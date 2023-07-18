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Medifakt

FAKT/USDT
0.00969--
$0.00
Макс 24ч
0.02400
Мин 24ч
0.00700
Объем 24ч (FAKT)
13.64M
Сумма 24ч (USDT)
200.38K
Макс 24ч
0.02400
Мин 24ч
0.00700
Объем 24ч (FAKT)
13.64M
Сумма 24ч (USDT)
200.38K
График
Информация о токене
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Базовая
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Глубина
FAKT
Medifakt будет использовать комбинацию IoT + Blockchain + AI, сочетание этих технологий повысит безопасность данных, собранных с помощью IoT-устройств, и передаст их в децентрализованную сеть, построенную на базе сети Polkadot. Таким образом, данные реального мира, собранные с помощью этих медицинских устройств, позволят решить проблему прозрачности затрат в здравоохранении на разработку лекарств, платежи и страховые взносы. Наряду с этим medifakt будет стремиться использовать передовые возможности машинного обучения для поддержки результатов медицинского обслуживания пациентов более безопасным и соответствующим требованиям способом.
Обзор
Название криптовалюты
FAKT
Время выпуска
--
Связанные ссылки
Цена выпуска
--
Макс. предложение
999,999,999
Книга ордеров
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Цена(USDT)

(FAKT)

(USDT)

0.00969$0.00
Сделки на рынке
Количество()
Цена()
Количество()
Время
Спот
5X-X Фьючерсы
ETF
Спот
5X-X Фьючерсы
ETF
Мейкер 0.00% / Тейкер 0.00%
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