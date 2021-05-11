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Текущая цена CASPER сегодня составляет 0,001965 RUB. Рыночная капитализация CSPR составляет 31 502 460,470535 RUB. Отслеживайте обновления цен CSPR в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена CASPER сегодня составляет 0,001965 RUB. Рыночная капитализация CSPR составляет 31 502 460,470535 RUB. Отслеживайте обновления цен CSPR в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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CASPER Курс (CSPR)

Текущая цена 1 CSPR в RUB:

₽0,16252515
₽0,16252515₽0,16252515
+4,02%1D
RUB
График цены CASPER (CSPR) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 17:37:00 (UTC+8)

Сегодняшняя цена CASPER

Текущая цена CASPER (CSPR) сегодня составляет ₽ 0,001965 с изменением 4,02% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CSPR на RUB составляет ₽ 0,001965 за CSPR.

На данный момент CASPER занимает #546 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 31,50M, при оборотном предложении 16,03B CSPR. В течение последних 24 часов, CSPR торговался в диапазоне от ₽ 0,001879 (минимум) до ₽ 0,002044 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 112,7593229553, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,1636372155056145588.

В краткосрочной перспективе CSPR изменился на -2,39% за последний час и на +8,20% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 65,31K.

Рыночная информация CASPER (CSPR)

No.546

₽ 31,50M
₽ 31,50M₽ 31,50M

₽ 65,31K
₽ 65,31K₽ 65,31K

₽ 38,43M
₽ 38,43M₽ 38,43M

16,03B
16,03B 16,03B

19 557 009 433
19 557 009 433 19 557 009 433

2021-05-11 00:00:00

CSPR

Текущая рыночная капитализация CASPER составляет ₽ 31,50M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 65,31K. Циркулируещее обращение CSPR составляет 16,03B, а общее предложение – 19557009433. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 38,43M.

История цен CASPER в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,001879
₽ 0,001879₽ 0,001879
Мин 24Ч
₽ 0,002044
₽ 0,002044₽ 0,002044
Макс 24Ч

₽ 0,001879
₽ 0,001879₽ 0,001879

₽ 0,002044
₽ 0,002044₽ 0,002044

₽ 112,7593229553
₽ 112,7593229553₽ 112,7593229553

₽ 0,1636372155056145588
₽ 0,1636372155056145588₽ 0,1636372155056145588

-2,39%

+4,02%

+8,20%

+8,20%

История цен CASPER (CSPR) в RUB

Отслеживайте изменения цены CASPER за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0,00628101+4,02%
30 дней₽ +0,000086+4,57%
60 дней₽ -0,000135-6,43%
90 дней₽ -0,001062-35,09%
Изменение цены CASPER сегодня

Сегодня для CSPR зафиксировано изменение ₽ +0,00628101 (+4,02%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены CASPER за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,000086 (+4,57%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены CASPER за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то CSPR изменился на ₽ -0,000135 (-6,43%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены CASPER за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,001062 (-35,09%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены CASPER (CSPR)?

Просмотеть страницу истории цен CASPER.

Анализ по CASPER

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний CASPER, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке CASPER: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке CSPR: Медвежье, бычье 35% | медвежье 65%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI< 20Зона перепроданностиКраткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
Точка пивотЦена > R2Выше R2Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории.
Группа МА0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

CSPR_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,001944; цена находится выше уровня Pivot и пробила сопротивление R2 — 0,001940. Текущая структура развивается в расширенном диапазоне выше центрального уровня 0,001907, при этом бычье расположение не формирует надежной поддержки, а индикаторы указывают на риск дивергенции на высоких уровнях. Система скользящих средних фиксирует нулевой сигнал покупки, что подтверждает отсутствие трендовой динамики, а цена вышла за пределы привычного канала колебаний. MACD демонстрирует состояние «мертвого пересечения»: быстрая и медленная линии расходятся вниз, а импульс меняется с бычьего на медвежий. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне, не предоставляя четкого направления, тогда как значения KDJ и StochRSI также движутся вниз, что свидетельствует о концентрации краткосрочного продажного давления. Полосы Боллинджера после расширения сужаются и переходят в горизонтальное положение; волатильность остается на низком уровне, рынок вступает в фазу коррекции с пониженным объемом торгов. На текущем уровне происходит равновесное противостояние между быками и медведями, без явных односторонних движущих факторов. Ближайшей ключевой точкой сопротивления является уровень R2 — 0,001940; текущая цена лишь на 0,000004 выше этого уровня, поэтому эффективность пробоя пока требует подтверждения. Первый уровень поддержки расположен на центральном уровне 0,001907, отстоящем от текущей цены на 0,000037. Далее следуют уровни сопротивления S1 — 0,001888 и S2 — 0,001874, находящиеся соответственно на расстоянии 0,000056 и 0,000070 от текущей цены. Эти ценовые отметки определяют границы текущего торгового диапазона.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены CASPER?

Цены на CASPER (CSPR) зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Уровень принятия сети и активность разработчиков на блокчейне Casper
2. Награды за стейкинг и уровень участия валидаторов
3. Общие настроения на рынке криптовалют и корреляция с биткоином
4. Партнерства с предприятиями и реальные сценарии использования
5. Динамика предложения токенов и уровень инфляции
6. Регуляторные изменения, влияющие на сети Proof-of-Stake
7. Конкуренция со сторонними блокчейнами, ориентированными на корпоративный сектор
8. Технические обновления и улучшения протокола
9. Объем торгов и ликвидность на крупных биржах
10. Общие настроения инвесторов по отношению к новым блокчейн-проектам

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену CASPER?

Люди хотят знать текущую цену CASPER (CSPR) по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, управление портфелем, определение оптимального момента для покупки/продажи, отслеживание эффективности инвестиций, а также поддержание актуальности информации о рыночных тенденциях. Данные о цене в режиме реального времени помогают инвесторам оценивать волатильность, разрабатывать стратегии входа и выхода с рынка, а также контролировать текущую стоимость своих активов в динамичном рынке криптовалют.

Прогноз цены CASPER

Прогноз цены CASPER (CSPR) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена CSPR в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены CASPER (CSPR) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена CASPER потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену CASPER достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены CSPR, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены CASPER».

Как купить и инвестировать CASPER в Россия

Готовы приступить к работе с CASPER? Покупка CSPR на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить CASPER. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке CASPER (CSPR).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и CASPER будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке CASPER (CSPR)

Что вы можете сделать с CASPER

Владение CASPER позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое CASPER (CSPR)

Casper is a proof of stake blockchain network optimized for enterprise and developer adoption. The Casper Network is the first live blockchain built off the Correct-by-Construction (CBC) Casper specification, allowing the network to create sustainable new markets and unlock value by tokenizing nearly any asset without compromising performance or security. Activity on Casper is governed by CSPR, the network’s native token.

Источники CASPER

Для более глубокого понимания CASPER рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт CASPER
Обозреватель блоков

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Страница обновлена: 2026-08-10 17:37:00 (UTC+8)

Важные обновления индустрии CASPER (CSPR)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о CASPER

CSPR USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по CSPR с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами CSPR USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте CASPER (CSPR) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы CASPER в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
CSPR/USDT
₽0,16310412
₽0,16310412₽0,16310412
+4,44%
34.02M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 CSPR = 0,16252515 RUB