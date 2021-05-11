Текущее общее настроение на рынке CSPR: Медвежье, бычье 35% | медвежье 65%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Золотой крест K > D Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается. StochRSI < 20 Зона перепроданности Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока. Точка пивот Цена > R2 Выше R2 Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории. Группа МА 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных. MACD Крест смерти DIF < DEA Наблюдается медвежий момент. BOLL (20,2) Средняя < Цена ≤ Верхняя Между средней и верхней полосой Относительно сильный, но не слишком сильный. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

CSPR_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,001944; цена находится выше уровня Pivot и пробила сопротивление R2 — 0,001940. Текущая структура развивается в расширенном диапазоне выше центрального уровня 0,001907, при этом бычье расположение не формирует надежной поддержки, а индикаторы указывают на риск дивергенции на высоких уровнях. Система скользящих средних фиксирует нулевой сигнал покупки, что подтверждает отсутствие трендовой динамики, а цена вышла за пределы привычного канала колебаний. MACD демонстрирует состояние «мертвого пересечения»: быстрая и медленная линии расходятся вниз, а импульс меняется с бычьего на медвежий. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне, не предоставляя четкого направления, тогда как значения KDJ и StochRSI также движутся вниз, что свидетельствует о концентрации краткосрочного продажного давления. Полосы Боллинджера после расширения сужаются и переходят в горизонтальное положение; волатильность остается на низком уровне, рынок вступает в фазу коррекции с пониженным объемом торгов. На текущем уровне происходит равновесное противостояние между быками и медведями, без явных односторонних движущих факторов. Ближайшей ключевой точкой сопротивления является уровень R2 — 0,001940; текущая цена лишь на 0,000004 выше этого уровня, поэтому эффективность пробоя пока требует подтверждения. Первый уровень поддержки расположен на центральном уровне 0,001907, отстоящем от текущей цены на 0,000037. Далее следуют уровни сопротивления S1 — 0,001888 и S2 — 0,001874, находящиеся соответственно на расстоянии 0,000056 и 0,000070 от текущей цены. Эти ценовые отметки определяют границы текущего торгового диапазона.

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