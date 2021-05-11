CASPER Курс (CSPR)
Текущая цена CASPER (CSPR) сегодня составляет ₽ 0,001965 с изменением 4,02% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CSPR на RUB составляет ₽ 0,001965 за CSPR.
На данный момент CASPER занимает #546 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 31,50M, при оборотном предложении 16,03B CSPR. В течение последних 24 часов, CSPR торговался в диапазоне от ₽ 0,001879 (минимум) до ₽ 0,002044 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 112,7593229553, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,1636372155056145588.
В краткосрочной перспективе CSPR изменился на -2,39% за последний час и на +8,20% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 65,31K.
No.546
2021-05-11 00:00:00
CSPR
Текущая рыночная капитализация CASPER составляет ₽ 31,50M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 65,31K. Циркулируещее обращение CSPR составляет 16,03B, а общее предложение – 19557009433. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 38,43M.
-2,39%
+4,02%
+8,20%
+8,20%
Отслеживайте изменения цены CASPER за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ +0,00628101
|+4,02%
|30 дней
|₽ +0,000086
|+4,57%
|60 дней
|₽ -0,000135
|-6,43%
|90 дней
|₽ -0,001062
|-35,09%
Сегодня для CSPR зафиксировано изменение ₽ +0,00628101 (+4,02%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,000086 (+4,57%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то CSPR изменился на ₽ -0,000135 (-6,43%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,001062 (-35,09%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен CASPER.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний CASPER, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке CSPR: Медвежье, бычье 35% | медвежье 65%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|< 20
|Зона перепроданности
|Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
|Точка пивот
|Цена > R2
|Выше R2
|Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории.
|Группа МА
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
|MACD
|Крест смерти
|DIF < DEA
|Наблюдается медвежий момент.
|BOLL (20,2)
|Средняя < Цена ≤ Верхняя
|Между средней и верхней полосой
|Относительно сильный, но не слишком сильный.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
CSPR_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,001944; цена находится выше уровня Pivot и пробила сопротивление R2 — 0,001940. Текущая структура развивается в расширенном диапазоне выше центрального уровня 0,001907, при этом бычье расположение не формирует надежной поддержки, а индикаторы указывают на риск дивергенции на высоких уровнях. Система скользящих средних фиксирует нулевой сигнал покупки, что подтверждает отсутствие трендовой динамики, а цена вышла за пределы привычного канала колебаний. MACD демонстрирует состояние «мертвого пересечения»: быстрая и медленная линии расходятся вниз, а импульс меняется с бычьего на медвежий. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне, не предоставляя четкого направления, тогда как значения KDJ и StochRSI также движутся вниз, что свидетельствует о концентрации краткосрочного продажного давления. Полосы Боллинджера после расширения сужаются и переходят в горизонтальное положение; волатильность остается на низком уровне, рынок вступает в фазу коррекции с пониженным объемом торгов. На текущем уровне происходит равновесное противостояние между быками и медведями, без явных односторонних движущих факторов. Ближайшей ключевой точкой сопротивления является уровень R2 — 0,001940; текущая цена лишь на 0,000004 выше этого уровня, поэтому эффективность пробоя пока требует подтверждения. Первый уровень поддержки расположен на центральном уровне 0,001907, отстоящем от текущей цены на 0,000037. Далее следуют уровни сопротивления S1 — 0,001888 и S2 — 0,001874, находящиеся соответственно на расстоянии 0,000056 и 0,000070 от текущей цены. Эти ценовые отметки определяют границы текущего торгового диапазона.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена CASPER потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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Casper is a proof of stake blockchain network optimized for enterprise and developer adoption. The Casper Network is the first live blockchain built off the Correct-by-Construction (CBC) Casper specification, allowing the network to create sustainable new markets and unlock value by tokenizing nearly any asset without compromising performance or security. Activity on Casper is governed by CSPR, the network’s native token.
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