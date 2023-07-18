Medifakt будет использовать комбинацию IoT + Blockchain + AI, сочетание этих технологий повысит безопасность данных, собранных с помощью IoT-устройств, и передаст их в децентрализованную сеть, построенную на базе сети Polkadot. Таким образом, данные реального мира, собранные с помощью этих медицинских устройств, позволят решить проблему прозрачности затрат в здравоохранении на разработку лекарств, платежи и страховые взносы. Наряду с этим medifakt будет стремиться использовать передовые возможности машинного обучения для поддержки результатов медицинского обслуживания пациентов более безопасным и соответствующим требованиям способом.