Сегодняшняя цена Moviebloc

Текущая цена Moviebloc (MBL) сегодня составляет ₽ 0,0006257 с изменением 1,41% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MBL на RUB составляет ₽ 0,0006257 за MBL.

На данный момент Moviebloc занимает #842 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 12,17M, при оборотном предложении 19,45B MBL. В течение последних 24 часов, MBL торговался в диапазоне от ₽ 0,0006251 (минимум) до ₽ 0,000636 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 3,8000837664, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,053821902716804241.

В краткосрочной перспективе MBL изменился на -0,05% за последний час и на -1,64% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 57,00K.

Рыночная информация Moviebloc (MBL)

Место No.842 Рыночная капитализация ₽ 12,17M₽ 12,17M ₽ 12,17M Объем (24Ч) ₽ 57,00K₽ 57,00K ₽ 57,00K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 18,77M₽ 18,77M ₽ 18,77M Оборотное предложение 19,45B 19,45B 19,45B Макс. предложение 30 000 000 000 30 000 000 000 30 000 000 000 Общее предложение 30 000 000 000 30 000 000 000 30 000 000 000 Коэффициент обращения 64,84% Цена выпуска ₽ 0,099144₽ 0,099144 ₽ 0,099144 Публичный блокчейн ONT

Текущая рыночная капитализация Moviebloc составляет ₽ 12,17M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 57,00K. Циркулируещее обращение MBL составляет 19,45B, а общее предложение – 30000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 18,77M.