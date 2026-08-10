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Текущая цена MAGIC сегодня составляет 0.04214 RUB. Рыночная капитализация MAGIC составляет 14,159,839.494482444854 RUB. Отслеживайте обновления цен MAGIC в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена MAGIC сегодня составляет 0.04214 RUB. Рыночная капитализация MAGIC составляет 14,159,839.494482444854 RUB. Отслеживайте обновления цен MAGIC в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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MAGIC Курс (MAGIC)

Текущая цена 1 MAGIC в RUB:

₽3.4811854
₽3.4811854₽3.4811854
+1,15%1D
RUB
График цены MAGIC (MAGIC) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 20:03:47 (UTC+8)

Сегодняшняя цена MAGIC

Текущая цена MAGIC (MAGIC) сегодня составляет ₽ 0.04214 с изменением 1.15% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MAGIC на RUB составляет ₽ 0.04214 за MAGIC.

На данный момент MAGIC занимает #795 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 14,16M, при оборотном предложении 336,02M MAGIC. В течение последних 24 часов, MAGIC торговался в диапазоне от ₽ 0.04138 (минимум) до ₽ 0.04228 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 521.8892227053722778, тогда как исторический минимум составил ₽ 3.5640551335045591044.

В краткосрочной перспективе MAGIC изменился на +0.21% за последний час и на +1.44% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 59,93K.

Рыночная информация MAGIC (MAGIC)

No.795

₽ 14,16M
₽ 14,16M₽ 14,16M

₽ 59,93K
₽ 59,93K₽ 59,93K

₽ 14.65M
₽ 14.65M₽ 14.65M

336,02M
336,02M 336,02M

347,687,042.97175324
347,687,042.97175324 347,687,042.97175324

ETH

Текущая рыночная капитализация MAGIC составляет ₽ 14,16M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 59,93K. Циркулируещее обращение MAGIC составляет 336,02M, а общее предложение – 347687042.97175324. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 14.65M.

История цен MAGIC в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0.04138
₽ 0.04138₽ 0.04138
Мин 24Ч
₽ 0.04228
₽ 0.04228₽ 0.04228
Макс 24Ч

₽ 0.04138
₽ 0.04138₽ 0.04138

₽ 0.04228
₽ 0.04228₽ 0.04228

₽ 521.8892227053722778
₽ 521.8892227053722778₽ 521.8892227053722778

₽ 3.5640551335045591044
₽ 3.5640551335045591044₽ 3.5640551335045591044

+0.21%

+1.15%

+1.44%

+1.44%

История цен MAGIC (MAGIC) в RUB

Отслеживайте изменения цены MAGIC за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0.0395785+1.15%
30 дней₽ -0.00188-4.28%
60 дней₽ -0.00385-8.38%
90 дней₽ -0.02783-39.78%
Изменение цены MAGIC сегодня

Сегодня для MAGIC зафиксировано изменение ₽ +0.0395785 (+1.15%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены MAGIC за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0.00188 (-4.28%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены MAGIC за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то MAGIC изменился на ₽ -0.00385 (-8.38%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены MAGIC за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.02783 (-39.78%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены MAGIC (MAGIC)?

Просмотеть страницу истории цен MAGIC.

Анализ по MAGIC

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний MAGIC, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке MAGIC: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке MAGIC: Медвежье, бычье 35% | медвежье 65%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотПивот ≤ Цена ≤ R1Между Пивот‑R1Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
Группа МА0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

MAGIC_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной зоны 0,04181; текущая цена 0,04213 находится в непосредственной близости к уровню сопротивления R1 — 0,04217. Цена расположена в верхней части системы ключевых уровней, при этом быки не смогли эффективно пробить ключевые точки, что свидетельствует о характере высоких колебаний. Основной торговый диапазон формируется между уровнями S2 и R2; текущая цена близка к верхней границе этого диапазона, а нижняя центральная зона обеспечивает базовую поддержку. MACD образовал «мертвый перекресток», что указывает на появление нисходящего импульса. Сигналы покупки, сформированные скользящими средними (MA) и экспоненциальными скользящими средними (EMA), отсутствуют, а система краткосрочных скользящих средних лишена восходящей динамики. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне, тогда как индикаторы KDJ и StochRSI не демонстрируют экстремальных состояний перекупленности или перепроданности, что свидетельствует о разрозненном распределении рыночной энергии. Волатильность остается в пределах обычного диапазона, признаков значительного роста объемов или прорыва пока не наблюдается. Быстрые и медленные индикаторы движутся в противоположных направлениях, что говорит о том, что рынок находится в периоде наблюдения за переходом рыночной динамики. Ближайшее сопротивление расположено на уровне R1 — 0,04217, что всего на 0,1% выше текущей цены. Далее, на более удаленном уровне, можно ориентироваться на R2 — 0,04251, расстояние до которого составляет около 0,9%. Ниже первая поддержка находится на уровне центральной зоны — 0,04181, что соответствует примерно 0,8% от текущей цены. Ближайшая поддержка S1 установлена на отметке 0,04148, что составляет около 1,5% ниже текущей цены. Уровень S2 — 0,04112 — выступает в роли дальней защитной линии, находясь примерно на 2,4% ниже текущей цены.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены MAGIC?

Несколько ключевых факторов влияют на цены токена MAGIC:

1. Принятие экосистемы Treasure — использование MAGIC в игровом метавселенном Treasure напрямую сказывается на спросе.

2. **Партнёрства в сфере игр — новые интеграции и сотрудничества с играми расширяют его полезность.

3. **Активность на NFT-рынке — MAGIC выступает основной валютой для осуществления NFT-транзакций в Treasure.

4. **Награды за стейкинг — механизмы стейкинга токенов влияют на количество находящихся в обращении монет.

5. **Настроения на рынке — общие тренды в мире криптовалют и игровых токенов.

6. **Обновления разработки — улучшения платформы и внедрение новых функций.

7. **Конкуренция — другие игровые криптовалюты и проекты в сфере метавселенных.

8. **Регуляторные новости — изменения в криптовалютном законодательстве, затрагивающие игровые токены.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену MAGIC?

Люди хотят знать текущую цену токена MAGIC по нескольким причинам: 1) принятие инвестиционных решений — покупка, продажа или удержание позиций; 2) отслеживание и оценка портфеля; 3) поиск торговых возможностей и определение подходного момента для входа в рынок; 4) понимание настроений рынка в отношении экосистемы Treasure DAO; 5) расчеты по DeFi-фермерству.

Прогноз цены MAGIC

Прогноз цены MAGIC (MAGIC) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена MAGIC в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены MAGIC (MAGIC) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена MAGIC потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену MAGIC достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены MAGIC, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены MAGIC».

Как купить и инвестировать MAGIC в Россия

Готовы приступить к работе с MAGIC? Покупка MAGIC на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить MAGIC. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке MAGIC (MAGIC).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и MAGIC будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке MAGIC (MAGIC)

Что вы можете сделать с MAGIC

Владение MAGIC позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое MAGIC (MAGIC)

Initially a Loot derivative, Treasure has transformed into a sprawling ecosystem that sits at the intersection of DeFi, NFTs, and Gaming. Our dual resource economy--composed of MAGIC and treasures--are meant as a bridge between wider crypto metaverses.

Источники MAGIC

Для более глубокого понимания MAGIC рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт MAGIC
Обозреватель блоков

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Страница обновлена: 2026-08-10 20:03:47 (UTC+8)

Важные обновления индустрии MAGIC (MAGIC)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о MAGIC

MAGIC USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по MAGIC с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами MAGIC USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте MAGIC (MAGIC) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы MAGIC в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
MAGIC/USDT
₽3.4811854
₽3.4811854₽3.4811854
+1.07%
1.42M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 MAGIC = 3.4811854 RUB