика определяется преимущественно «бычьими» сигналами как из группы простых скользящих средних (MA), так и из группы экспоненциальных скользящих средних (EMA). MACD образовал «золотой пересечение», что подтверждает направленное расширение краткосрочного импульса вверх. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне, без проявления экстремальных значений перекупленности или перепроданности. Быстрые и медленные индикаторы движутся в одном направлении, что свидетельствует о концентрации импульса, а не его рассеянии. Волатильность остаётся стабильной: полосы Bollinger Band параллельно расширяются. Показатели KDJ и StochRSI соответствуют текущему ценовому тренду, не демонстрируя явных расхождений. Ближайшие ключевые уровни: сопротивление R1 — 0,0116, отстоящее от текущей цены примерно на 0,5%; поддержка S1 — 0,01142, удалённая от текущего курса примерно на 1,0%. Дальние ориентиры: сопротивление R2 — 0,01167, отстоящее на ~1,1% от текущего уровня; поддержка S2 — 0,0113, находящаяся примерно на 2,1% ниже текущей цены. Прорыв уровня R1 может привести к тестированию уровня R2, тогда как пробитие S1 спровоцирует откат к поддержке S2.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Wootrade Network?

Цены на токен WOO зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Объём торгов на бирже WooX — более высокая активность увеличивает спрос.
2. Институциональное принятие ликвидных услуг Wootrade.
3. Привлекательность полезности токена и стейкинг-вознаграждений.
4. Общие настроения на криптовалютном рынке и корреляция с Биткоином.
5. Анонсы партнёрств с биржами и трейдинговыми компаниями.
6. Механизмы сжигания токенов и сокращения предложения.
7. Конкуренция со стороны других DEX и торговых платформ.
8. Регуляторные изменения, влияющие на криптовалютный трейдинг.
9. Развитие команды и прогресс в реализации дорожной карты.
10. Спрос со стороны маркетмейкеров на глубокие ликвидные пулы WOO.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Wootrade Network?

Люди хотят знать текущую цену WOO по нескольким ключевым причинам: принятие активных торговых решений, управление портфелем и определение оптимального времени для инвестирования. Поскольку WOO используется для получения скидок на торговые комиссии на бирже WOO X, трейдеры отслеживают цены, чтобы минимизировать издержки. Инвесторы следят за ежедневными колебаниями цен, чтобы оценить рыночные тенденции.

Прогноз цены Wootrade Network

Прогноз цены Wootrade Network (WOO) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена WOO в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Wootrade Network (WOO) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Wootrade Network потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Wootrade Network достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены WOO, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Wootrade Network».

Как купить и инвестировать Wootrade Network в Россия

Готовы приступить к работе с Wootrade Network? Покупка WOO на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Wootrade Network. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Wootrade Network (WOO).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Wootrade Network будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Wootrade Network (WOO)

Что вы можете сделать с Wootrade Network

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Что такое Wootrade Network (WOO)

Wootrade is incubated by the top quantitative fund Kronos Research, which aims to solve the pain points of the diversified liquidity of the cryptocurrency market, and provides sufficient trading depth for users such as exchanges, wallets, and trading institutions with zero fees. At present, Wootrade products have been in operation for nearly one year and have been upgraded to version 2.0. There are more than 10 exchanges and trading institutions connected, including Gate.io, hoo.com, MXC, Oneboat Capital, Genesis Block, etc. A total of over 65,000 end users have used its trading depth through the exchanges cooperating with Wootrade.

Whitepaper

Источники Wootrade Network

Для более глубокого понимания Wootrade Network рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Wootrade Network
Обозреватель блоков

Категория :

Arbitrum EcosystemAutomated Market Maker (AMM)Avalanche Ecosystem

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Страница обновлена: 2026-08-11 00:11:37 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Wootrade Network (WOO)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Wootrade Network

WOO USDT (фьючерсная торговля)

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Торгуйте Wootrade Network (WOO) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Wootrade Network в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
WOO/USDT
₽0,93555
₽0,93555₽0,93555
0,00%
4.72M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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