Текущее общее настроение на рынке MAGIC: Медвежье, бычье 35% | медвежье 65%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Крест смерти K < D Краткосрочная динамика снижается, температура падает. StochRSI 20‑80 Нейтральная зона Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов. Точка пивот Пивот ≤ Цена ≤ R1 Между Пивот‑R1 Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении. Группа МА 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных. MACD Крест смерти DIF < DEA Наблюдается медвежий момент. BOLL (20,2) Средняя < Цена ≤ Верхняя Между средней и верхней полосой Относительно сильный, но не слишком сильный. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

MAGIC_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной зоны 0,04181; текущая цена 0,04213 находится в непосредственной близости к уровню сопротивления R1 — 0,04217. Цена расположена в верхней части системы ключевых уровней, при этом быки не смогли эффективно пробить ключевые точки, что свидетельствует о характере высоких колебаний. Основной торговый диапазон формируется между уровнями S2 и R2; текущая цена близка к верхней границе этого диапазона, а нижняя центральная зона обеспечивает базовую поддержку. MACD образовал «мертвый перекресток», что указывает на появление нисходящего импульса. Сигналы покупки, сформированные скользящими средними (MA) и экспоненциальными скользящими средними (EMA), отсутствуют, а система краткосрочных скользящих средних лишена восходящей динамики. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне, тогда как индикаторы KDJ и StochRSI не демонстрируют экстремальных состояний перекупленности или перепроданности, что свидетельствует о разрозненном распределении рыночной энергии. Волатильность остается в пределах обычного диапазона, признаков значительного роста объемов или прорыва пока не наблюдается. Быстрые и медленные индикаторы движутся в противоположных направлениях, что говорит о том, что рынок находится в периоде наблюдения за переходом рыночной динамики. Ближайшее сопротивление расположено на уровне R1 — 0,04217, что всего на 0,1% выше текущей цены. Далее, на более удаленном уровне, можно ориентироваться на R2 — 0,04251, расстояние до которого составляет около 0,9%. Ниже первая поддержка находится на уровне центральной зоны — 0,04181, что соответствует примерно 0,8% от текущей цены. Ближайшая поддержка S1 установлена на отметке 0,04148, что составляет около 1,5% ниже текущей цены. Уровень S2 — 0,04112 — выступает в роли дальней защитной линии, находясь примерно на 2,4% ниже текущей цены.

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